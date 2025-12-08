อ่านเพิ่มเติม
Netflix เข้าซื้อกิจการ Warner Bros — หมายความอย่างไรต่อธุรกิจสตรีมมิ่งและตลาดการเงิน?

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • Netflix เข้าซื้อกิจการ Warner Bros และ HBO Max
  • ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเริ่มก่อตัว
  • ดีลใหญ่ครั้งนี้อาจกดดันผลประกอบการของบริษัทในระยะถัดไป

Netflix ประกาศการสรุปข้อตกลงการซื้อกิจการ Warner Bros ในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยดีลนี้ยังรวมถึงบริการ HBO Max และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง การเข้าซื้อครั้งนี้จะมีมูลค่ารวมสูงถึง 72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเข้าซื้อหนึ่งในคู่แข่งสำคัญของ Netflix ทำให้บริษัทสามารถ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างชัดเจน การควบรวมครั้งนี้ช่วยให้ Netflix กลับขึ้นเป็น ผู้นำตลาดสตรีมมิ่งอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างน้อยในแง่ของส่วนแบ่งตลาด

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนกลับแสดงท่าที ระมัดระวังและมีความสงสัย ราคาหุ้นปรับลดลงสูงสุดถึง 5% ก่อนที่จะกลับมาที่ระดับเปิดตลาด เหตุผลเป็นเพราะอะไร?

การควบรวมของสองบริษัทขนาดใหญ่เช่นนี้ จะดึงความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ การควบคุมตลาดขนาดใหญ่เช่นนี้สร้างความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่แท้จริงในตลาด ส่งผลให้บางส่วนของนักลงทุนเริ่ม ตีราคาเพิ่มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เข้าไปในราคาหุ้นแล้ว

การประเมินผลกระทบที่แท้จริงของการเข้าซื้อครั้งนี้ต่อ Netflix และตลาดจึงเป็นเรื่องยาก หากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบไม่เกิดขึ้น นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของ Netflix เพื่อกลับขึ้นเป็น แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง “เริ่มต้น” ของตลาด อีกครั้ง

