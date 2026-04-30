Amazon ถูกกดดันจากความคาดหวัง แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่งมาก

ราคาหุ้น Amazon ปรับตัวลงมากกว่า 3% ในช่วง after-hours ซึ่งสะท้อนว่าตลาดไม่ได้ตั้งคำถามกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท แต่กำลังผิดหวังกับ “ขนาดของเซอร์ไพรส์เชิงบวก” เมื่อเทียบกับความคาดหวังที่อยู่ในระดับสูงมากอยู่แล้ว
ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026: แข็งแกร่งชัดเจน
Amazon รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งมากในทุกมิติหลัก
- รายได้: 181.5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 177.2 พันล้านดอลลาร์
- กำไรต่อหุ้น (EPS): 2.78 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดอย่างชัดเจน
- กำไรจากการดำเนินงาน: 23.85 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 13.1% เพิ่มขึ้น สะท้อนประสิทธิภาพธุรกิจที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
AWS ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
- AWS รายได้: 37.6 พันล้านดอลลาร์ (+28% YoY)
- เป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในหลายไตรมาส
อย่างไรก็ตาม ในบริบทของ “AI boom” และ cloud acceleration ตลาดอาจคาดหวังสัญญาณการเร่งตัวที่ชัดเจนกว่านี้ ทำให้ผลลัพธ์แม้ดี แต่ยังไม่ “โดดเด่นพอ” ในสายตานักลงทุน
ปัจจัยพิเศษ: กำไรจากการประเมินมูลค่า Anthropic
กำไรสุทธิได้รับแรงหนุนจากรายการบัญชีครั้งเดียวจากการประเมินมูลค่าการลงทุนใน Anthropic ซึ่งช่วยดัน EPS ให้สูงขึ้นอย่างมาก
แต่ตลาดมองว่าส่วนนี้ไม่สะท้อนกำไรจากการดำเนินงานจริงทั้งหมด จึงเพิ่มความระมัดระวังต่อคุณภาพของกำไร (earnings quality)
มุมมองโดยรวม: บริษัทยังแข็งแกร่ง แต่ “ไม่พอสำหรับความคาดหวัง”
Amazon ยังคงเป็นบริษัทที่พื้นฐานแข็งแกร่งมาก:
- ธุรกิจ e-commerce เติบโตมั่นคง
- ธุรกิจโฆษณายังโตระดับ double-digit
- AWS ยังคงเป็นแกนหลักของการสร้างมูลค่าในอนาคต โดยเฉพาะในยุค AI
แต่ตลาดในปัจจุบันไม่ได้ให้รางวัลแค่ “ผลลัพธ์ที่ดี” อีกต่อไป แต่ต้องเห็น “การเร่งตัวของการเติบโต” อย่างชัดเจน โดยเฉพาะใน AWS และ AI monetisation
สรุป
ปฏิกิริยาของตลาดครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนความอ่อนแอของ Amazon แต่สะท้อนว่า:
ผลประกอบการดี “ยังไม่พอ” หากไม่ได้สร้างความประหลาดใจเชิงบวกมากพอเมื่อเทียบกับความคาดหวังที่สูงอยู่แล้ว
ในระยะสั้น ตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดว่า AWS และการทำเงินจาก AI จะสามารถ “เร่งตัว” ได้ชัดเจนในไตรมาสถัดไปหรือไม่
Source: xStation5
