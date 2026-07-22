กราฟประจำวัน: AI หนุนตลาดขาขึ้น – Tesla และ Google จะรักษาโมเมนตัมนี้ได้หรือไม่?

วันอังคารถือเป็นวันที่ Nasdaq 100 ทำผลงานดีที่สุดในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยังคงทวีความรุนแรงขึ้นก็ตาม
AI กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหรือไม่?
ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9% โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นต่อบริษัทในระบบนิเวศ AI โดยรวม ขณะนี้ Nasdaq 100 อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ทำไว้ในเดือนมิถุนายนไม่ถึง 5%
รูปที่ 1: ผลกระทบของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมต่อผลการเคลื่อนไหวของ Nasdaq 100
ที่มา: XTB Research, 22.07.2026
หุ้นที่ปรับตัวโดดเด่นที่สุดในวันอังคารส่วนใหญ่มาจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์, DRAM และกลุ่ม “neo-cloud” โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อวานนี้ ขณะที่ Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne และ Seagate ต่างปรับตัวขึ้นมากกว่า 10%
รูปที่ 2: หุ้นที่ปรับตัวขึ้นและลงมากที่สุดใน Nasdaq 100 ประจำวัน (21.07.2026)
ที่มา: XTB Research, 22.07.2026
แรงหนุนสำคัญมาจากรายงานเชิงบวกอย่างมากจากนักวิเคราะห์ของ Bank of America ซึ่งได้เพิ่ม Micron เข้าไปใน US 1 List ซึ่งเป็นพอร์ตหุ้นที่นักวิเคราะห์มีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนสูงที่สุด
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตลาดยังให้ความสนใจกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของโมเดล AI แบบโอเพนซอร์สจากจีน ซึ่งกำลังกระตุ้นความต้องการหน่วยความจำความเร็วสูง แม้แต่โมเดลที่มีค่าใช้บริการ API ต่ำก็ยังต้องใช้หน่วยความจำ HBM และ DRAM จำนวนมหาศาล
ราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงทวีความรุนแรง โดยมีการโจมตีทางอากาศต่อเนื่องเป็นคืนที่ 11 แม้ว่าผู้ไกล่เกลี่ย (กาตาร์ อียิปต์ และปากีสถาน) มีแผนนำเสนอข้อเสนอหยุดยิง 10 วันแก่ทั้งสองฝ่ายเมื่อวานนี้ แต่ราคาน้ำมันดิบและ LNG ยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน้ำมัน Brent ขณะนี้อยู่เหนือ 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ถึงเวลาของหุ้นยักษ์ใหญ่
สัปดาห์นี้กำลังเข้าสู่วันที่มีความเข้มข้นที่สุดสำหรับการประกาศผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ โดยตลาดจะจับตาไปที่ Tesla, Google, AT&T และ IBM เป็นพิเศษ ผลลัพธ์ของบริษัทเหล่านี้อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง Nasdaq 100) และบรรยากาศโดยรวมของตลาด
Tesla เพิ่งผ่านไตรมาสที่มีตัวเลขการส่งมอบรถยนต์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ คำถามสำคัญที่นักลงทุนกำลังจับตาคือ อัตรากำไรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด เนื่องจากตลาดต้องการทราบว่าการลดราคาและต้นทุนเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อได้กดดันความสามารถในการทำกำไรมากเพียงใด
อีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันคือความเห็นจาก Elon Musk เกี่ยวกับอนาคตของบริษัท เช่น ความคืบหน้าของรถยนต์ราคาประหยัดของ Tesla หรือการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ
สำหรับ Google ตลาดจะให้ความสนใจกับคำถามว่า การลงทุนมหาศาลด้าน AI เริ่มสร้างผลตอบแทนแล้วหรือยัง โดยในไตรมาสแรก ยอดคำสั่งซื้อค้างส่งของบริการคลาวด์เพิ่มขึ้นแตะ 460 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนต้องการเห็นหลักฐานว่านี่ไม่ใช่เพียงปัจจัยชั่วคราว แต่เป็นแนวโน้มระยะยาวจากการนำโซลูชัน AI มาใช้งาน
ประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากบริษัทเพิ่งปรับเพิ่มคาดการณ์ค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX) สำหรับปีนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 180–190 พันล้านดอลลาร์ Wall Street จะจับตาการเติบโตของรายได้ที่เกิดจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
รูปที่ 1: US100 [D1] (19.01.2026 - 22.07.2026)
ที่มา: xStation, 22.07.2026
ขณะนี้ตลาดอยู่ในช่วงปรับฐาน หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน โดยดัชนีกำลังเคลื่อนไหวบริเวณ 29,100 จุด และทดสอบแนวรับสำคัญ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (EMA 50) และระดับ Fibonacci retracement 23.6%
ดัชนี RSI (14) บ่งชี้ว่าแรงขายมีความได้เปรียบเล็กน้อย โดยปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าระดับเป็นกลางที่ 50 เล็กน้อย (อยู่ที่ 45.7) ขณะที่ MACD ยังคงอยู่ในโซนลบ แม้ว่าควรสังเกตว่าแท่ง MACD เริ่มแบนลงอย่างช้า ๆ
การรักษาระดับปัจจุบันบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างรวดเร็ว หากฝั่งขายสามารถกดดันราคาให้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง แนวรับถัดไปที่สำคัญจะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (ประมาณ 28,300 จุด)
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