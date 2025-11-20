US OPEN: ทุกสายตาจับจ้องไปที่ Nvidia

วันพุธ: ทุกสายตาจับจ้อง
การซื้อขายวันพุธจะเป็นช่วงรอคอยความคาดหวัง เมื่อปิดตลาด ข้อมูลสำคัญจากการประชุม FOMC จะถูกเผยแพร่ และ Nvidia จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดบวก แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ตลาดจะปรับตัวลดลงอย่างมากในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนยังคงมีความหวังสูงต่อผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ด้านชิ้นส่วนและ AI ฟิวเจอร์สดัชนี NASDAQ100 เพิ่มขึ้นกว่า 1.5%
ตลาดคาดว่า Nvidia จะสามารถทำผลประกอบการได้ดีกว่าที่คาดเป็นครั้งที่ 12 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม นี่ยังไม่เพียงพอ เพราะในไตรมาสที่ผ่านมา มีหลายครั้งที่บริษัทสูญเสียมูลค่าตลาดไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะตัวชี้วัดบางตัวต่ำกว่าความคาดหวังสูง จึงไม่ต้องสงสัยว่าความผิดหวัง — ซึ่งเกิดได้ง่าย — อาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายอีกระลอกหนึ่ง
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
ดุลการค้า (US Trade Balance): ขาดดุลลดลงเหลือ 59 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดไว้ 61 พันล้าน และตัวเลขก่อนหน้า 78 พันล้าน การลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มีนัยสำคัญนี้ เป็นผลจากการขาดดุลที่พุ่งสูงในช่วงต้นสมัยของโดนัลด์ ทรัมป์ คาดว่าความกดดันเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสินค้าคงคลังราคาถูกและวัตถุดิบที่สะสมไว้ก่อนการเก็บภาษีลดลง
สต็อกน้ำมัน (Oil Inventories): ลดลงมากกว่าที่คาด (-3.43 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาด -1.9 ล้านบาร์เรล) ขณะเดียวกัน สต็อกน้ำมันเบนซิน (Gasoline Inventories) กลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ขณะที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1 ล้านบาร์เรล
US500 (D1)
[ข้อมูลหรือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของ US500 ยังไม่ได้ระบุ แต่สามารถนำไปวิเคราะห์แนวโน้มวันต่อวันได้จากกราฟ D1]
แนวโน้มทางเทคนิค (US500/D1)
กราฟแสดงการพยายามเล็กน้อยที่ประสบความสำเร็จในการยกเลิก รูปแบบหัวไหล่ (Head & Shoulders) ขณะที่แท่งเทียนบนกรอบเวลา D1 แสดง Bullish Engulfing
เพื่อยกเลิกรูปแบบ H&S อย่างสมบูรณ์ ผู้ซื้อจำเป็นต้องดันราคาเหนือและรักษาราคาเหนือ ระดับ Fibonacci 38.2% โดยมีแนวต้านที่ 6700 และค่าเฉลี่ย EMA50 นอกจากนี้ RSI (14) ที่อยู่ในโซน oversold (45) ยังช่วยสนับสนุนผู้ซื้อ
ในทางกลับกัน หากผู้ขายต้องการรักษาอิทธิพลล่าสุด ราคาจำเป็นต้องอยู่ต่ำกว่า Fibonacci 50% ซึ่งจะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงดำเนินต่อไปสู่โซนแนวรับแข็งแกร่งที่ Fibonacci 61.8% ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวโน้มระยะยาวและค่าเฉลี่ย EMA100 อยู่ด้วย
ข่าวบริษัท (Company News)
-
Nvidia (NVDA.US) – บริษัทจะรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด ก่อนการประกาศ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 3%
-
DoorDash (DASH.US) – ผู้ให้บริการส่งอาหารปรับขึ้นประมาณ 3% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากบริษัทลงทุน
-
Alphabet (GOOGL.US) – เปิดตัวโมเดล AI ล่าสุด Gemini 3 ตลาดและนักวิเคราะห์ประทับใจกับความสามารถของผลิตภัณฑ์ หุ้นของบริษัทปรับขึ้นถึง 6%
-
Constellation Energy Corp. (CEG.US) – บริษัทพลังงานปรับขึ้นกว่า 3% หลังได้รับการอนุมัติและงบสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อเริ่มดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เป็นข่าว “Three Mile Island”
-
MP Materials (MP.US) – บริษัทเหมืองและแปรรูปโลหะหายาก ปรับขึ้นกว่า 4% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากธนาคารลงทุน
-
Anglogold (AU.US) – บริษัทเหมืองทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางความคาดหวังราคาทองคำในปีหน้า เพิ่มขึ้นกว่า 2%
-
Unity Games (U.US) – ผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์เกมประกาศร่วมมือกับ Epic Games ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 8%
-
Lowe’s (LOW.US) – ตลาดมองว่าบริษัทมีแนวโน้มดีหลังผลประกอบการล่าสุด ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 6%
Constellation Energy และ Three Mile Island — อดีตและอนาคตของพลังงานนิวเคลียร์
