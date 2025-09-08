คณะกรรมาธิการยุโรปจะปรับ Alphabet จำนวน 2.95 พันล้านยูโร 💡

คณะกรรมาธิการยุโรปปรับ Alphabet (GOOGL.US) 2.95 พันล้านยูโร ฐานปฏิบัติการต่อต้านการแข่งขันในตลาดโฆษณาออนไลน์
พบว่า ตั้งแต่ปี 2014 Google ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีโฆษณาของตัวเองมากกว่าคู่แข่งและผู้เผยแพร่
บังคับให้บริษัท ยุติพฤติกรรมดังกล่าวและปรับโมเดลธุรกิจ
Google ประกาศ อุทธรณ์คำตัดสิน โดยระบุว่าการปรับเงินไม่เป็นธรรม
รองประธานฝ่ายกฎระเบียบ Lee-Anne Mulholland เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงอาจกระทบธุรกิจยุโรปหลายพันราย
คดีนี้ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดระหว่าง ผู้กำกับดูแล EU และบริษัทยักษ์เทค โดยเฉพาะด้านโฆษณาดิจิทัล แม้ข่าวนี้ หุ้นของบริษัทยังคงปรับตัวขึ้น แต่แรงโมเมนตัมเริ่มชะลอตัวลง
