หุ้น Alphabet โดดเด้ง 8% หลังชนะคดีในศาล

08:16 4 กันยายน 2025

Alphabet (Google) พุ่งทำนิวไฮ หลังชนะคดีในศาล

ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี Alphabet หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Google ปรับตัวขึ้นทำ จุดสูงสุดใหม่ (all-time high) ในการซื้อขายวันนี้ เพิ่มขึ้นอย่างมาก 8% ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้น 220 พันล้านดอลลาร์ ในวันเดียว! คำตัดสินของศาลช่วยให้ Google ยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาดต่อไป

เบื้องหลังคดี

  • ในปี 2024 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ยื่นฟ้องคดีผูกขาดต่อ Google ชี้ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและมีแนวโน้มผูกขาดตลาด

  • หลังต่อสู้ทางกฎหมายเกือบ 1 ปี คำตัดสินออกแล้ว

สิ่งที่คำตัดสินหมายถึงสำหรับ Google

  • ไม่ต้องแยกบริษัท Google สามารถรักษาขนาดและความได้เปรียบจากเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (economies of scale)

  • สามารถจ่ายเงินให้ Apple เพื่อรักษาสถานะเบราว์เซอร์เริ่มต้น (default) ในระบบ iOS

  • ข้อจำกัดและข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติ:

    • ต้อง แชร์ข้อมูลที่เก็บได้กับคู่แข่ง

    • ห้ามมี ข้อตกลงผูกขาดเฉพาะ (exclusive agreements)

ผลกระทบต่อหุ้นและตลาด

  • นักลงทุน Alphabet และ Apple ต่าง ตื่นตัวอย่างมาก (euphoria) หลังคำตัดสิน

  • ทั้งสองบริษัทคิดเป็น 15% ของ Nasdaq 100 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของหุ้นเหล่านี้สามารถ ดันดัชนีขึ้น และเปลี่ยนแนวโน้มความเชื่อมั่นของตลาด

 
 

Source: Xstation

