ตลาดกระทิง AI จะกลับมาสู่ Wall Street อีกครั้งหรือไม่? ธุรกิจใหม่ของ Meta Platforms อาจเป็นตัวเร่งสำคัญ

- Meta Compute อาจกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของ Meta Platforms เช่นเดียวกับที่ AWS กลายเป็นธุรกิจที่สำคัญที่สุดของ Amazon ในเวลาต่อมา
- การเทขายหุ้นกลุ่มหน่วยความจำ (Memory Stocks) อาจรุนแรงเกินไป เนื่องจากหากธุรกิจ ให้เช่ากำลังประมวลผล AI (AI Compute Leasing) ประสบความสำเร็จ ก็อาจช่วยปรับปรุงเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนเพิ่มเติมใน GPU, หน่วยความจำ HBM และศูนย์ข้อมูล (Data Centers) ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- หาก Meta สามารถพิสูจน์ได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ มูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์และ AI (Hyperscalers) อาจถูกประเมินไว้ต่ำเกินไปในสายตาของตลาดปัจจุบัน
- Meta Compute อาจกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของ Meta Platforms เช่นเดียวกับที่ AWS กลายเป็นธุรกิจที่สำคัญที่สุดของ Amazon ในเวลาต่อมา
- การเทขายหุ้นกลุ่มหน่วยความจำ (Memory Stocks) อาจรุนแรงเกินไป เนื่องจากหากธุรกิจ ให้เช่ากำลังประมวลผล AI (AI Compute Leasing) ประสบความสำเร็จ ก็อาจช่วยปรับปรุงเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนเพิ่มเติมใน GPU, หน่วยความจำ HBM และศูนย์ข้อมูล (Data Centers) ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- หาก Meta สามารถพิสูจน์ได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ มูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์และ AI (Hyperscalers) อาจถูกประเมินไว้ต่ำเกินไปในสายตาของตลาดปัจจุบัน
Meta Compute อาจเปลี่ยนการลงทุน AI จากต้นทุนสู่แหล่งรายได้ใหม่
- เป็นเวลาหลายปีที่ Meta Platforms ทุ่มเงินลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่ตลาดส่วนใหญ่มองค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นเพียง ต้นทุน มากกว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ
- การประกาศเปิดตัว Meta Compute ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัทออกมาสร้างรายได้ อาจเป็นสัญญาณแรกว่า ยุคของการใช้จ่ายมหาศาลด้าน AI กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงของ การสร้างรายได้ (Monetization)
- จากเหตุการณ์ดังกล่าว นักลงทุนจำนวนมากรีบขายหุ้นกลุ่มหน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center Memory) โดยเชื่อว่า Meta มีความสามารถในการประมวลผลส่วนเกินมากเกินความต้องการ
- อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวอาจเป็นการตีความที่ง่ายเกินไป แม้ว่าการดำเนินธุรกิจใหม่ของ Meta ที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจกลายเป็นสัญญาณเตือน แต่หากประสบความสำเร็จ ก็อาจกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม AI ทั้งหมด
Meta Compute อาจสร้างแหล่งรายได้ใหม่ที่มีอัตรากำไรสูง
Meta Compute มีศักยภาพในการสร้างรายได้ใหม่ให้กับ Meta ผ่านการ ให้เช่ากำลังประมวลผล (Computing Capacity) และโมเดล AI ให้กับลูกค้าภายนอก
ตามการประเมินของ Morgan Stanley:
- การให้เช่ากำลังประมวลผลประมาณ 250 MW อาจเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) ของ Meta ได้ประมาณ 3 ดอลลาร์ในปี 2028
- ในกรณีที่สามารถขยายได้ถึง 1 GW ผลกระทบต่อ EPS อาจเพิ่มขึ้นถึง 11.9 ดอลลาร์
ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 50% ของกำไรต่อหุ้นที่ตลาดคาดการณ์ไว้สำหรับ Meta ในปี 2025
หากโครงสร้างพื้นฐาน AI เริ่มสร้างกระแสเงินสดอย่างมีนัยสำคัญ มูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก (Hyperscalers) อาจถูกประเมินต่ำเกินไป
ตลาดตีความผิดหรือไม่?
ปฏิกิริยาที่ชัดเจนที่สุดหลังมีข่าวเกี่ยวกับ Meta Compute คือการเทขายหุ้นบริษัทที่ผลิต หน่วยความจำสำหรับศูนย์ข้อมูล AI
นักลงทุนมองว่า หาก Meta ต้องการให้เช่ากำลังประมวลผลของตนเอง นั่นอาจหมายความว่าบริษัทมีโครงสร้างพื้นฐาน GPU มากเกินความต้องการในปัจจุบัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความต้องการที่ลดลงในอนาคตสำหรับ:
- หน่วยความจำ HBM
- โมดูล DDR5
- Enterprise SSD
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่คำอธิบายเดียว
อีกมุมหนึ่งคือ Meta อาจเพียงต้องการเพิ่มอัตราการใช้งาน (Utilization Rate) ของโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของระบบนิเวศ AI ในระยะยาว
กล่าวอีกนัยหนึ่ง บริษัทอาจกำลังพยายาม เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นแล้ว มากกว่าการลดการลงทุนในอนาคต
ตลาดปรับตัวเร็วมากจากข่าวเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจใหม่ ไปสู่ข้อสรุปว่าอุตสาหกรรม AI กำลังเผชิญภาวะ GPU ล้นตลาด
แต่ประวัติศาสตร์กลับแสดงให้เห็นในทางตรงกันข้าม เมื่อโครงสร้างพื้นฐานเริ่มสร้างรายได้ บริษัทต่าง ๆ มักจะเพิ่มการลงทุนมากขึ้น ไม่ใช่ลดการใช้จ่ายด้านทุน
ศักยภาพมหาศาลของ Meta Compute
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือประมาณการของ Morgan Stanley เกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินของ Meta Compute
ธนาคารมองว่า Meta สามารถสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน AI บางส่วน ด้วยการให้เช่ากำลังประมวลผลแก่ลูกค้าภายนอก โดยไม่จำเป็นต้องแข่งขันโดยตรงกับบริการอย่าง:
- AWS ของ Amazon
- Azure ของ Microsoft
ตามการประเมินของ Morgan Stanley:
- การให้เช่ากำลังประมวลผลประมาณ 250 MW ต่อปี ที่ราคาประมาณ 40 ดอลลาร์ต่อวัตต์ อาจเพิ่ม EPS ของ Meta ในปี 2028 ได้ประมาณ 3 ดอลลาร์
- ในกรณีเชิงบวกที่สามารถสร้างรายได้จากกำลังประมวลผลประมาณ 1 GW ผลกระทบอาจเพิ่มขึ้นเกือบ 12 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แน่นอนว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน แต่สะท้อนให้เห็นถึง Operating Leverage มหาศาลของโครงสร้างพื้นฐาน AI และบ่งชี้ว่าตลาดอาจยังประเมินโอกาสการสร้างรายได้ต่ำเกินไป
ความสำเร็จของ Meta Compute ไม่ได้หมายถึงปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมหน่วยความจำ
ความกังวลหลักของนักลงทุนในวันนี้คือความต้องการในอนาคตของ:
- HBM Memory
- DDR5
- ส่วนประกอบอื่น ๆ สำหรับ Data Center AI
หาก Meta เพิ่มการใช้งาน GPU Cluster ที่มีอยู่ นักลงทุนบางส่วนอาจสรุปโดยอัตโนมัติว่าคำสั่งซื้อฮาร์ดแวร์ในอนาคตจะลดลง
แต่แนวคิดนี้มองข้ามตัวแปรสำคัญที่สุด นั่นคือ ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)
หากการให้เช่ากำลังประมวลผลสามารถสร้างกำไรได้ ทุก GPU Cluster ที่เพิ่มขึ้นจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น
รายได้ที่สูงขึ้นต่อ GPU หนึ่งหน่วย จะช่วยให้ระยะเวลาคืนทุนสั้นลง และสร้างแรงจูงใจให้บริษัทขยายโครงสร้างพื้นฐานต่อไป
ดังนั้น ในทางกลับกัน ความสำเร็จของ Meta Compute อาจช่วยสนับสนุนความต้องการระยะยาวของ:
- GPU
- AI Accelerator
- หน่วยความจำขั้นสูง
มากกว่าที่จะลดความต้องการเหล่านี้
คำถามสำคัญไม่ใช่ว่า Meta มี Capacity เหลือหรือไม่ แต่คือ Meta สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากพอที่จะสร้างรายได้จากทรัพยากรเหล่านี้หรือไม่
ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่ผู้ผลิตชิป
บริษัทที่มีโมเดลธุรกิจพึ่งพาการให้เช่า GPU Capacity เป็นหลัก อาจเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่า
ตัวอย่างเช่น:
- CoreWeave
- Nebius
บริษัทเหล่านี้สร้างกลยุทธ์จากการให้บริการกำลังประมวลผลแก่ธุรกิจที่พัฒนาแอปพลิเคชัน AI
หาก Meta, Microsoft, Google และ Amazon เริ่มให้บริการลักษณะเดียวกันในระดับใหญ่ ความได้เปรียบของผู้ให้บริการเฉพาะทางเหล่านี้อาจลดลงอย่างรวดเร็ว
บริษัท Hyperscaler รายใหญ่มีข้อได้เปรียบจาก:
- ต้นทุนเงินทุนที่ต่ำกว่า
- โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก
- ระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจร
- ฐานลูกค้าองค์กรที่แข็งแกร่ง
ในทางปฏิบัติ Meta Compute อาจไม่ได้เป็นภัยต่ออุตสาหกรรม AI แต่เป็นจุดเริ่มต้นของ การรวมตัวของตลาด GPU Cloud
ผู้ให้บริการเฉพาะทางอาจเผชิญแรงกดดันมากที่สุด ขณะที่ธุรกิจใหม่ของ Meta อาจกลายเป็นเครื่องจักรสร้างกำไรขนาดใหญ่ในอนาคต
สถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยบวกอย่างมากต่อตลาดหุ้น Wall Street โดยรวม
AI กำลังใช้เงินลงทุนมหาศาล แต่ตลาดอาจมองสั้นเกินไป
จากประมาณการล่าสุด บริษัท Hyperscaler รายใหญ่ที่สุดของโลกอาจลงทุนรวมกันประมาณ 750 พันล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ภายในปี 2026
สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถูกมองเป็นภาระต่อกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) และสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลตอบแทนในอนาคต
แต่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่ง
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทุกยุค ตั้งแต่:
- Cloud Computing
- อินเทอร์เน็ต
- โทรศัพท์มือถือ
ล้วนผ่านช่วงเวลาที่ต้องลงทุนมหาศาล ก่อนเข้าสู่ช่วงสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว
การลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นก่อน และกระแสเงินสดจำนวนมากจะตามมาในภายหลัง
หาก Meta Compute ประสบความสำเร็จ มันอาจเป็นหนึ่งในสัญญาณแรกว่าอุตสาหกรรม AI กำลังเปลี่ยนจากช่วง สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไปสู่ช่วง สร้างกระแสเงินสด
ในมุมมองการลงทุน นี่อาจมีความสำคัญมากกว่าการทำสถิติใหม่ของการลงทุน AI ในแต่ละไตรมาส
นอกจากนี้ การสมมติว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่กำลังลงทุนหลายล้านล้านดอลลาร์เพียงเพื่อทำลายมูลค่าผู้ถือหุ้นในท้ายที่สุด ถือเป็นมุมมองที่อาจเรียบง่ายเกินไป
แม้ปัจจุบันนักลงทุนจะให้ความสนใจกับต้นทุนเป็นหลัก แต่เป้าหมายระยะยาวของ Big Tech อาจคือการคว้าส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากหลายอุตสาหกรรม ผ่าน:
- AI Agent
- โมเดล AI เฉพาะของบริษัท
- ต้นทุน Inference ที่ต่ำลง
การคาดการณ์หลายแห่งชี้ว่า หลังจากช่วงลงทุน AI ครั้งใหญ่ บริษัท Hyperscaler ชั้นนำอาจเริ่มสร้าง Free Cash Flow ที่เติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2028 เป็นต้นไป
ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนจากยุคของ การลงทุนหนักใน AI Infrastructure ไปสู่ยุคของ การสร้างรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
หากประมาณการเหล่านี้เป็นจริง การลงทุน AI ในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตของกระแสเงินสดในทศวรรษหน้าได้เลยทีเดียว
ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
มูลค่าหุ้นของ Hyperscaler ถูกประเมินต่ำเกินไปหรือไม่?
แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของโลกจะลงทุนด้าน AI ด้วยเม็ดเงินสูงเป็นประวัติการณ์ แต่หุ้นของบริษัทเหล่านี้ยังคงซื้อขายอยู่ในระดับมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือน (12-month Forward P/E) โดยเฉลี่ยของบริษัท Hyperscaler ชั้นนำ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ ดัชนี S&P 500 นับตั้งแต่การเปิดตัวของ ChatGPT ซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้นต่อศักยภาพการเติบโตของกำไรในอนาคตของกลุ่มเทคโนโลยีนี้
ตลาดในปัจจุบันยังคงให้ความสำคัญกับ ต้นทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นหลัก ขณะที่ให้ความสนใจกับโอกาสด้านรายได้น้อยกว่า ทั้งในส่วนของ:
- โมเดล AI (AI Models)
- AI Agent
- บริการด้านกำลังประมวลผล (Computing Capacity Services)
ในมุมมองของผู้วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของมุมมองตลาดจาก "การใช้จ่าย" (Spending) ไปสู่ "การสร้างรายได้" (Monetization) อาจกลายเป็นหนึ่งในธีมการลงทุนที่สำคัญที่สุดในช่วงหลายปีข้างหน้า
บทสรุป
ข้อสรุปยังคงชัดเจนว่า หาก Meta สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้อย่างประสบความสำเร็จ จะถือเป็นสัญญาณบวกอย่างมาก ไม่เพียงแต่สำหรับบริษัทเอง แต่ยังรวมถึงธีมการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว มูลค่าหุ้นปัจจุบันของ Meta Platforms และบริษัท Hyperscaler ชั้นนำอื่น ๆ อาจถูกประเมินต่ำเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ หากมองในมุมมองระยะยาว
ที่มา: XTB Research
หุ้น Meta Platforms (กราฟรายวัน)
ปัจจุบันหุ้น Meta กำลังซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200) เล็กน้อย ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีแดงบนกราฟ
สถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าหุ้นอาจกำลังเข้าสู่จุดสำคัญแบบ “ตัดสินทิศทาง (Make-or-Break Moment)”
- หากแรงซื้อกลับมาและสามารถควบคุมตลาดได้ แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวอาจกลับมาเดินหน้าต่อ
- แต่หากแรงขายยังคงเพิ่มขึ้น หุ้นอาจปรับตัวลงต่อ และมีโอกาสกลับไปทดสอบบริเวณ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นโซนแนวรับสำคัญล่าสุด
กราฟแสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น Meta Platforms และการวิเคราะห์ทางเทคนิค
Source: xStation 5
Eryk Szmyd Financial Market Analyst, XTB
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