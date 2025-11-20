Constellation Energy และ Three Mile Island — อดีตและอนาคตของพลังงานนิวเคลียร์

Constellation Energy และ Three Mile Island — พลังงานนิวเคลียร์อดีตและอนาคต
หนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสหรัฐฯ คือ Constellation Energy ได้รับอนุมัติและเงินสนับสนุนรวม หนึ่งพันล้านดอลลาร์ เพื่อเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปิดไปหนึ่งแห่ง หลังข่าวนี้ มูลค่าหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นกว่า 5%
ชาวอเมริกันกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่ใกล้เข้ามามากขึ้น และรัฐบาลวอชิงตันกำลังดำเนินมาตรการที่เร่งด่วนขึ้นเพื่อป้องกันราคาพลังงานพุ่งสูงหรือต้องหยุดจ่ายพลังงาน
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังสร้าง ศูนย์ข้อมูล (Data Centers) ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ความต้องการพลังงานจึงสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเช่นกัน ศูนย์วิจัย บริษัทลงทุน และหน่วยงานรัฐบาลเตือนว่าความต้องการอาจเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่การสร้างศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ ความต้องการพลังงานยังเพิ่มขึ้นจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและความต้องการด้านทำความเย็นและความร้อนที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขาดแคลนพลังงานมากที่สุดคาดว่าจะเกิดขึ้นใน นิวอิงแลนด์ (New England) และ เท็กซัส (Texas) โดยโรงไฟฟ้า Three Mile Island ตั้งอยู่ใกล้ภูมิภาคแรก โรงไฟฟ้านี้เป็นที่รู้จักเพราะเป็นศูนย์กลางของ อุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ
เร็ว ๆ นี้ โรงไฟฟ้านี้คาดว่าจะเริ่มผลิตพลังงานอีกครั้ง น่าสนใจที่แม้ว่าการเปิดใช้งานใหม่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่พลังงานทั้งหมดจะถูกส่งตรงไปยัง ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft
มาตรการล่าสุดของรัฐบาลสะท้อนให้เห็นแนวคิดบางประการ หนึ่งในนั้นคือ ฝ่ายบริหารและผู้กำหนดนโยบายเริ่มตระหนักว่า หากไม่มีไฟฟ้าราคาถูก จะไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้ และทางออกที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวต่อปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่เพิ่มขึ้นคือ พลังงานนิวเคลียร์
ความรู้สึกนี้สะท้อนให้เห็นในมูลค่าหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ผู้ผลิตส่วนประกอบ และแม้แต่บริษัทเหมืองแร่ บันทึกการเติบโตแบบตัวเลขสองหลักเพียงปีนี้:
Cameco (CCJ.US) – YTD +64%
BWX Technologies (BWXT.US) – YTD +58%
GE Vernova (GEV.US) – YTD +77%
Constellation Energy (CEG.US) – D1
Source: xStation5
