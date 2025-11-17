หุ้น Alibaba ร่วงต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาว📌

หุ้น Alibaba ร่วงต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ
ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีน Alibaba (BABA.US) ถูกระบุว่าให้การสนับสนุนทางเทคโนโลยีแก่กิจกรรมทางทหารของจีนที่มีเป้าหมายสหรัฐฯ ตามข้อมูลข่าวกรองในบันทึกความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาว บันทึกฉบับนี้ — ที่แชร์กับ Financial Times — รวมข้อมูล “ลับสุดยอด” ที่เพิ่งได้รับการเปิดเผย เกี่ยวกับการที่บริษัทจัดหาเทคโนโลยีให้กองทัพจีน ซึ่งวอชิงตันมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ
แม้ Alibaba จะรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง มีรายได้เติบโต และก้าวหน้าในการวิจัย AI หุ้นยังคงร่วงต่อเนื่อง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้านความมั่นคง และ ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ทางธุรกิจจีน–สหรัฐฯ หุ้นร่วงลงเกือบ 25% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2025 ขณะนี้ Alibaba ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านี้
Source: xStation5
