08:27 · 2 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: Wall Street ใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้เผชิญ Government Shutdown

  • ดัชนีฟิวเจอร์ส: US500 บวก 0.24%, US100 บวก 0.42% หลังกลับตัวจากการปรับตัวลงในช่วงเอเชีย

  • Shutdown รัฐบาลสหรัฐฯ: ความขัดแย้งระหว่าง Democrats และ Republicans ทำให้หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนหยุดทำงาน พนักงานรัฐกว่า 750,000 คนอาจถูกพักงานชั่วคราว

  • ตลาดแรงงาน: ADP รายงานการจ้างงานภาคเอกชนลดลง 32,000 ตำแหน่ง ต่ำสุดตั้งแต่ ม.ค. 2021 → NFP วันศุกร์อาจไม่ได้เผยแพร่

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ: อ่อนค่า ท่ามกลางความเสี่ยง shutdown, EURUSD ปรับลงจาก 1.1770 → <1.1730

  • ทองคำ: ขึ้นต่อเนื่อง ใกล้ 3,900 ดอลลาร์/ออนซ์, Q3 +16%

  • ISM Manufacturing (สหรัฐฯ): 49.1, ตามคาด, Employment Subindex ฟื้นแต่ยัง <50, Prices Subindex สูงกว่า 60, New Orders กลับ <50

  • น้ำมันดิบ: สต็อก DOE เพิ่ม 1.79 ล้านบาร์เรล, สวนทางกับ API รายงานลด 3.7 ล้านบาร์เรล

  • ยุโรป:
    • เยอรมนี PMI 49.5 > คาด 48.5
    • ฝรั่งเศส PMI 48.2 < ก่อนหน้า 50.4
    • Eurozone CPI กันยายน Core 2.3%, อยู่ในเป้าของ ECB
    • โปแลนด์ PMI 48.0 > คาด 46.4 → สัญญาณฟื้นตัวอุตสาหกรรม

  • คริปโต: Bitcoin +3% ใกล้ 120,000 ดอลลาร์, Ethereum +4% ผ่าน 4,300 ดอลลาร์

  • ข่าวบริษัท:
    • Nike Q3 รายได้ 11.72 พันล้านดอลลาร์, กำไร 727 ล้านดอลลาร์, สูงกว่าคาดการณ์นักลงทุน
    • Netflix หุ้นร่วง 2% หลัง Elon Musk ชวนยกเลิกสมาชิก

  • สรุปภาพรวม: ตลาดยังมีความเชื่อมั่นสูง แม้รัฐบาลสหรัฐฯ shutdown, หุ้นเทคโนโลยีและทองคำเด่น ขณะที่แรงกดดันจากตลาดแรงงานและดัชนีเศรษฐกิจบางส่วนยังเป็นปัจจัยติดตาม

3 ตุลาคม 2025, 16:18

ตลาดเด่นวันนี้
3 ตุลาคม 2025, 15:55

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
3 ตุลาคม 2025, 08:29

ข่าวเด่นวันนี้
3 ตุลาคม 2025, 08:27

Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.25% ทะลุเหนือระดับ $120,000

