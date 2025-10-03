DE40: ยุโรปกำลังฟื้นตัว

การซื้อขายในยุโรปวันนี้เป็นไปในบรรยากาศที่สดใสเป็นพิเศษ
นักลงทุนแทบทุกตลาดหลักเห็นกระดานเขียว ดัชนีส่วนใหญ่บวกชัดเจน โดย DAX และ AEX ขึ้นแรงที่สุด กว่า 0.6% ขณะที่ FTSE 100 และ ATX20 อ่อนตัวลงเล็กน้อย ราว -0.15%
แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และภาวะ "ชัตดาวน์" ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ แต่ผู้ซื้อไม่ได้หยุดชะงัก กลับกัน นักลงทุนบางส่วนมองว่าวิกฤตการคลังในสหรัฐฯ อาจเป็นแรงกดดันให้ เฟดเร่งปรับลดดอกเบี้ย ส่งผลกระตุ้นความอยากเสี่ยงในยุโรปและเอเชียมากขึ้น
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance Lp
ดัชนีหุ้นเยอรมนี (DE40) พุ่งขึ้นผิดปกติในวันนี้ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นผู้นำตลาด ขณะที่หุ้นสาธารณูปโภคปรับตัวลงเล็กน้อย
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
เบื้องหลังการซื้อขายวันนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค มีบทบาทสำคัญ
เนื่องจากการ ชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งใหม่ และข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทน จะ ไม่ถูกเผยแพร่
ฝั่งยุโรป การเผยแพร่ข้อมูลยังดำเนินไปตามปกติ โดย Eurostat รายงานอัตราการว่างงานในยูโรโซนปรับขึ้นจาก 6.2% → 6.3%
เวลา 13:00 น. ตลาดยังรอรายงาน Challenger เกี่ยวกับการปลดพนักงานและการจ้างงานในสหรัฐฯ ซึ่งอาจสร้างความผันผวนเพิ่มเติมให้กับตลาด
DE40 (D1)
แหล่งที่มา: xStation5
กราฟแสดงให้เห็นว่า ฝั่งผู้ซื้อสามารถทะลุโซนแนวต้าน FIBO 23.6 ได้อย่างแข็งแกร่ง และขณะนี้กำลังหยุดพักอยู่ที่โซนแนวรับสุดท้ายซึ่งกั้นราคากับระดับ ATH (All Time High)
หากทะลุแนวต้านบริเวณ 24,530 ได้ มีโอกาสไปทดสอบใกล้ระดับ ATH
แต่หากไม่ผ่านและถูกตีกลับ มีแนวโน้มกลับเข้าสู่ช่วง Sideway ระหว่าง 24,500 – 23,500
ข่าวบริษัท
Siemens (SIE.DE) — หุ้นยักษ์ใหญ่เยอรมัน +2% หลังประกาศแผน Spin-off บริษัทลูก Siemens Healthineers
Rational (RAA.DE) — หุ้น +3% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากธนาคารลงทุน พร้อมปรับราคาเป้าหมายใหม่ที่ 1,035 ยูโร
Novo Nordisk (NOVOB.DK) — บริษัทยายักษ์ใหญ่จากเดนมาร์ก +2% หลังธนาคารลงทุนปรับคำแนะนำขึ้นสำหรับหุ้นบริษัท
ตลาดเด่นวันนี้
