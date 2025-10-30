Alphabet พุ่งแรงหลังรายงานผลประกอบการขับเคลื่อนด้วย AI หุ้นปรับตัวเพิ่ม 7% หลังปิดตลาด

- รายได้ประวัติศาสตร์และความสำเร็จด้าน AI: Alphabet ทำรายได้รายไตรมาสทะลุ 100 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ยืนยันว่าการลงทุนด้าน AI อย่างเข้มข้นของบริษัทประสบผลสำเร็จอย่างน่าประทับใจ
- รายได้ประวัติศาสตร์และความสำเร็จด้าน AI: Alphabet ทำรายได้รายไตรมาสทะลุ 100 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ยืนยันว่าการลงทุนด้าน AI อย่างเข้มข้นของบริษัทประสบผลสำเร็จอย่างน่าประทับใจ
- กำไรจาก Google Cloud พุ่งสูง: ธุรกิจ Cloud ทำรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 85% ทำให้มาร์จิ้นแตะ 23.7% ยืนยันบทบาทเป็นขุมพลังการเติบโตหลัก
- หุ้นแตะจุดสูงสุดใหม่: แม้ต้องจ่ายค่าปรับจาก EU หุ้น Alphabet ก็พุ่ง 7% หลังปิดตลาด ทำสถิติสูงสุดใหม่ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการประสานงาน AI กับธุรกิจหลักอย่างสำเร็จ
ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอเมริกัน ซึ่งปัจจุบันเน้นเป็นขุมพลังด้านศูนย์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากกว่าการค้นหาและเว็บเบราว์ซิงเท่านั้น ทำผลประกอบการเกินความคาดหมายอย่างชัดเจน บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสแรกที่ทะลุ 100 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ส่งหุ้นทำจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ แม้ต้องรับมือกับค่าปรับจาก EU นักลงทุนให้การตอบรับต่อกลยุทธ์การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อย่างเต็มที่ โดยผลประกอบการของ Alphabet แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการลงทุนมหาศาลเหล่านี้เริ่มสร้างผลตอบแทนที่จับต้องได้แล้ว
Alphabet แสดงให้เห็นว่า การแข่งขันด้าน AI ไม่จำเป็นต้องทำลายโมเดลธุรกิจดั้งเดิม ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ถือเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์: รายได้รายไตรมาสทะลุ 100 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก โดยทุกธุรกิจหลักเติบโตแบบสองหลัก EPS ที่ 2.87 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดถึง 27% ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งแตะจุดสูงสุดใหม่ทันทีหลังประกาศ
ดาวเด่นที่ไม่อาจปฏิเสธคือ Google Cloud ซึ่งไม่เพียงรายได้เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อนเป็น 15.2 พันล้านดอลลาร์ แต่ยังปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรอย่างน่าทึ่ง รายได้จากการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจพุ่ง 85% ทำให้มาร์จิ้นการดำเนินงานเพิ่มเป็น 23.7% จาก 17.1% ในปีก่อน ยืนยันว่าการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังแปลงเป็นประสิทธิภาพทางธุรกิจที่จับต้องได้อย่างรวดเร็ว
ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ของ Alphabet แบบละเอียด
รายได้และความสามารถในการทำกำไร:
-
รายได้รวม: 102.3 พันล้านดอลลาร์ (+16% YoY) เกินความคาดหมายที่ 99.9 พันล้านดอลลาร์ (+2.5%) นับเป็นไตรมาสแรกที่รายได้เกิน 100 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของบริษัท
-
กำไรต่อหุ้น (EPS): 2.87 ดอลลาร์ (+35% YoY) สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.26 ดอลลาร์ (+27%)
-
กำไรสุทธิ: 35.0 พันล้านดอลลาร์ (+33% YoY)
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 30.5% (รวมค่าปรับ EU) หรือ 33.9% หากไม่รวมค่าปรับ
รายได้ตามหน่วยธุรกิจ:
-
Google Search & Other: 56.6 พันล้านดอลลาร์ (+15% YoY) เกินความคาดหมาย 55.0 พันล้านดอลลาร์
-
YouTube Ads: 10.3 พันล้านดอลลาร์ (+15% YoY) เกินคาดที่ 10.0 พันล้านดอลลาร์
-
Google Cloud: 15.2 พันล้านดอลลาร์ (+34% YoY) สูงกว่าคาด 14.8 พันล้านดอลลาร์
-
Subscriptions, Platforms & Devices: 12.9 พันล้านดอลลาร์ (+21% YoY)
-
Google Network: 7.4 พันล้านดอลลาร์ (-2.6% YoY) เป็นหน่วยธุรกิจเดียวที่ลดลง
ความสามารถในการทำกำไรตามหน่วยธุรกิจ:
-
Google Services: กำไรจากการดำเนินงาน 33.5 พันล้านดอลลาร์ (+8.7% YoY), อัตรากำไร 38.5%
-
Google Cloud: กำไรจากการดำเนินงาน 3.6 พันล้านดอลลาร์ (+85% YoY), อัตรากำไร 23.7% — หน่วยธุรกิจที่เติบโตสูงที่สุด
-
Other Bets: ขาดทุนจากการดำเนินงาน 1.4 พันล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 28%)
ค่าใช้จ่ายลงทุนและแนวโน้ม:
-
CapEx Q3 2025: 24.0 พันล้านดอลลาร์ (+83% YoY) เกินคาดที่ 22.4 พันล้านดอลลาร์
-
คำแนะนำ CapEx ปี 2025 ใหม่: 91–93 พันล้านดอลลาร์ (เพิ่มจาก 85 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้า)
-
Backlog Google Cloud: 155 พันล้านดอลลาร์ (+46% QoQ)
-
จำนวนพนักงาน: 190,167 คน (+4.9% YoY)
ข้อสรุปและคอมเมนต์:
Alphabet ทำลายสถิติรายได้ไตรมาส 100 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก โดยทำได้ 102.3 พันล้านดอลลาร์ CEO Sundar Pichai กล่าวว่า “Alphabet มีไตรมาสที่ยอดเยี่ยม เติบโตสองหลักในทุกหน่วยธุรกิจหลัก” หุ้นเริ่มเพิ่มขึ้นเพียง 2% หลังประกาศผล แต่เร็ว ๆ นี้พุ่งขึ้น 7% แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังสามารถเติบโตต่อได้ แม้ราคาหุ้นจะอยู่ระดับสูงสุดทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ Alphabet ยังมีอัตรามูลค่าต่ำสุดเมื่อเทียบกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ โดยเฉพาะกลุ่ม Mag7 ในขณะที่ทำผลประกอบการดีที่สุดในไตรมาสนี้ ขณะที่ Microsoft และ Meta ประสบขาดทุนหลังประกาศผลประกอบการ
Alphabet shares are up over 7% in after-hours trading, setting new historical highs. Source: Bloomberg
Google Cloud – หน่วยธุรกิจดาวเด่น
Google Cloud เป็นเซอร์ไพรส์เชิงบวกมากที่สุด โดยรายได้ทำได้ 15.2 พันล้านดอลลาร์ (+34% YoY) และกำไรจากการดำเนินงาน 3.6 พันล้านดอลลาร์ (+85% YoY) อัตรากำไรจากการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 23.7% จาก 17.1% เมื่อปีที่แล้ว แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้น Backlog สั่งซื้อ ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 155 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 46% QoQ สะท้อนแนวโน้มรายได้ในอนาคตที่แข็งแกร่ง การเติบโตส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างพื้นฐาน AI — แพลตฟอร์ม TPU และ GPU สำหรับลูกค้าที่พัฒนาโซลูชัน AI โดย Anthropic ประกาศขยายการใช้งาน TPU ของ Google ให้ถึง 1 ล้านหน่วยภายในปี 2026
Search และ AI – การทำงานร่วมกันแทนการแย่งตลาด
Google Search & Others สร้างรายได้ 56.6 พันล้านดอลลาร์ (+15% YoY) เกินความคาดหมาย การผนวก AI เข้ากับเครื่องมือค้นหาช่วยให้ Google ดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากต่อไป AI ไม่ได้แทนที่บริการเดิม แต่ช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้ความกังวลเรื่องการแย่งรายได้จาก Search แบบเดิมลดลง
YouTube และ Subscriptions – การกระจายโมเดลธุรกิจ
YouTube Ads ทำรายได้ 10.3 พันล้านดอลลาร์ (+15% YoY) แต่การเติบโตของ Subscription น่าประทับใจยิ่งกว่า – Subscriptions, Platforms & Devices เพิ่มขึ้น 21% YoY เป็น 12.9 พันล้านดอลลาร์ Alphabet มีสมาชิกชำระเงินกว่า 300 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็น YouTube Premium (125 ล้านคน) และ Google One แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่เพียงสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ แต่ยังมีฐานมั่นคงที่สร้างผลลัพธ์ต่อเนื่องทุกปี
ค่าปรับ EU – ภาระชั่วคราว
ผลประกอบการถูกกดดันจากค่าปรับคณะกรรมาธิการยุโรป 3.5 พันล้านดอลลาร์ สำหรับการทำธุรกิจโฆษณาแบบผูกขาด หากไม่รวมค่าปรับนี้ กำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ 34.7 พันล้านดอลลาร์ (+22% YoY) และอัตรากำไร 33.9% Google ประกาศอุทธรณ์ และตลาดมักมองว่าปัจจัยนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งเดียว
Gemini AI – การใช้งานที่เติบโต
แอปพลิเคชัน Gemini มีผู้ใช้งาน 650 ล้านคนต่อเดือนใน Q3 2025 เทียบกับ 350 ล้านคนในเดือนเมษายน 2025 แพลตฟอร์มนี้ประมวลผล 7 พันล้านโทเค็นต่อนาทีผ่าน API ของลูกค้าโดยตรง แม้ยังตามหลัง ChatGPT (ประมาณ 600 ล้านผู้ใช้ต่อเดือน) แต่การผนวกเข้ากับระบบ Google (Gmail, Maps, Search) ช่วยเร่งการนำไปใช้ หลายฝ่ายมองว่าโมเดลของ Google เป็น “best-in-class” การร่วมมือใกล้ชิดกับ Anthropic อาจส่งผลให้พัฒนาโมเดล AI ได้ดียิ่งขึ้น Alphabet ยังเป็นผู้นำในการแข่งขัน Quantum Computing ซึ่งเพิ่มโอกาสในระยะยาว
แนวโน้ม
ผลประกอบการ Q3 2025 ยืนยันความแข็งแกร่งของ Alphabet และความสำเร็จของกลยุทธ์ AI การเติบโตสองหลักในทุกหน่วยธุรกิจหลัก การปรับปรุงกำไรจาก Google Cloud อย่างโดดเด่น และ backlog ที่เพิ่มขึ้น (155 พันล้านดอลลาร์) สะท้อนแรงขับเคลื่อนเชิงบวกที่จะดำเนินต่อไป ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือผลตอบแทนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างหนัก และผลกระทบจากกฎระเบียบด้านการแข่งขัน ทางวอลล์สตรีทยังมองบวกสูง โดยมีนักวิเคราะห์ 65 จาก 78 แนะนำ “Buy”, 13 “Hold” และไม่มี “Sell” หุ้น Alphabet พุ่งขึ้นกว่า 45% ในปี 2025 และทำจุดสูงสุดประวัติศาสตร์หลังประกาศผลประกอบการ
The year-to-date increase is approx. 45%, and including after-hours trading, exceeds 50%. Source: xStation5
