📈 หุ้น SpaceX พุ่งขึ้น 20%

หุ้น SpaceX (SPCX.US) เปิดการซื้อขายวันแรกบนวอลล์สตรีทในวันนี้ โดยเริ่มเทรดประมาณ 2 ชั่วโมงหลังตลาดสหรัฐฯ เปิด ทำการจดทะเบียนบน Nasdaq ภายใต้ตัวย่อ SPCX.US
การซื้อขายเริ่มต้นราวเวลา 11:45 น. (ET) ที่ระดับประมาณ 149 ดอลลาร์ต่อหุ้น ก่อนที่ในช่วง 10 นาทีแรก ราคาจะพุ่งขึ้นเกือบ 165 ดอลลาร์ต่อหุ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัททะลุระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์
ดีลนี้ถือเป็นการ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วอลล์สตรีท โดย ณ ระดับราคาปัจจุบัน หุ้น SpaceX ซื้อขายสูงกว่าราคา IPO ที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้นประมาณ 21% สะท้อนแรงซื้อที่แข็งแกร่งในวันเปิดตัวที่ได้รับความสนใจสูงจากนักลงทุนทั่วตลาด
Source: xStation 5
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