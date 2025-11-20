อ่านเพิ่มเติม
08:29 · 20 พฤศจิกายน 2025

Constellation Energy และ Three Mile Island — อดีตและอนาคตของพลังงานนิวเคลียร์

Constellation
หุ้น
CEG.US, Constellation Energy Corp
-
-

Constellation Energy และ Three Mile Island — พลังงานนิวเคลียร์อดีตและอนาคต

หนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสหรัฐฯ คือ Constellation Energy ได้รับอนุมัติและเงินสนับสนุนรวม หนึ่งพันล้านดอลลาร์ เพื่อเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปิดไปหนึ่งแห่ง หลังข่าวนี้ มูลค่าหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นกว่า 5%

ชาวอเมริกันกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่ใกล้เข้ามามากขึ้น และรัฐบาลวอชิงตันกำลังดำเนินมาตรการที่เร่งด่วนขึ้นเพื่อป้องกันราคาพลังงานพุ่งสูงหรือต้องหยุดจ่ายพลังงาน

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังสร้าง ศูนย์ข้อมูล (Data Centers) ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ความต้องการพลังงานจึงสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเช่นกัน ศูนย์วิจัย บริษัทลงทุน และหน่วยงานรัฐบาลเตือนว่าความต้องการอาจเพิ่มขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่การสร้างศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ ความต้องการพลังงานยังเพิ่มขึ้นจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและความต้องการด้านทำความเย็นและความร้อนที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขาดแคลนพลังงานมากที่สุดคาดว่าจะเกิดขึ้นใน นิวอิงแลนด์ (New England) และ เท็กซัส (Texas) โดยโรงไฟฟ้า Three Mile Island ตั้งอยู่ใกล้ภูมิภาคแรก โรงไฟฟ้านี้เป็นที่รู้จักเพราะเป็นศูนย์กลางของ อุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

เร็ว ๆ นี้ โรงไฟฟ้านี้คาดว่าจะเริ่มผลิตพลังงานอีกครั้ง น่าสนใจที่แม้ว่าการเปิดใช้งานใหม่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่พลังงานทั้งหมดจะถูกส่งตรงไปยัง ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft

มาตรการล่าสุดของรัฐบาลสะท้อนให้เห็นแนวคิดบางประการ หนึ่งในนั้นคือ ฝ่ายบริหารและผู้กำหนดนโยบายเริ่มตระหนักว่า หากไม่มีไฟฟ้าราคาถูก จะไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้ และทางออกที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวต่อปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่เพิ่มขึ้นคือ พลังงานนิวเคลียร์

ความรู้สึกนี้สะท้อนให้เห็นในมูลค่าหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ผู้ผลิตส่วนประกอบ และแม้แต่บริษัทเหมืองแร่ บันทึกการเติบโตแบบตัวเลขสองหลักเพียงปีนี้:

  • Cameco (CCJ.US) – YTD +64%

  • BWX Technologies (BWXT.US) – YTD +58%

  • GE Vernova (GEV.US) – YTD +77%

  • Constellation Energy (CEG.US) – D1

Source: xStation5

20 พฤศจิกายน 2025, 08:25

US100 ปรับตัวขึ้น 1% ก่อนประกาศผลประกอบการของ Nvidia 📈
20 พฤศจิกายน 2025, 08:22

US OPEN: ทุกสายตาจับจ้องไปที่ Nvidia
18 พฤศจิกายน 2025, 08:39

Quantum Computing หลังประกาศผลประกอบการ: ก้าวกระโดดครั้งใหม่ของควอนตัมหรือไม่?
14 พฤศจิกายน 2025, 08:55

Siemens หลังประกาศผลประกอบการ: อะไรที่ผิดพลาด?

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก