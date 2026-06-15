Wall Street ฟื้นตัว หลังราคาน้ำมันร่วง 📈 หุ้น Adobe ดิ่ง 8% หลังประกาศงบการเงิน

ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเข้าเทรดวันแรกของ SpaceX (SPCX.US) ส่วนราคาน้ำมันร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความคาดหวังว่าสหรัฐฯ และอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้ง โดยล่าสุดมีการประเมินว่า SpaceX อาจเปิดเทรดบริเวณ 165 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่งผลให้มูลค่าบริษัทอาจทะลุ 2 ล้านล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันแรก
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.9% หลังดัชนีพุ่งกว่า 3% ในวันก่อนหน้า ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปและเอเชียยังคงเดินหน้ารับแรงหนุนจากบรรยากาศ Risk-on ในช่วงปลายสัปดาห์
ด้านราคาน้ำมัน Brent ร่วงลง 4% และมีแนวโน้มปิดต่ำกว่า 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นความขัดแย้ง การปรับตัวลงสะท้อนการคลายตัวอย่างรวดเร็วของ Risk Premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์ หลังนักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักกับแนวทางการเจรจาทางการทูตและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
รายงานระบุว่าข้อตกลงเบื้องต้นอาจลงนามได้เร็วที่สุดภายในวันอาทิตย์ โดยเจ้าหน้าที่อิหร่านส่งสัญญาณว่าการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว ซึ่งร่างข้อตกลงประกอบด้วย 14 ข้อ รวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและกำหนดระยะเวลาเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ 60 วัน
ในฝั่ง Wall Street การปรับตัวขึ้นล่าสุดยังนำโดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ตลาดพันธบัตรยังคงทรงตัวหลังแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อวันพฤหัสฯ จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปปรับตัวลดลงตามราคาพลังงานที่อ่อนตัวลง ซึ่งช่วยลดแรงกังวลด้านเงินเฟ้อ ดอลลาร์สหรัฐเริ่มทรงตัวหลังอ่อนค่าต่อเนื่อง 4 วันติดต่อกัน ส่วนทองคำยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับเดิม และ Bitcoin ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
กราฟ US100 (M30) ชี้ให้เห็นว่าฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 แทบลบการปรับตัวลงทั้งหมดของเมื่อวานได้แล้ว หลังเดิมถูกกดดันจากคำเตือนของอดีตประธานาธิบดี Donald Trump เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการโจมตีอิหร่าน ก่อนที่ Trump จะลดระดับความรุนแรงของถ้อยแถลงดังกล่าว แม้ล่าสุดยังยอมรับว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงมี “อุปสรรคบางประการ” อยู่ก็ตาม
Source: xStation 5
แม้ KLA Corp จะปรับตัวอ่อนแอ แต่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดของวันนี้ โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำอย่าง SanDisk รวมถึง Arm Holdings ต่างปรับตัวขึ้นโดดเด่น
ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มการเงินและธนาคารก็ปรับตัว outperform ตลาดเช่นกัน ส่วนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกลับเป็นหนึ่งในกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดของวัน
Source: xStation 5
หุ้น Adobe (NASDAQ: ADBE) ยังคงเผชิญแรงกดดันหลังประกาศงบไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 แม้บริษัทจะทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เติบโตแข็งแกร่งกว่าคาด และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี แต่ตลาดกลับโฟกัสไปที่ 2 ประเด็นลบ ได้แก่ แนวโน้มการเติบโตของ ARR ที่เริ่มชะลอตัว และการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ส่งผลให้หุ้นร่วงราว 7% พร้อมกับหลายสถาบันบน Wall Street ปรับลดคำแนะนำและราคาเป้าหมายของหุ้น
ในเชิงตัวเลข ผลประกอบการของ Adobe ถือว่าแข็งแกร่ง รายได้แตะระดับ рекордที่ 6.62 พันล้านดอลลาร์ เติบโตประมาณ 13% YoY ขณะที่กำไรต่อหุ้นแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 5.96 ดอลลาร์ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2.17 พันล้านดอลลาร์ ARR รวมเพิ่มขึ้นสู่ประมาณ 27.1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมการปรับเพิ่ม Guidance ทั้งปี
- อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมองว่าประเด็นสำคัญซ่อนอยู่ใต้ตัวเลขเหล่านี้ โดยเฉพาะคุณภาพและความยั่งยืนของการเติบโตในอนาคต Adobe ปรับลดคาดการณ์ Organic ARR ลงราว 480–500 ล้านดอลลาร์ ครึ่งหนึ่งมาจากการเลื่อนแผนปรับขึ้นราคา และอีกครึ่งสะท้อนการให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Freemium มากขึ้น
- Net New ARR หากไม่รวมดีลซื้อกิจการ Semrush อยู่ที่ 560 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3% YoY ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Wolfe Research มองว่างบไตรมาสนี้อาจเป็น “จุดเปลี่ยนของ Thesis การลงทุน” เนื่องจากรายได้จาก AI ยังไม่ใหญ่พอที่จะชดเชยการชะลอตัวของธุรกิจ Subscription หลักได้
- อีกหนึ่งประเด็นที่สร้างความกังวลคือการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่โมเดล Freemium มากขึ้น โดยผู้บริหารกำลังให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานและ Engagement มากกว่าการสร้างรายได้ระยะสั้น ส่งผลให้หลายแผนการปรับราคาถูกเลื่อนออกไป นักลงทุนจึงเริ่มตั้งคำถามว่า Adobe จะสามารถเปลี่ยนผู้ใช้ฟรีให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินจริงได้มากแค่ไหน ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
- แม้ AI จะยังเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของ Adobe โดย AI-first ARR เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า YoY จนเกิน 500 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Firefly ARR เติบโต 50% QoQ และจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนของ Acrobat และ Express เพิ่มจาก 700 ล้านเป็น 850 ล้านราย แต่ตลาดยังมองว่ารายได้จาก AI คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 2% ของฐานรายได้ Recurring Revenue ทั้งหมดของบริษัท ทำให้ยังเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับธุรกิจหลัก
- นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อตลาด โดย CFO Dan Durn จะลาออกในวันที่ 15 มิถุนายน เพื่อย้ายไป Marvell Technology ขณะที่ Adobe ก็กำลังมองหาผู้สืบทอดตำแหน่ง CEO ของ Shantanu Narayen ซึ่งคาดว่าจะเปลี่ยนไปดำรงตำแหน่ง Chairman of the Board
นักลงทุนจำนวนมากมองว่าจังหวะเวลานี้ค่อนข้างน่ากังวล เพราะบริษัทกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญสู่ AI และ Freemium โดยนักวิเคราะห์จาก Evercore ระบุว่า Sentiment ต่อหุ้นอาจยังไม่ฟื้น จนกว่าบริษัทจะได้ CEO และ CFO คนใหม่ พร้อมพิสูจน์ให้ตลาดเห็นว่าสามารถดำเนินกลยุทธ์ระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ายที่สุด การปรับตัวลงของหุ้นครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนว่าผลประกอบการของ Adobe อ่อนแอลง แต่สะท้อนความกังวลว่าบริษัทอาจกำลังแลกการเติบโตของกำไรและ ARR ระยะสั้น เพื่อขยายฐานผู้ใช้ฟรี ขณะที่รายได้จาก AI ยังเล็กเกินไปที่จะชดเชยการชะลอตัวของธุรกิจ Subscription แบบดั้งเดิม ส่งผลให้ Wall Street เริ่มให้น้ำหนักกับ “Execution Risk” มากกว่าผลการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท
Source: xStation 5
ข่าวเด่นวันนี้ 15 มิ.ย.
📈 หุ้น SpaceX พุ่งขึ้น 20%
น้ำมันร่วง 2.5% สู่ระดับ $88 หลังความตึงเครียดตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย 📉 แนวโน้มขาขึ้นจบแล้วหรือยัง?
BREAKING: USDIDX ร่วง แม้ข้อมูล Michigan แข็งแกร่ง