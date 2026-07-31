  
14:32 · 31 กรกฎาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาเงินเฟ้อยุโรป และงบยักษ์ใหญ่น้ำมัน

ตลาดการเงินโลกยังคงมีบรรยากาศเชิงบวก โดยแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นหลัง Wall Street ปิดบวกอย่างแข็งแกร่ง และตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวตามแรงหนุนจากผลประกอบการและแนวโน้มที่สดใสของบริษัทเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงติดตามความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด

ราคาน้ำมันกำลังมุ่งหน้าปิดเดือนในแดนบวก ท่ามกลางการจับตาสถานการณ์บริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ตลาดยังประเมินผลจากการที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ย

สำหรับวันนี้ นักลงทุนจับตาข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เงินเฟ้อ (CPI) และ GDP เบื้องต้นของยูโรโซน, Core PCE ของสหรัฐฯ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอย่าง ExxonMobil และ Chevron

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากช่วงเช้า (เอเชีย)

🇯🇵 ญี่ปุ่น

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (มิ.ย.) -1.8% MoM (คาด -1.2%, ก่อนหน้า +3.6%)
  • ยอดค้าปลีก (มิ.ย.) +1.7% YoY (คาด +2.1%, ก่อนหน้า +2.8%)

🇨🇳 จีน

  • PMI ภาคการผลิต (ก.ค.) 49.4 (คาด 49.3, ก่อนหน้า 49.5)
  • PMI ภาคบริการ 50.2 (ก่อนหน้า 50.5)

🇦🇺 ออสเตรเลีย

  • ยอดค้าปลีก (มิ.ย.) +0.5% MoM (คาด +0.2%, ก่อนหน้า +0.6%)

ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวแข็งแกร่ง โดย Kospi ของเกาหลีใต้ปรับขึ้นโดดเด่น ขณะที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ เคลื่อนไหวใกล้ 4,100 ดอลลาร์/ออนซ์ หลัง Fed คงดอกเบี้ย ส่วน Brent ทรงตัวบริเวณ 85 ดอลลาร์/บาร์เรล

ปฏิทินเศรษฐกิจ

  • 08:30 น. 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดค้าปลีก (มิ.ย.)
    คาด: 3.1% | ก่อนหน้า: 3.5%
  • 08:45 น. 🇫🇷 ฝรั่งเศส – CPI เบื้องต้น (ก.ค.)
    คาด: 1.8% | ก่อนหน้า: 1.8%
  • 08:45 น. 🇫🇷 ฝรั่งเศส – HICP เบื้องต้น (ก.ค.)
    คาด: 2.1% | ก่อนหน้า: 2.0%
  • 09:30 น. 🇵🇱 โปแลนด์ – CPI เบื้องต้น (ก.ค.)
    คาด: 3.0% | ก่อนหน้า: 2.5%
  • 09:55 น. 🇩🇪 เยอรมนี – อัตราว่างงาน (ก.ค.)
    คาด: 6.3% | ก่อนหน้า: 6.3%
  • 11:00 น. 🇪🇺 ยูโรโซน – HICP เบื้องต้น (ก.ค.)
    คาด: 2.9% | ก่อนหน้า: 2.8%
  • 11:00 น. 🇪🇺 ยูโรโซน – Core HICP เบื้องต้น (ก.ค.)
    คาด: 2.4% | ก่อนหน้า: 2.4%
  • 14:30 น. 🇨🇦 แคนาดา – GDP (พ.ค.)
    คาด: 0.2% | ก่อนหน้า: 0.5%
  • 15:45 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ – Chicago PMI (ก.ค.)
    คาด: 56.7 | ก่อนหน้า: 56.7
  • 19:00 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ – จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน (รายสัปดาห์)
    คาด: 451 | ก่อนหน้า: 450

ผลประกอบการที่น่าจับตา (ก่อนตลาดเปิด)

Wall Street

  • ExxonMobil
  • Chevron
  • AbbVie
  • Colgate-Palmolive
  • Enbridge

ยุโรป

  • NatWest Group
  • Engie

3 ตลาดที่ต้องจับตา

EUR/USD – จากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อและ GDP ของยูโรโซน รวมถึง Core PCE ของสหรัฐฯ

น้ำมันดิบ (WTI / Brent) – จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และผลประกอบการของ ExxonMobil และ Chevron

หุ้นเทคโนโลยี / ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 – นักลงทุนประเมินทิศทางตลาดหลังฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี และการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เปิดบัญชีฟรี

เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

เปิดบัญชี  ดาวน์โหลดแอป 
31 กรกฎาคม 2026, 13:30

AI หนุนการฟื้นตัว หุ้นเทคฯ กลับมาแข็งแกร่ง
31 กรกฎาคม 2026, 09:11

Daily Summary: หุ้นพุ่งรับ Fed ไม่ Hawkish อย่างที่คาด AI Trade กลับมาเด่น เยนแข็งค่า น้ำมันอ่อนตัว
31 กรกฎาคม 2026, 09:09

USDJPY ดิ่งกว่า 2% หลังตลาดจับตาการแทรกแซงค่าเงินญี่ปุ่น
31 กรกฎาคม 2026, 09:03

Nasdaq futures พุ่งแรงกว่า 3% 🚀
ข่าวตลาดฟอเร็กซ์ ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ข่าวดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก