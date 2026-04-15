08:50 · 15 เมษายน 2026

AI ต้องใช้พลังงาน - และ Oracle กับ Bloom Energy กำลังชี้ว่ากำไรอยู่ตรงนั้น

อัปเดตตลาดวันนี้

  • แนวโน้มตลาดชี้ชัดว่า การเติบโตของ AI ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่โมเดลหรือชิปอีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับ “พลังงาน” ที่จะรองรับทั้งหมดนี้
  • Oracle ขยายความร่วมมือกับ Bloom Energy โดยวางแผนใช้กำลังการผลิตสูงสุดถึง 2.8 GW สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ AI ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 1.2 GW ได้ถูกล็อกและอยู่ระหว่างการติดตั้งแล้ว ส่งผลให้หุ้นทั้งสองบริษัทปรับตัวขึ้นทันที

ทำไมดีลนี้สำคัญ

  • สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือ Oracle ไม่ได้ลงทุนแค่ AI แต่กำลัง “ล็อกพลังงาน” ซึ่งกลายเป็นคอขวดใหม่ของอุตสาหกรรม แทนที่ปัญหาเดิมที่เคยอยู่ที่ชิปและคอมพิวต์
  • Bloom Energy เข้ามาแก้โจทย์นี้ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ ที่ติดตั้งได้เร็วกว่าโรงไฟฟ้าและการขยายโครงข่ายไฟฟ้าแบบเดิม ทำให้ Oracle สามารถขยาย AI infrastructure ได้โดยไม่ต้องรอระบบไฟฟ้าของรัฐ

การตอบสนองของตลาด

นักลงทุนตอบรับเชิงบวกอย่างชัดเจนต่อข่าวนี้

 

Source: xStation5

Bloom Energy กลายเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์หลักของเรื่องนี้ โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นแรงจากมุมมองของนักลงทุนที่เริ่มมองบริษัทไม่ใช่แค่ผู้ผลิตพลังงานแบบดั้งเดิม แต่เป็นผู้ให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยุค AI

ในทางปฏิบัติ นี่สะท้อนโอกาสที่จะเห็นดีลลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นอีกมากกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในอนาคต

 

Source: xStation5

  • ตลาด AI กำลังเปลี่ยนจุดศูนย์กลางจาก “การแข่งขันด้านโมเดลและ GPU” ไปสู่ “การแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ” โดยมีไฟฟ้า ระบบทำความเย็น และความสามารถในการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่เป็นข้อจำกัดสำคัญที่สุด ในบริบทนี้ Bloom Energy ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงบริษัทพลังงานแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่กลายเป็นผู้ให้โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อระบบนิเวศ AI ทั้งหมด
  • สำหรับ Oracle นี่คือการเดินเกมเชิงกลยุทธ์ เพื่อ “ล็อก” แหล่งพลังงานสำหรับการขยายดาต้าเซ็นเตอร์และเร่งการให้บริการคลาวด์ ซึ่งช่วยสร้างความได้เปรียบทั้งในด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
  • อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยง เนื่องจาก Bloom Energy ต้องขยายกำลังการผลิตและบริหารโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายหรือราคาถูก ขณะเดียวกัน มูลค่าหุ้นในปัจจุบันก็สะท้อนความคาดหวังการเติบโตของดีมานด์พลังงานจาก AI ไปพอสมควร
  • ในระยะสั้น โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่งและตลาดอาจยังเล่นตามกระแสนี้ต่อไป แต่ในระยะยาว คำถามสำคัญคือ ดีลลักษณะนี้จะกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม หรือเป็นเพียงดีลขนาดใหญ่บางกรณีเท่านั้น
  • โดยสรุป AI กำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ จาก “สงครามอัลกอริทึม” ไปสู่ “สงครามโครงสร้างพื้นฐาน” ซึ่งพลังงานกำลังกลายเป็นคอขวดสำคัญที่สุดที่กำหนดอัตราการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม

 

