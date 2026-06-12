🚀 หุ้น SpaceX พร้อมให้เทรดบน XTB แล้ว

หุ้น SpaceX (SPCX.US) ได้เปิดให้เทรดอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม XTB แล้ว
เข้าถึงการซื้อขาย SpaceX ได้ในที่เดียว พร้อมข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์และเครื่องมือการลงทุนครบถ้วน รองรับนักลงทุนทุกระดับ
สามารถตั้งคำสั่ง Limit ทันที
📌 หมายเหตุ:
- คาดว่าหุ้น SpaceX จะถูกอัปเดตบนแพลตฟอร์ม XTB ภายใน 1 ถึง 2 ชั่วโมงหลังตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ
- สามารถเริ่มลงทุนได้ผ่านหุ้นเศษส่วน (fractional shares) ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 15 USD
- ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร หากเกินขีดจำกัด จะมีค่าคอมมิชชั่น 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และอาจมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 0.5%
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