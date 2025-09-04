หุ้น Alphabet โดดเด้ง 8% หลังชนะคดีในศาล

Alphabet (Google) พุ่งทำนิวไฮ หลังชนะคดีในศาล
ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี Alphabet หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Google ปรับตัวขึ้นทำ จุดสูงสุดใหม่ (all-time high) ในการซื้อขายวันนี้ เพิ่มขึ้นอย่างมาก 8% ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้น 220 พันล้านดอลลาร์ ในวันเดียว! คำตัดสินของศาลช่วยให้ Google ยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาดต่อไป
เบื้องหลังคดี
-
ในปี 2024 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ยื่นฟ้องคดีผูกขาดต่อ Google ชี้ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและมีแนวโน้มผูกขาดตลาด
-
หลังต่อสู้ทางกฎหมายเกือบ 1 ปี คำตัดสินออกแล้ว
สิ่งที่คำตัดสินหมายถึงสำหรับ Google
-
ไม่ต้องแยกบริษัท Google สามารถรักษาขนาดและความได้เปรียบจากเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (economies of scale)
-
สามารถจ่ายเงินให้ Apple เพื่อรักษาสถานะเบราว์เซอร์เริ่มต้น (default) ในระบบ iOS
-
ข้อจำกัดและข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติ:
-
ต้อง แชร์ข้อมูลที่เก็บได้กับคู่แข่ง
-
ห้ามมี ข้อตกลงผูกขาดเฉพาะ (exclusive agreements)
-
ผลกระทบต่อหุ้นและตลาด
-
นักลงทุน Alphabet และ Apple ต่าง ตื่นตัวอย่างมาก (euphoria) หลังคำตัดสิน
-
ทั้งสองบริษัทคิดเป็น 15% ของ Nasdaq 100 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของหุ้นเหล่านี้สามารถ ดันดัชนีขึ้น และเปลี่ยนแนวโน้มความเชื่อมั่นของตลาด
Source: Xstation