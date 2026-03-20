วอลล์สตรีทพยายามหยุดแรงขาย หลังราคาน้ำมันพุ่ง 🚩 Alibaba ร่วง 7% หลังรายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาด

เซสชันวันพฤหัสบดีที่วอลล์สตรีทถูกทำเครื่องหมายอีกครั้งด้วยแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
ดัชนีสำคัญ:
Dow Jones ลดลงประมาณ 290 จุด หรือ 0.7%
S&P 500 ลดลง 0.8%
Nasdaq ลดลง 0.6%
นอกจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางแล้ว ตลาดหุ้นยังถูกกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิตเมื่อวานและจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำในวันนี้ การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เน้นย้ำแนวโน้มเชิง “hawkish” ของ Fed โดยตลาดเริ่มพิจารณาสถานการณ์ stagflation ในสหรัฐฯ — การเติบโตทางเศรษฐกิจอ่อนตัวควบคู่กับเงินเฟ้อที่ยังคงสูง
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์:
Brent crude พุ่ง 3% อยู่ที่ 111 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
WTI เพิ่มขึ้น 1% อยู่ที่ 97 ดอลลาร์
การปรับตัวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มพิจารณาความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของอุปทานพลังงานในตะวันออกกลาง
แรงหนุนราคาน้ำมันมาจากการโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานก๊าซในภูมิภาคหลายครั้ง รวมถึงอิหร่านโจมตีท่าเรือส่งออก LNG สำคัญในกาตาร์ และการโจมตี South Pars gas field ของอิหร่านโดยอิสราเอลก่อนหน้านี้ การตอบโต้ของเตหะรานต่อทรัพย์สินพลังงานของกาตาร์เพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
ความร่วมมือระหว่างประเทศ:
ผู้นำจากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความพร้อมเพื่อให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซปลอดภัย นี่ถือเป็นความพยายามเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาด ในขณะเดียวกันก็สะท้อนความเสี่ยงที่มีต่อการค้าพลังงานโลก
ตลาดหุ้น:
แรงขายเมื่อวันพุธทำให้ Dow Jones ปิดต่ำสุดรายปีและหลุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
ราคาฟิวเจอร์สชี้ให้เห็นว่าตลาดให้ความน่าจะเป็นประมาณ 75% ที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงในปี 2026 ซึ่งยิ่งกดดันการประเมินมูลค่าหุ้น
หุ้นเด่นรายตัว:
Micron Technology ลดลง 2% แม้ผลประกอบการแข็งแกร่งจากอุปทานหน่วยความจำที่ตึงตัว โดยเป็นการขายทำกำไร
Eli Lilly อัปเดตเกี่ยวกับยาลดความอ้วนรุ่นใหม่ retatrutide ซึ่งอาจเป็น “best-in-class” แต่ตลาดตอบสนองแบบเฉย ๆ
สัญญาณทางเทคนิคสำคัญ:
S&P 500 (US500) หลุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 ส่งสัญญาณว่าอาจเข้าสู่ช่วงปรับฐานลึกแทนที่จะเป็นการพักตัวชั่วคราว
Source: xStation5
แหล่งที่มา: xStation5
หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันนี้ เนื่องจากแรงขายหนักในตลาดโลหะ ขณะที่หุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซปรับตัวเพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงอ่อนแอ
ผลประกอบการอ่อนแอของ Alibaba
Alibaba รายงานผลประกอบการไตรมาสสำหรับช่วงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ และยืนยันว่าบริษัทอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ท้าทาย
รายได้อยู่ที่ 284.8 พันล้านหยวน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 290.7 พันล้านหยวน
กำไรสุทธิลดลง 66% จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 15.6 พันล้านหยวน ส่งผลให้ราคาหุ้น ADR ในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง
จากมุมมองนักลงทุน ความอ่อนแอนี้สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกมากกว่าปัญหาเฉพาะครั้งเดียว
Alibaba เพิ่มการลงทุนใน quick commerce, ประสบการณ์ผู้ใช้ และเทคโนโลยี ซึ่งกดดันกำไรระยะสั้น แต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
การลดลงของกำไรจากการดำเนินงานสะท้อนว่าต้นทุนของการปรับโครงสร้างสูงกว่าที่คาด
ตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก
ยังคงเป็น Cloud และ AI
Cloud Intelligence segment เติบโต 36% จากปีก่อนเป็น 43.3 พันล้านหยวน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ทำการเติบโตเป็นเลขสามหลักต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 10
ฝ่ายบริหารยังตั้งเป้าหมายรายได้ Cloud และ AI ประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งหมายถึงการเติบโตประมาณ 35% ต่อปี แสดงให้เห็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการดำเนินงาน
ในทางปฏิบัติ Alibaba กำลังเร่งการเปลี่ยนผ่านจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสู่บริษัทเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI และวางตัวเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนี้ของจีน
คำถามสำคัญคือ การลงทุนจำนวนมากนี้จะสามารถแปลงเป็นการปรับปรุงผลประกอบการของบริษัทโดยรวมอย่างยั่งยืนหรือไม่
ราคาหุ้น ADR วันนี้ลดลงมากกว่า 7% และต่ำกว่าจุดสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้เกือบ 40%
⏰ หุ้น GRAB แจกฟรี
หุ้นยุโรปฟื้นตัว หลังราคาน้ำมันใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐ
EURUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐ อ่าวเปอร์เซีย และเงินเฟ้อ
สรุปข่าวเช้า 20 มี.ค.