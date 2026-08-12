Economic Calendar: เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชี้ทิศตลาด ไฮไลต์ข้อมูลสำคัญที่สุดของสัปดาห์

เซสชันการซื้อขายในวันพุธจะถูกขับเคลื่อนโดยข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) ที่สำคัญ โดยนักลงทุนทั่วโลกจะจับตาตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะประกาศในช่วงบ่ายวันนี้เป็นหลัก ข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชุมครั้งถัดไป ขณะที่ช่วงเช้า ตลาดจะประเมินตัวเลขเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของเยอรมนี ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพแรงกดดันด้านราคาของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซนได้ชัดเจนขึ้น จากการประกาศข้อมูลสำคัญหลายรายการในวันนี้ คาดว่าตลาด FX ดัชนีหุ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะเผชิญความผันผวนในระดับสูง
ปฏิทินเศรษฐกิจ
- 08:00 เยอรมนี – CPI เงินเฟ้อ (YoY) ขั้นสุดท้ายเดือนกรกฎาคม: 2.8% คาดการณ์: 2.8% ครั้งก่อน: 2.3%
- 08:00 เยอรมนี – HICP เงินเฟ้อ (YoY) ขั้นสุดท้ายเดือนกรกฎาคม: 2.8% คาดการณ์: 2.8% ครั้งก่อน: 2.4%
- 08:00 เยอรมนี – CPI เงินเฟ้อ (MoM) ขั้นสุดท้ายเดือนกรกฎาคม: 0.8% คาดการณ์: 0.8% ครั้งก่อน: -0.3%
- 08:00 โรมาเนีย – CPI เงินเฟ้อ (YoY) เดือนกรกฎาคม คาดการณ์: 7.9% ครั้งก่อน: 10.4%
- 09:00 โปแลนด์ – ดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อในอนาคต (BIEC Future Inflation Indicator) เดือนสิงหาคม คาดการณ์: N/A ครั้งก่อน: 88.7
- 10:00 อิตาลี – CPI เงินเฟ้อ (YoY) ขั้นสุดท้ายเดือนกรกฎาคม คาดการณ์: 2.8% ครั้งก่อน: 3.0%
- 13:00 สหรัฐฯ – ยอดขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายสัปดาห์ คาดการณ์: N/A ครั้งก่อน: -2.9%
- 14:30 สหรัฐฯ – CPI เงินเฟ้อ (YoY) เดือนกรกฎาคม คาดการณ์: 3.4% ครั้งก่อน: 3.5%
- 14:30 สหรัฐฯ – Core CPI เงินเฟ้อ (YoY) เดือนกรกฎาคม คาดการณ์: 2.5% ครั้งก่อน: 2.6%
- 14:30 สหรัฐฯ – CPI เงินเฟ้อ (MoM) เดือนกรกฎาคม คาดการณ์: 0.1% ครั้งก่อน: -0.4%
- 14:30 สหรัฐฯ – Core CPI เงินเฟ้อ (MoM) เดือนกรกฎาคม คาดการณ์: 0.2% ครั้งก่อน: 0.0%
- 14:30 แคนาดา – ใบอนุญาตก่อสร้าง (MoM) เดือนมิถุนายน คาดการณ์: -1.0% ครั้งก่อน: -1.7%
- 16:30 สหรัฐฯ – สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก DOE คาดการณ์: -0.5 ล้านบาร์เรล ครั้งก่อน: +2.48 ล้านบาร์เรล
- 16:30 สหรัฐฯ – สต็อกน้ำมันเบนซินรายสัปดาห์จาก DOE คาดการณ์: -1.6 ล้านบาร์เรล ครั้งก่อน: -1.64 ล้านบาร์เรล
- 20:00 สหรัฐฯ – ยอดดุลงบประมาณรัฐบาลกลางเดือนกรกฎาคม คาดการณ์: -295 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครั้งก่อน: -120.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
3 ตลาดที่ต้องจับตา
1. EUR/USD – การประกาศ CPI สหรัฐฯ เวลา 14:30 น. จะเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นความผันผวนของคู่เงิน หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจกดดันดอลลาร์สหรัฐและหนุนให้ EUR/USD ขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน ขณะที่เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดมีแนวโน้มหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น
2. S&P 500 (US500) – ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาเหนือหรือใต้ความคาดหมายจะส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของ Fed โดยตรง และอาจกระทบต่อความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุน รวมถึงระดับมูลค่าหุ้น
3. น้ำมันดิบ (WTI / Brent) – รายงานสต็อกน้ำมันจาก DOE เวลา 16:30 น. จะช่วยสะท้อนภาพอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐฯ ช่วงฤดูกาลขับรถที่มีความต้องการสูง โดยตลาดคาดว่าสต็อกน้ำมันดิบจะลดลง 0.5 ล้านบาร์เรล ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวต่อไป
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