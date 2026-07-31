ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาเงินเฟ้อยุโรป และงบยักษ์ใหญ่น้ำมัน

ตลาดการเงินโลกยังคงมีบรรยากาศเชิงบวก โดยแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นหลัง Wall Street ปิดบวกอย่างแข็งแกร่ง และตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวตามแรงหนุนจากผลประกอบการและแนวโน้มที่สดใสของบริษัทเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงติดตามความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด
ราคาน้ำมันกำลังมุ่งหน้าปิดเดือนในแดนบวก ท่ามกลางการจับตาสถานการณ์บริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ตลาดยังประเมินผลจากการที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ย
สำหรับวันนี้ นักลงทุนจับตาข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เงินเฟ้อ (CPI) และ GDP เบื้องต้นของยูโรโซน, Core PCE ของสหรัฐฯ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอย่าง ExxonMobil และ Chevron
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากช่วงเช้า (เอเชีย)
🇯🇵 ญี่ปุ่น
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (มิ.ย.) -1.8% MoM (คาด -1.2%, ก่อนหน้า +3.6%)
- ยอดค้าปลีก (มิ.ย.) +1.7% YoY (คาด +2.1%, ก่อนหน้า +2.8%)
🇨🇳 จีน
- PMI ภาคการผลิต (ก.ค.) 49.4 (คาด 49.3, ก่อนหน้า 49.5)
- PMI ภาคบริการ 50.2 (ก่อนหน้า 50.5)
🇦🇺 ออสเตรเลีย
- ยอดค้าปลีก (มิ.ย.) +0.5% MoM (คาด +0.2%, ก่อนหน้า +0.6%)
ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวแข็งแกร่ง โดย Kospi ของเกาหลีใต้ปรับขึ้นโดดเด่น ขณะที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ เคลื่อนไหวใกล้ 4,100 ดอลลาร์/ออนซ์ หลัง Fed คงดอกเบี้ย ส่วน Brent ทรงตัวบริเวณ 85 ดอลลาร์/บาร์เรล
ปฏิทินเศรษฐกิจ
- 08:30 น. 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดค้าปลีก (มิ.ย.)
คาด: 3.1% | ก่อนหน้า: 3.5%
- 08:45 น. 🇫🇷 ฝรั่งเศส – CPI เบื้องต้น (ก.ค.)
คาด: 1.8% | ก่อนหน้า: 1.8%
- 08:45 น. 🇫🇷 ฝรั่งเศส – HICP เบื้องต้น (ก.ค.)
คาด: 2.1% | ก่อนหน้า: 2.0%
- 09:30 น. 🇵🇱 โปแลนด์ – CPI เบื้องต้น (ก.ค.)
คาด: 3.0% | ก่อนหน้า: 2.5%
- 09:55 น. 🇩🇪 เยอรมนี – อัตราว่างงาน (ก.ค.)
คาด: 6.3% | ก่อนหน้า: 6.3%
- 11:00 น. 🇪🇺 ยูโรโซน – HICP เบื้องต้น (ก.ค.)
คาด: 2.9% | ก่อนหน้า: 2.8%
- 11:00 น. 🇪🇺 ยูโรโซน – Core HICP เบื้องต้น (ก.ค.)
คาด: 2.4% | ก่อนหน้า: 2.4%
- 14:30 น. 🇨🇦 แคนาดา – GDP (พ.ค.)
คาด: 0.2% | ก่อนหน้า: 0.5%
- 15:45 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ – Chicago PMI (ก.ค.)
คาด: 56.7 | ก่อนหน้า: 56.7
- 19:00 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ – จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน (รายสัปดาห์)
คาด: 451 | ก่อนหน้า: 450
ผลประกอบการที่น่าจับตา (ก่อนตลาดเปิด)
Wall Street
- ExxonMobil
- Chevron
- AbbVie
- Colgate-Palmolive
- Enbridge
ยุโรป
- NatWest Group
- Engie
3 ตลาดที่ต้องจับตา
EUR/USD – จากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อและ GDP ของยูโรโซน รวมถึง Core PCE ของสหรัฐฯ
น้ำมันดิบ (WTI / Brent) – จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และผลประกอบการของ ExxonMobil และ Chevron
หุ้นเทคโนโลยี / ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 – นักลงทุนประเมินทิศทางตลาดหลังฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี และการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
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