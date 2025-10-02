ข่าวเด่นวันนี้: Wall Street ใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้เผชิญ Government Shutdown

-
ดัชนีฟิวเจอร์ส: US500 บวก 0.24%, US100 บวก 0.42% หลังกลับตัวจากการปรับตัวลงในช่วงเอเชีย
-
Shutdown รัฐบาลสหรัฐฯ: ความขัดแย้งระหว่าง Democrats และ Republicans ทำให้หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนหยุดทำงาน พนักงานรัฐกว่า 750,000 คนอาจถูกพักงานชั่วคราว
-
ตลาดแรงงาน: ADP รายงานการจ้างงานภาคเอกชนลดลง 32,000 ตำแหน่ง ต่ำสุดตั้งแต่ ม.ค. 2021 → NFP วันศุกร์อาจไม่ได้เผยแพร่
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ: อ่อนค่า ท่ามกลางความเสี่ยง shutdown, EURUSD ปรับลงจาก 1.1770 → <1.1730
-
ทองคำ: ขึ้นต่อเนื่อง ใกล้ 3,900 ดอลลาร์/ออนซ์, Q3 +16%
-
ISM Manufacturing (สหรัฐฯ): 49.1, ตามคาด, Employment Subindex ฟื้นแต่ยัง <50, Prices Subindex สูงกว่า 60, New Orders กลับ <50
-
น้ำมันดิบ: สต็อก DOE เพิ่ม 1.79 ล้านบาร์เรล, สวนทางกับ API รายงานลด 3.7 ล้านบาร์เรล
-
ยุโรป:
• เยอรมนี PMI 49.5 > คาด 48.5
• ฝรั่งเศส PMI 48.2 < ก่อนหน้า 50.4
• Eurozone CPI กันยายน Core 2.3%, อยู่ในเป้าของ ECB
• โปแลนด์ PMI 48.0 > คาด 46.4 → สัญญาณฟื้นตัวอุตสาหกรรม
-
คริปโต: Bitcoin +3% ใกล้ 120,000 ดอลลาร์, Ethereum +4% ผ่าน 4,300 ดอลลาร์
-
ข่าวบริษัท:
• Nike Q3 รายได้ 11.72 พันล้านดอลลาร์, กำไร 727 ล้านดอลลาร์, สูงกว่าคาดการณ์นักลงทุน
• Netflix หุ้นร่วง 2% หลัง Elon Musk ชวนยกเลิกสมาชิก
-
สรุปภาพรวม: ตลาดยังมีความเชื่อมั่นสูง แม้รัฐบาลสหรัฐฯ shutdown, หุ้นเทคโนโลยีและทองคำเด่น ขณะที่แรงกดดันจากตลาดแรงงานและดัชนีเศรษฐกิจบางส่วนยังเป็นปัจจัยติดตาม
Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.25% ทะลุเหนือระดับ $120,000