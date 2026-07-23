Alphabet และ Tesla ประกาศผลประกอบการ 🚩 ธุรกิจ AI ของ Google โดดเด่น ขณะที่ Tesla เร่งแผนพัฒนา Optimus

- Alphabet รายงานรายได้ 119.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 117.0 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 2.26 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.24 ดอลลาร์
- Tesla มีรายได้ 28.2 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 28.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับแล้ว (Adjusted EPS) อยู่ที่ 0.33 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.32 ดอลลาร์
- Tesla เปิดเผยว่า สายการผลิตแรกของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus กำลังติดตั้งที่โรงงาน Gigafactory Texas และคาดว่าจะเริ่มผลิต Optimus รุ่นแรกได้ภายในปีนี้
- Alphabet รายงานรายได้ 119.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 117.0 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 2.26 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.24 ดอลลาร์
- Tesla มีรายได้ 28.2 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 28.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับแล้ว (Adjusted EPS) อยู่ที่ 0.33 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.32 ดอลลาร์
- Tesla เปิดเผยว่า สายการผลิตแรกของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus กำลังติดตั้งที่โรงงาน Gigafactory Texas และคาดว่าจะเริ่มผลิต Optimus รุ่นแรกได้ภายในปีนี้
Alphabet และ Tesla ประกาศผลประกอบการ: 🚩 ธุรกิจ AI ของ Google แข็งแกร่ง ขณะที่ Tesla เร่งแผน Optimus
Alphabet และ Tesla เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุดหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพุธ โดย Alphabet ยังคงสร้างการเติบโตจาก AI ได้อย่างโดดเด่น พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์รายจ่ายลงทุนทั้งปี ขณะที่ Tesla รายงานผลประกอบการผสมผสาน แต่เดินหน้าความคืบหน้าด้านหุ่นยนต์ Optimus และโครงการ Robotaxi
ในการซื้อขายหลังตลาดปิด หุ้น Tesla ปรับตัวลงเกือบ 2.5% ขณะที่ Alphabet เคลื่อนไหวลดลงเล็กน้อย
ประเด็นสำคัญ
- Alphabet รายงานรายได้ 119.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 117.0 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 2.26 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 2.24 ดอลลาร์
- รายได้จาก Google Cloud เพิ่มขึ้นเป็น 24.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 24.1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ CAPEX ทั้งปีเป็น 44.9 พันล้านดอลลาร์
- Tesla มีรายได้ 28.2 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 28.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ EPS ปรับแล้วอยู่ที่ 0.33 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.32 ดอลลาร์
- Tesla เปิดเผยว่า สายการผลิตแรกของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus กำลังติดตั้งที่โรงงาน Gigafactory Texas และคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในปีนี้
Alphabet ย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจ AI อีกครั้ง
Alphabet สามารถทำผลงานเหนือความคาดหมายของวอลล์สตรีททั้งด้านรายได้และกำไรต่อเนื่องอีกหนึ่งไตรมาส
Google Cloud เป็นหนึ่งในธุรกิจที่โดดเด่นที่สุด โดยรายได้เพิ่มขึ้นสู่ 24.8 พันล้านดอลลาร์ และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
บริษัทยังคงลงทุนอย่างหนักในโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยคาดว่า CAPEX ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 44.9 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 44.2 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนความมุ่งมั่นในการขยายศูนย์ข้อมูลและกำลังประมวลผลสำหรับ AI
Google Cloud ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต AI
Google Cloud เป็นกลุ่มธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดของ Alphabet ในไตรมาสนี้
- รายได้เพิ่มขึ้น 82% YoY สู่ 24.8 พันล้านดอลลาร์
- สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 22.4 พันล้านดอลลาร์
- Backlog ของธุรกิจ Cloud เพิ่มขึ้นสู่ 514 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อโครงสร้างพื้นฐาน AI และบริการ Cloud
ขณะเดียวกัน
- รายได้จาก Google Search เพิ่มขึ้น 17% สู่ 63.3 พันล้านดอลลาร์
- รายได้โฆษณา YouTube เพิ่มขึ้น 13% สู่ 11.1 พันล้านดอลลาร์
ทั้งสองส่วนสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด
Alphabet เดินหน้าลงทุน AI ต่อเนื่อง
รายจ่ายลงทุนของ Alphabet เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดับ 44.9 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย
บริษัทกำลังขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI และเครือข่ายศูนย์ข้อมูลทั่วโลก เพื่อรองรับความต้องการด้านกำลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซีอีโอ Sundar Pichai กล่าวว่า การลงทุน AI กำลังเปลี่ยนแปลงแทบทุกส่วนของธุรกิจ Google
- แอป Gemini มีผู้ใช้งานประจำประมาณ 950 ล้านราย
- ความสามารถในการประมวลผล API Token เพิ่มขึ้นจาก 16 พันล้าน เป็น 22 พันล้าน Token ต่อนาที ภายในไตรมาสเดียว
Waymo และกำไรจากการลงทุนช่วยเสริมแนวโน้มระยะยาวของ Alphabet
Alphabet ยังคงขยายธุรกิจนอกเหนือจากโฆษณาและ Cloud
Waymo ยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถรับส่งอัตโนมัติของสหรัฐฯ โดยให้บริการเชิงพาณิชย์ใน 11 เมืองใหญ่ และกำลังทดสอบในอีก 21 เมือง รวมถึงลอนดอนและโตเกียว
ในรัฐเท็กซัส Waymo มีรถ Robotaxi ที่ลงทะเบียนแล้ว 677 คัน เทียบกับ Tesla ที่มี 175 คัน สะท้อนความเป็นผู้นำด้านระบบขับขี่อัตโนมัติในเชิงพาณิชย์
นอกจากนี้ กำไรสุทธิของ Alphabet ยังได้รับแรงหนุนจากกำไรประมาณ 99 พันล้านดอลลาร์จากการลงทุนในหุ้น โดยหลักมาจากการลงทุนใน Anthropic และ SpaceX ส่งผลให้บริษัททำกำไรรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์
Tesla: ผลประกอบการผสมผสาน แต่ตลาดจับตากลยุทธ์ AI มากขึ้น
Tesla รายงานผลประกอบการที่มีทั้งปัจจัยบวกและลบ
- รายได้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
- EPS สูงกว่าคาดเพียงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนให้ความสนใจกับกลยุทธ์ด้าน AI และหุ่นยนต์ มากกว่า
Elon Musk ยืนยันว่า สายการผลิตแรกของหุ่นยนต์ Optimus กำลังติดตั้งที่ Gigafactory Texas และคาดว่าจะเริ่มผลิต Optimus รุ่นแรกได้ภายในปีนี้
Tesla ยังเปิดเผยว่า
- Robotaxi ให้บริการแล้วใน 7 เมืองใหญ่ของสหรัฐฯ
- การผลิตรถ Semi ถูกเลื่อนไปเป็นปี 2026
- ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานกลับมาเติบโตอีกครั้ง
- โรงงาน Austin กำลังเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
แม้ธุรกิจรถยนต์ยังเผชิญแรงกดดัน แต่ Tesla พยายามเน้นย้ำว่า การเติบโตระยะยาวของบริษัทจะมาจาก ระบบขับขี่อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ AI มากกว่ายอดขายรถยนต์เพียงอย่างเดียว
การลงทุน AI ของ Tesla ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
นอกเหนือจากตัวเลขผลประกอบการ นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่แผน AI ระยะยาวของ Tesla
บริษัทระบุว่า การผลิต Optimus รุ่นแรกยังเป็นไปตามแผน โดยหุ่นยนต์ชุดแรกจะถูกใช้งานภายในบริษัทผ่านโครงการ "Optimus Academy" เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับฝึกฝนและพัฒนาความสามารถ ก่อนขยายสู่ตลาดในวงกว้าง
Tesla ยังระบุว่า Robotaxi เปิดให้บริการใน 7 เมืองใหญ่ หลังขยายการดำเนินงานแบบไร้คนควบคุมใน Austin และเปิดตัวใน Miami, Orlando และ Tampa
บริษัทยังคงเดินหน้าทดสอบ ขออนุมัติด้านกฎระเบียบ และฝึกอบรมหน่วยฉุกเฉิน เพื่อเตรียมขยายบริการไปยังเมืองอื่นในสหรัฐฯ
การลงทุน AI กดดันกระแสเงินสด ขณะที่ธุรกิจรถยนต์เริ่มฟื้นตัว
Tesla ยังคงลงทุนจำนวนมากในหลายโครงการสำคัญ ได้แก่
- การผลิต Optimus
- โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI Computing
- แพลตฟอร์ม Cybercab
ส่งผลให้ Free Cash Flow (FCF) ในไตรมาส 2 ติดลบ 1.09 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะติดลบ 3.64 พันล้านดอลลาร์ อย่างมาก สะท้อนว่าการใช้เงินสดยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้มากกว่าที่ตลาดกังวล
ขณะเดียวกัน ธุรกิจรถยนต์หลักเริ่มฟื้นตัว
- ยอดส่งมอบรถยนต์ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 25% YoY สู่ 480,126 คัน
- ระบบกักเก็บพลังงานทำสถิติใหม่ที่ 13.5 GWh เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากไตรมาสก่อน
แรงหนุนมาจากการผลิต Model Y รุ่นใหม่เต็มกำลัง ยอดขายในยุโรปและจีนที่ดีขึ้น และความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ที่ฟื้นตัว
อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ในสหรัฐฯ ยังคงเผชิญแรงกดดัน หลังสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Tax Credit) สิ้นสุดลง
กราฟราคาหุ้น Tesla และ Alphabet (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
ที่มา: xStation5
แดชบอร์ดการเงิน Alphabet และ Tesla
Alphabet
Alphabet ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งที่สุดในโลก โดยผสมผสานระหว่าง ความสามารถในการทำกำไรที่สูงมาก การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง และงบดุลที่มั่นคง
ผลประกอบการไตรมาส 2 ยืนยันว่า การลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของบริษัทไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร แต่กลับช่วยเร่งการเติบโตของ Google Cloud และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโฆษณาหลัก
แม้ Alphabet จะเพิ่มรายจ่ายลงทุน (CAPEX) เป็นเกือบ 45 พันล้านดอลลาร์ แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) ได้สูงกว่า 36% สะท้อนถึงความสามารถในการขยายธุรกิจและประสิทธิภาพของโมเดลธุรกิจ
เมื่อเทียบกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รายอื่น (Hyperscalers) Alphabet ยังโดดเด่นด้วยระดับมูลค่าหุ้นที่สมเหตุสมผลกว่า โดยมี Forward P/E ประมาณ 24 เท่า ซึ่งต่ำกว่าหุ้นหลายบริษัทที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากกระแส AI
ในระยะยาว โครงการอย่าง Waymo อาจกลายเป็นแหล่งสร้างมูลค่าใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น ขณะที่การลงทุนอย่างต่อเนื่องใน Gemini และศูนย์ข้อมูล จะช่วยเสริมสถานะของ Google ในการแข่งขันด้าน AI เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI)
จากมุมมองปัจจัยพื้นฐาน Alphabet ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีศักยภาพสูงที่สุดในการสร้างรายได้จากการขยายตัวของการลงทุน AI ทั่วโลกในระยะยาว
ที่มา: ทีมวิจัย XTB
Tesla: กำลังเปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิตรถยนต์สู่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ผลประกอบการล่าสุดของ Tesla สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก ผู้ผลิตรถยนต์ที่เติบโตเต็มที่ ไปสู่ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แม้ว่ารายได้จะฟื้นตัวหลังจากช่วงต้นปีที่อ่อนแอ แต่ความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานยังคงต่ำกว่าระดับในปี 2022 และ 2023 อย่างมาก สะท้อนถึงการลงทุนเชิงรุกในโครงการใหม่ รวมถึงแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงมีอยู่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ของ Tesla ยังคงติดลบ เนื่องจากบริษัทยังคงใช้เงินลงทุนจำนวนมากพร้อมกันในหลายโครงการ ได้แก่
- Optimus
- Robotaxi
- โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI Computing
- แพลตฟอร์ม Cybercab
ด้านมูลค่าหุ้นยังคงอยู่ในระดับสูง โดยมี
- Trailing P/E มากกว่า 370 เท่า
- Forward P/E มากกว่า 200 เท่า
สะท้อนว่านักลงทุนกำลังกำหนดมูลค่าหุ้นจาก ศักยภาพด้าน AI ในระยะยาว มากกว่าความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจรถยนต์ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของความต้องการรถยนต์ โดยได้รับแรงหนุนจาก
- ยอดส่งมอบรถยนต์ที่แข็งแกร่งขึ้น
- การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
สำหรับนักลงทุน คำถามสำคัญคือ การลงทุนมหาศาลของ Tesla ในระบบขับขี่อัตโนมัติและหุ่นยนต์ จะสามารถสร้างมูลค่าเพียงพอที่จะรองรับระดับพรีเมียมของราคาหุ้นที่ตลาดยังคงให้กับบริษัทได้หรือไม่
Source: XTB Research Team
ข่าวเด่นวันนี้ 23 ก.ค.
วอลล์สตรีทกังวลตลาดกระทิง AI แตะจุดสูงสุดแล้ว? หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ผ่านช่วงที่ดีที่สุดไปหรือยัง?
Alphabet และ Tesla ก่อนประกาศผลประกอบการ: ยักษ์ใหญ่เทคฯ จะเขย่าวอลล์สตรีทหรือไม่?
สรุปก่อนประกาศผลประกอบการ: ภาคอุตสาหกรรมกลาโหม