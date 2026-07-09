หุ้น Alibaba พุ่ง 10% 🔼 เงินทุนกำลังไหลกลับสู่ตลาดจีนหรือไม่?

หุ้น Alibaba ADR ที่จดทะเบียนในยุโรปพุ่งขึ้นเกือบ 10% ทำสถิติการปรับตัวขึ้นรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 โดยแรงหนุนหลักมาจากความคาดหวังเชิงบวกก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัท รวมถึงการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่หุ้นอินเทอร์เน็ตของจีนในวงกว้าง
นักลงทุนเริ่มมองหาการลงทุนในธีม AI ที่มีมูลค่าน่าสนใจกว่า หลังจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ใน สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และไต้หวัน ปรับตัวขึ้นแรงก่อนจะเผชิญแรงขายในช่วงที่ผ่านมา
ทำไมหุ้น Alibaba ถึงปรับตัวขึ้น?
- ปัจจัยกระตุ้นสำคัญคือการประชุมชี้แจงข้อมูลก่อนประกาศผลประกอบการ (Pre-earnings Briefing) กับนักวิเคราะห์ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผลประกอบการที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้
- นักลงทุนตอบรับเชิงบวกหลังมีสัญญาณว่า ธุรกิจ Instant Commerce ซึ่งแข่งขันอย่างดุเดือด มีผลขาดทุนลดลงในไตรมาสที่ผ่านมา ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันต่ออัตรากำไร
- นอกจากนี้ Alibaba ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ พร้อมกับเดินหน้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง เช่น Cloud Computing, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และธุรกิจดิจิทัล
เงินทุนกำลังหมุนกลับเข้าสู่ตลาดจีน
- การปรับขึ้นของ Alibaba ยังสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย หลังจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง นักลงทุนบางส่วนเริ่มลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดที่มีมูลค่าสูงอย่าง สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และไต้หวัน แล้วหันมาสะสมหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนที่ยังมีมูลค่าค่อนข้างต่ำ
- การที่หุ้น Tencent และ JD.com ปรับตัวขึ้นพร้อมกัน บ่งชี้ว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับ Alibaba แต่สะท้อนความพยายามของนักลงทุนในการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตของจีนใหม่ หลังจากที่ปรับตัวต่ำกว่าตลาดมาเป็นเวลานาน
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แนวโน้มข้างหน้า
- แม้ว่าวันนี้หุ้น Alibaba จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นยังคงซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเกือบ 40% ขณะที่บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์จีนยังค่อนข้างระมัดระวัง
- หากผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด อาจช่วยหนุนการฟื้นตัวของหุ้นต่อเนื่อง และมีโอกาสผลักดันราคาหุ้นกลับขึ้นไปเหนือระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ได้อีกครั้ง
Source: xStation5
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