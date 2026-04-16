AllBirds: จากรองเท้าผ้าใบสู่ AI จะไปได้ไกลแค่ไหน?

Allbirds: จากรองเท้าผ้าใบสู่ AI จะประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่?
หุ้นของ Allbirds พุ่งขึ้นมากกว่า 500% ในการซื้อขายวันนี้ โดยราคากระโดดจากราว 2.5 ดอลลาร์ไปอยู่ใกล้ระดับ 18 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทผู้ผลิตรองเท้าประกาศแผนระดมทุนและปรับทิศทางธุรกิจไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล AI
บริษัทที่มีฐานอยู่ในซานฟรานซิสโกแห่งนี้เดิมทีเน้นการผลิตและจำหน่ายรองเท้าเป็นหลัก ขนาดของบริษัทถือว่าไม่ใหญ่ตามมาตรฐานสหรัฐฯ โดยเมื่อวานนี้มีมูลค่าตลาดเพียงประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ แต่ปัจจุบันมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นราว 150 ล้านดอลลาร์แล้ว
บริษัทระบุว่าจะทำข้อตกลงเงินทุนแบบแปลงสภาพ (convertible financing) มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์กับนักลงทุนสถาบัน และมีแผนจะนำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)
Allbirds ยังมีแผนจะเปลี่ยนชื่อเป็น “NewBird AI” และค่อย ๆ ปรับธุรกิจไปสู่การให้บริการพลังประมวลผลคลาวด์และบริการด้าน AI แม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกของกลยุทธ์ใหม่
Allbirds เป็นตัวอย่างของบริษัทที่อาจได้ประโยชน์จากการปรับโมเดลธุรกิจอย่างแท้จริง เนื่องจากแม้ยังมีกำไร แต่รายได้และกำไรได้ลดลงอย่างต่อเนื่องหลายไตรมาส ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ปิดร้านค้าปลีกส่วนใหญ่จากอุปสงค์ที่อ่อนแอ และหันไปพึ่งพาช่องทางออนไลน์และพันธมิตรแทน เมื่อเดือนที่แล้ว Allbirds ยังได้ประกาศขายแบรนด์และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าให้กับ American Exchange Group ในมูลค่า 39 ล้านดอลลาร์
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้นึกถึงภาพของฟองสบู่ดอทคอมในอดีตโดยตรง รวมถึงกรณีลักษณะคล้ายกันในช่วงปี 2017 และฟองสบู่เก็งกำไรในตลาดคริปโต ตลาดดูเหมือนจะมองเห็นศักยภาพของบริษัทและปรับมูลค่าขึ้นอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้จะประสบความสำเร็จจริงหรือไม่ยังคงเป็นคำถามที่เปิดอยู่ การติดตามว่ามีบริษัทลักษณะคล้าย Allbirds เกิดขึ้นเพิ่มเติมหรือไม่ อาจช่วยให้เห็นภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
