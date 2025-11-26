Alibaba หลังรายงานผลประกอบการ: กลยุทธ์ที่ต่างออกไปจะได้ผลหรือไม่?

-
Alibaba เหมือนกับ Amazon เป็นผู้เล่นสำคัญในธุรกิจอีคอมเมิร์ซมาเกือบตลอดช่วงการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ผ่านมา นักลงทุนเริ่มเชื่อมโยงทั้งสองบริษัทกับ AI และ Cloud แม้ว่าธุรกิจหลักของพวกเขายังคงเป็นการขายออนไลน์เป็นหลัก Alibaba ซึ่งถูกเรียกว่า “Amazon ของจีน” ได้เผยผลประกอบการเมื่อวานนี้ ซึ่งตลาดตอบรับด้วยความตื่นตัว หุ้นของบริษัทปรับขึ้นมากกว่า 4% ก่อนการเปิดตลาดในสหรัฐฯ
เรื่องนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อหุ้นเทคโนโลยีและ AI ลดลงอย่างมาก จึงควรพิจารณาว่า กลยุทธ์ของ Alibaba ดึงดูดนักลงทุนอย่างไร
รายได้ของบริษัททำได้เหนือความคาดหมายที่ 247 พันล้านหยวน เทียบกับที่คาดไว้ 243 พันล้าน หยวน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบรายปี และมีอัตราการเติบโตของยอดขายเทียบเท่า (comparable sales) สูงถึง 15%
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถทำกำไรต่อหุ้น (EPS) ตามคาดได้ โดยออกมาที่ 4.36 ต่ำกว่าที่คาดไว้ประมาณ 5.7 กำไรจากการดำเนินงานลดลงถึง 85% และ Adjusted EBITDA ลดลง 78%
ความผิดหวังด้านกำไรของบริษัทเกิดจากสองปัจจัยหลัก:
-
Alibaba เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนการแข่งขันด้าน AI ของจีน ลงทุนเงินจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานและงานวิจัย จากการวิเคราะห์กระแสเงินสด การใช้จ่ายด้าน AI เพิ่มขึ้นกว่า 85%
-
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขาย บริษัทดำเนินแคมเปญการตลาดอย่างเข้มข้น ปรับปรุงคุณภาพประสบการณ์ลูกค้า และใช้ระบบเงินอุดหนุนเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
อย่างไรก็ตาม รายได้ไม่ควรถูกมองเพียงขนาดรวมของตัวเลข Alibaba มีข้อได้เปรียบสำคัญเหนือ Amazon ซึ่งเป็นบริษัทที่เปรียบเทียบได้มากที่สุดจากสหรัฐฯ คือ อัตราการเติบโตของรายได้และกำไรจาก Cloud และ AI แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
รายได้จาก Cloud Intelligence ของ Alibaba เพิ่มขึ้น 34% ขณะที่ Adjusted EBITA เพิ่มขึ้น 35% พร้อมอัตรากำไร 35% สิ่งที่เป็นบวกสำหรับบริษัทคือ แม้จะลงทุนและรับภาระทางการเงินน้อยกว่า Amazon แต่ Alibaba กลับเติบโตในเซ็กเมนต์นี้เร็วกว่า
จุดอ่อนของ Alibaba คือ ธุรกิจหลัก (core operations) ซึ่งมีอัตรากำไรและรายได้จากกิจกรรมการดำเนินงานต่ำกว่ามาก หมายความว่า หากเกิดความล้มเหลวหรือความล่าช้าในเซ็กเมนต์ Cloud และ AI บริษัทไม่มี “บัฟเฟอร์” ป้องกัน
แม้ผลประกอบการบางส่วนจะดูท้าทาย นักลงทุนยังคงมอบความเชื่อมั่นต่อ Alibaba และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป
BABA.US (D1)
