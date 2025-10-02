อ่านเพิ่มเติม
Samsung พุ่งขึ้น 4% ท่ามกลางดีล OpenAI & โครงการ Stargate ของสหรัฐฯ 📈

ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ (SMSN.UK) พุ่งขึ้นมากกว่า 4% ทำจุดสูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 ขณะที่ยักษ์เกาหลีอีกบริษัทอย่าง SK Hynix ก็ปรับตัวขึ้นตามข่าวดีลกับ OpenAI

  • การพุ่งขึ้นของราคาหุ้นเกิดขึ้นหลังมีข่าวว่าทั้งสองบริษัทร่วมมือกับ OpenAI ภายใต้โครงการ Stargate ของบริษัท SK Hynix เป็นผู้จำหน่ายหลักให้กับ Nvidia ขณะที่ซัมซุงกำลังผลักดันการรับรองชิป HBM4 ของตัวเองโดย Nvidia
  • ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอุปทานชิปหน่วยความจำขั้นสูงและขยายความจุศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI ในเกาหลีใต้ แม้ว่ากำไรธุรกิจชิปของซัมซุงในไตรมาส 2 จะลดลง 94% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ CFO ของบริษัทยังแสดงความมั่นใจว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวในครึ่งหลังของปี 2025
  • CEO ของ OpenAI, Sam Altman ได้พบกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ Lee Jae Myung และผู้บริหารระดับสูงจากซัมซุงและ SK Hynix เพื่อปิดดีลความร่วมมือนี้
  • OpenAI ยังเซ็นสัญญากับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ ICT ของเกาหลี, SK Telecom และบริษัทลูกของซัมซุง เพื่อสำรวจการสร้างศูนย์ข้อมูล AI รุ่นใหม่ในเกาหลี
  • SK Hynix เพิ่งประกาศพร้อมเข้าสู่การผลิตจำนวนมากสำหรับชิปหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับแอปพลิเคชัน AI รวมถึง GPU ของ Nvidia ชิป HBM4 ที่จะมาถึงคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญกับสถาปัตยกรรม Rubin AI รุ่นถัดไปของ Nvidia
  • ซัมซุงซึ่งเคยเป็นผู้นำตลาดหน่วยความจำ ต้องเผชิญการแข่งขันที่เข้มขึ้นจาก SK Hynix ที่สามารถไล่ตามรายได้จากหน่วยความจำได้แล้วตามรายงานของ Counterpoint Research
 

