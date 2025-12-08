อ่านเพิ่มเติม
08:17 · 8 ธันวาคม 2025

DE40: ข้อมูลออกมาตามคาด การเติบโตเล็กน้อย

DE40
ดัชนี
-
-

บรรยากาศการเทรดในช่วงยุโรปปลายสัปดาห์เป็นไปในเชิงบวก โดยดัชนีส่วนใหญ่ของยุโรปกำลังปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง ผู้นำตลาดวันนี้คือ DAX ของเยอรมนี (DE40) ที่ดีดขึ้นมากกว่า 0.6% ขณะที่ดัชนีอื่น ๆ ในยุโรปตะวันตกปรับขึ้นราว 0.4%

ชุดตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าเดิมช่วยให้นักลงทุนยุโรปประเมินเส้นทางการเติบโตของภูมิภาคในทิศทางที่ดีขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้

  • GDP ยูโรโซน:

    • อัตราเติบโต YoY ทรงตัวที่ 1.4%

    • QoQ โตขึ้นเป็น 0.3% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2%

  • คำสั่งซื้อโรงงานเยอรมนี:
    พุ่งขึ้นถึง 1.5% เทียบกับคาดการณ์เพียง 0.3% และเมื่อเทียบรายปียังเห็นโมเมนตัมที่แข็งแรงขึ้นเช่นกัน

  • ฝรั่งเศส:
    ดุลการค้าขาดดุลลดลง และ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมพลิกบวก 0.2% จากที่คาดว่าจะหดตัว -0.2%

ในช่วงท้ายของเซสชันยุโรป ตลาดจะรอตัวเลข PCE ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญมากที่สุด หากมีความเซอร์ไพรส์ ตัวเลขนี้อาจส่งผลต่อแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC อย่างมีนัยสำคัญ

DE40 (D1)

 

Source: xStation5

ราคาบนกราฟยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยฝั่งผู้ซื้อสามารถทะลุโซนต้านถัดไปที่ระดับ FIBO 50 และกำลังมุ่งหน้าไปยังระดับ FIBO 38.2 ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงพาดผ่านอยู่ด้วย หากราคาสามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้ อาจเปิดทางให้กลับไปทดสอบจุดสูงสุดล่าสุดอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากแรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงบริเวณปัจจุบัน อาจเกิดการย่อตัวลงมาบริเวณ FIBO 78.6 นักลงทุนควรจับตาอย่างใกล้ชิดต่อเส้นค่าเฉลี่ย EMA50, EMA100 และการปรับขึ้นของตัวชี้วัด RSI

📰 ข่าวบริษัท

  • Alstom (ALO.FR) – บริษัทระบบรางของฝรั่งเศสได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากธนาคารลงทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 2%
  • Renk (R3NK.DE) – ผู้ผลิตระบบขับเคลื่อนของเยอรมนี โดยเฉพาะยานพาหนะทางทหาร ได้รับคำแนะนำเชิงบวกเช่นกัน หุ้นพุ่งขึ้นกว่า 3%
  • Hensoldt (HAG.DE) – บริษัทป้องกันประเทศของเยอรมนีร่วงกว่า 2% จากความกังวลของนักลงทุนและนักวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวชี้วัดมูลค่าหุ้น
  • UCB (UCB.DE) – บริษัทไบโอเทคคาดการณ์ว่า EBITDA จะเติบโตมากกว่า 30% ส่งผลให้ราคาหุ้นดีดขึ้นกว่า 5%
  • Swiss Re (SREN.CH) – บริษัทประกันของสวิตเซอร์แลนด์ร่วงกว่า 4% หลังประกาศคาดการณ์ผลประกอบการปีหน้าที่น่าผิดหวัง
