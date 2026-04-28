เรื่องราว AI ของ Microsoft ก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ ตลาดกำลังจับตา Microsoft Azure และผลประกอบการ

Microsoft เผชิญแรงกดดันเล็กน้อยในวันนี้ หลังมีรายงานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์กับ OpenAI โดยตลาดจับประเด็นสำคัญอย่างรวดเร็ว นั่นคือบริษัทคาดว่าจะหยุดแบ่งรายได้บางส่วนให้กับ OpenAI ซึ่งในมุมมองแรกอาจดูเหมือนเป็นการทำให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจของความร่วมมือลดลง แต่ในความเป็นจริงสถานการณ์มีความซับซ้อนมากกว่านั้น
นี่ไม่ใช่จุดจบของความร่วมมือ แต่เป็นการ “นิยามใหม่” ของความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องการแบ่งรายได้ แต่คือสมดุลอำนาจที่เปลี่ยนไป OpenAI กำลังมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานมากขึ้น โดยเทคโนโลยีของบริษัทมีแนวโน้มจะถูกนำไปใช้ได้นอกระบบของ Microsoft Azure ขณะเดียวกัน Microsoft กำลังสูญเสียความเป็นเอกสิทธิ์บางส่วน ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในเสาหลักของเรื่องราว AI ของบริษัทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ในเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์นี้ยังคงมีความสำคัญ แต่กำลังเปิดกว้างมากขึ้น Microsoft ยังคงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหลักของ OpenAI และมีสิทธิ์ใช้งานในระยะยาว อย่างไรก็ตาม โครงสร้างกำลังเปลี่ยนไปสู่รูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดมากขึ้น และมีความไม่สมดุลน้อยลง
สำหรับนักลงทุน คำถามสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนของ Microsoft ลดลงหรือไม่ ในระยะสั้น ตลาดอาจมองว่าเป็นการลดลงเล็กน้อยของอำนาจต่อรองของ Microsoft เมื่อเทียบกับ OpenAI ซึ่งช่วยอธิบายแรงกดดันต่อราคาหุ้นในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว การยกเลิกการแบ่งรายได้อาจช่วยปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของความร่วมมือ ในขณะที่ Microsoft ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการสร้างรายได้ AI ผ่าน Azure และชุดผลิตภัณฑ์ Copilot
จังหวะเวลาก็มีความสำคัญเช่นกัน โดย Microsoft มีกำหนดประกาศผลประกอบการรายไตรมาสในวันพุธ ทำให้ประเด็นนี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนปัจจัยกระตุ้นสำคัญ ดังนั้น ตลาดไม่ได้เพียงแค่ปรับมุมมองต่อ narrative เท่านั้น แต่ยังเตรียมรับข้อมูลจริงที่กำลังจะมาถึง
นักลงทุนจะจับตาการเติบโตของ Azure ความเร็วในการนำ AI ไปใช้งาน และว่าความต้องการที่ได้รับอิทธิพลจาก OpenAI ยังคงแปลงเป็นผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในธุรกิจคลาวด์หรือไม่ ในไตรมาสก่อน Microsoft เน้นย้ำถึงผลกระทบที่วัดได้จากความร่วมมือนี้ ทั้งในแง่การเร่งการเติบโตของ Azure และการขยายสัญญาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI
ในบริบทนี้ พัฒนาการล่าสุดไม่ได้บั่นทอนพื้นฐานของ Microsoft มากนัก แต่เป็นการเปลี่ยนน้ำหนักของกลยุทธ์ บริษัทไม่ได้สูญเสีย OpenAI แต่กำลังลดระดับการควบคุมในความสัมพันธ์ที่ตนเองมีบทบาทสำคัญในการสร้างขึ้น และเป็นหัวใจของเรื่องราวการเติบโต
ท้ายที่สุด สิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญมากกว่ารายละเอียดของสัญญา คือผลประกอบการในวันพุธจะยืนยันหรือไม่ว่า Azure ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโตในยุค AI ของ Microsoft หากยังเป็นเช่นนั้น ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงกับ OpenAI อาจไม่ใช่ความเสี่ยง แต่เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาในระบบนิเวศ AI ที่กำลังเติบโต
Source: xStation5
