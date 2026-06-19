  
08:37 · 19 มิถุนายน 2026

🚩 จีนใกล้เข้าสู่เขตตลาดหมี Alibaba และ Tencent นำการเทขาย

ดัชนีหุ้นหลักของจีนกำลังเข้าใกล้ภาวะ “ตลาดหมี” (bear market) สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ และโครงสร้างของดัชนีหุ้นจีนเอง

แรงกดดันกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตและผู้บริโภครายใหญ่ ซึ่งมีน้ำหนักสูงในดัชนีหุ้นจีนที่ซื้อขายนอกประเทศ (offshore indices)

ปัญหาสำคัญไม่ได้มีแค่การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างของดัชนี MSCI China Index ที่ยังพึ่งพาหุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตและผู้บริโภคเป็นหลัก ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังโยกเงินไปยังหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และผู้ได้ประโยชน์จาก AI ในเกาหลีใต้และไต้หวัน ส่งผลให้ตลาดจีนสูญเสียความน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดเอเชียอื่น

ดังนั้น แม้เศรษฐกิจจีนจะทรงตัวได้ แต่ตลาดหุ้นจีนอาจยังคงตามหลังตลาดอื่นในเอเชียที่เชื่อมโยงโดยตรงกับวัฏจักรการลงทุนด้าน AI มากกว่า

ดัชนี MSCI China Index ปรับตัวลงถึง 2.1% และบางช่วงลดลงมากกว่า 20% จากจุดสูงสุดในวันที่ 2 ตุลาคม ทำให้เข้าใกล้ภาวะตลาดหมี โดยหุ้น Alibaba และ Tencent เป็นตัวถ่วงหลักของการปรับตัวลงครั้งนี้

อะไรเป็นแรงกดดันตลาดหุ้นจีน?

ปัจจัยลบเกิดขึ้นพร้อมกันหลายด้าน ได้แก่:

  • ความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น
  • ข้อมูลการบริโภคในจีนอ่อนแอ (ยอดค้าปลีกหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่โควิด)
  • ผลประกอบการบริษัทอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ต่ำกว่าคาด
  • การแข่งขันรุนแรงจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน
  • ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่สูง
  • การลงทุนด้าน AI ที่กดดันกำไรระยะสั้น
  • กระแสเงินทุนไหลไปยังตลาดที่ได้ประโยชน์จาก AI ชัดเจนกว่า

ปัญหาเชิงโครงสร้างของ MSCI China

ดัชนี MSCI China ยังมีความกระจุกตัวสูง:

  • Tencent ~13% ของดัชนี
  • Alibaba ~10% ของดัชนี

ดังนั้น เมื่อหุ้นสองตัวนี้อ่อนตัว จะส่งผลกระทบต่อทั้งดัชนีอย่างมาก

ต่างจากตลาดไต้หวันและเกาหลีใต้ ซึ่งมีน้ำหนักใน “AI hardware / semiconductor” สูงกว่า ขณะที่จีนยังพึ่งพาหุ้นอินเทอร์เน็ตและผู้บริโภคเป็นหลัก

ภาพที่แตกต่างของเทคโนโลยีจีน

ความอ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งภาคเทคโนโลยี:

  • หุ้นอินเทอร์เน็ต (Alibaba, Tencent) ยังถูกกดดัน
  • กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงกลับทำผลงานได้ดี
  • ดัชนี Star 50 (กลุ่มชิปและเทคโนโลยีขั้นสูง) ทำจุดสูงสุดใหม่

แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังไม่ทิ้ง “เทคโนโลยีจีน” แต่กำลังเลือกลงทุนเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับ AI supply chain มากกว่า

ภาพรวมตลาด

  • Hang Seng China Enterprises Index ลดลงกว่า 2%
  • Hang Seng Tech Index เข้าสู่ภาวะตลาดหมีแล้วก่อนหน้านี้
  • MSCI China เป็นหนึ่งในดัชนีที่อ่อนแอที่สุดในโลกปีนี้

ทำไมนักลงทุนยังไม่มั่นใจ?

ตลาดยังขาด “ตัวกระตุ้นสำคัญ” สำหรับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน เช่น:

  • การฟื้นตัวของการบริโภคในจีน
  • การกลับมาของกำไร Alibaba และ Tencent
  • ความเชื่อมั่นในภาคอสังหาริมทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงธีม AI

จีนยังไม่ถูกตัดออกจากธีม AI โลก แต่เงินทุนเริ่มไหลไปยัง:

  • เกาหลีใต้ (เซมิคอนดักเตอร์)
  • ไต้หวัน (AI hardware supply chain)

มากกว่าหุ้นอินเทอร์เน็ตจีน

สรุปคือ นักลงทุนกำลังเปลี่ยนจาก “หุ้นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตจีน” ไปสู่ “ผู้ผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI” ที่มีแนวโน้มกำไรชัดเจนกว่าในระยะสั้นและกลาง

Source: xStation5

Source: xStation5

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