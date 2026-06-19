🚩 จีนใกล้เข้าสู่เขตตลาดหมี Alibaba และ Tencent นำการเทขาย

ดัชนีหุ้นหลักของจีนกำลังเข้าใกล้ภาวะ “ตลาดหมี” (bear market) สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ และโครงสร้างของดัชนีหุ้นจีนเอง
แรงกดดันกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตและผู้บริโภครายใหญ่ ซึ่งมีน้ำหนักสูงในดัชนีหุ้นจีนที่ซื้อขายนอกประเทศ (offshore indices)
ปัญหาสำคัญไม่ได้มีแค่การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างของดัชนี MSCI China Index ที่ยังพึ่งพาหุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตและผู้บริโภคเป็นหลัก ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังโยกเงินไปยังหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และผู้ได้ประโยชน์จาก AI ในเกาหลีใต้และไต้หวัน ส่งผลให้ตลาดจีนสูญเสียความน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดเอเชียอื่น
ดังนั้น แม้เศรษฐกิจจีนจะทรงตัวได้ แต่ตลาดหุ้นจีนอาจยังคงตามหลังตลาดอื่นในเอเชียที่เชื่อมโยงโดยตรงกับวัฏจักรการลงทุนด้าน AI มากกว่า
ดัชนี MSCI China Index ปรับตัวลงถึง 2.1% และบางช่วงลดลงมากกว่า 20% จากจุดสูงสุดในวันที่ 2 ตุลาคม ทำให้เข้าใกล้ภาวะตลาดหมี โดยหุ้น Alibaba และ Tencent เป็นตัวถ่วงหลักของการปรับตัวลงครั้งนี้
อะไรเป็นแรงกดดันตลาดหุ้นจีน?
ปัจจัยลบเกิดขึ้นพร้อมกันหลายด้าน ได้แก่:
- ความตึงเครียดกับสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น
- ข้อมูลการบริโภคในจีนอ่อนแอ (ยอดค้าปลีกหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่โควิด)
- ผลประกอบการบริษัทอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ต่ำกว่าคาด
- การแข่งขันรุนแรงจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน
- ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่สูง
- การลงทุนด้าน AI ที่กดดันกำไรระยะสั้น
- กระแสเงินทุนไหลไปยังตลาดที่ได้ประโยชน์จาก AI ชัดเจนกว่า
ปัญหาเชิงโครงสร้างของ MSCI China
ดัชนี MSCI China ยังมีความกระจุกตัวสูง:
- Tencent ~13% ของดัชนี
- Alibaba ~10% ของดัชนี
ดังนั้น เมื่อหุ้นสองตัวนี้อ่อนตัว จะส่งผลกระทบต่อทั้งดัชนีอย่างมาก
ต่างจากตลาดไต้หวันและเกาหลีใต้ ซึ่งมีน้ำหนักใน “AI hardware / semiconductor” สูงกว่า ขณะที่จีนยังพึ่งพาหุ้นอินเทอร์เน็ตและผู้บริโภคเป็นหลัก
ภาพที่แตกต่างของเทคโนโลยีจีน
ความอ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งภาคเทคโนโลยี:
- หุ้นอินเทอร์เน็ต (Alibaba, Tencent) ยังถูกกดดัน
- กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงกลับทำผลงานได้ดี
- ดัชนี Star 50 (กลุ่มชิปและเทคโนโลยีขั้นสูง) ทำจุดสูงสุดใหม่
แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังไม่ทิ้ง “เทคโนโลยีจีน” แต่กำลังเลือกลงทุนเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับ AI supply chain มากกว่า
ภาพรวมตลาด
- Hang Seng China Enterprises Index ลดลงกว่า 2%
- Hang Seng Tech Index เข้าสู่ภาวะตลาดหมีแล้วก่อนหน้านี้
- MSCI China เป็นหนึ่งในดัชนีที่อ่อนแอที่สุดในโลกปีนี้
ทำไมนักลงทุนยังไม่มั่นใจ?
ตลาดยังขาด “ตัวกระตุ้นสำคัญ” สำหรับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน เช่น:
- การฟื้นตัวของการบริโภคในจีน
- การกลับมาของกำไร Alibaba และ Tencent
- ความเชื่อมั่นในภาคอสังหาริมทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงธีม AI
จีนยังไม่ถูกตัดออกจากธีม AI โลก แต่เงินทุนเริ่มไหลไปยัง:
- เกาหลีใต้ (เซมิคอนดักเตอร์)
- ไต้หวัน (AI hardware supply chain)
มากกว่าหุ้นอินเทอร์เน็ตจีน
สรุปคือ นักลงทุนกำลังเปลี่ยนจาก “หุ้นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตจีน” ไปสู่ “ผู้ผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI” ที่มีแนวโน้มกำไรชัดเจนกว่าในระยะสั้นและกลาง
Source: xStation5
Source: xStation5
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