09:06 · 30 เมษายน 2026

Amazon ถูกกดดันจากความคาดหวัง แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่งมาก

ราคาหุ้น Amazon ปรับตัวลงมากกว่า 3% ในช่วง after-hours ซึ่งสะท้อนว่าตลาดไม่ได้ตั้งคำถามกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท แต่กำลังผิดหวังกับ “ขนาดของเซอร์ไพรส์เชิงบวก” เมื่อเทียบกับความคาดหวังที่อยู่ในระดับสูงมากอยู่แล้ว

ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026: แข็งแกร่งชัดเจน

Amazon รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งมากในทุกมิติหลัก

  • รายได้: 181.5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 177.2 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรต่อหุ้น (EPS): 2.78 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดอย่างชัดเจน
  • กำไรจากการดำเนินงาน: 23.85 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 13.1% เพิ่มขึ้น สะท้อนประสิทธิภาพธุรกิจที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

AWS ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

  • AWS รายได้: 37.6 พันล้านดอลลาร์ (+28% YoY)
  • เป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในหลายไตรมาส

อย่างไรก็ตาม ในบริบทของ “AI boom” และ cloud acceleration ตลาดอาจคาดหวังสัญญาณการเร่งตัวที่ชัดเจนกว่านี้ ทำให้ผลลัพธ์แม้ดี แต่ยังไม่ “โดดเด่นพอ” ในสายตานักลงทุน

ปัจจัยพิเศษ: กำไรจากการประเมินมูลค่า Anthropic

กำไรสุทธิได้รับแรงหนุนจากรายการบัญชีครั้งเดียวจากการประเมินมูลค่าการลงทุนใน Anthropic ซึ่งช่วยดัน EPS ให้สูงขึ้นอย่างมาก

แต่ตลาดมองว่าส่วนนี้ไม่สะท้อนกำไรจากการดำเนินงานจริงทั้งหมด จึงเพิ่มความระมัดระวังต่อคุณภาพของกำไร (earnings quality)

มุมมองโดยรวม: บริษัทยังแข็งแกร่ง แต่ “ไม่พอสำหรับความคาดหวัง”

Amazon ยังคงเป็นบริษัทที่พื้นฐานแข็งแกร่งมาก:

  • ธุรกิจ e-commerce เติบโตมั่นคง
  • ธุรกิจโฆษณายังโตระดับ double-digit
  • AWS ยังคงเป็นแกนหลักของการสร้างมูลค่าในอนาคต โดยเฉพาะในยุค AI

แต่ตลาดในปัจจุบันไม่ได้ให้รางวัลแค่ “ผลลัพธ์ที่ดี” อีกต่อไป แต่ต้องเห็น “การเร่งตัวของการเติบโต” อย่างชัดเจน โดยเฉพาะใน AWS และ AI monetisation

สรุป

ปฏิกิริยาของตลาดครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนความอ่อนแอของ Amazon แต่สะท้อนว่า:

ผลประกอบการดี “ยังไม่พอ” หากไม่ได้สร้างความประหลาดใจเชิงบวกมากพอเมื่อเทียบกับความคาดหวังที่สูงอยู่แล้ว

ในระยะสั้น ตลาดจะจับตาอย่างใกล้ชิดว่า AWS และการทำเงินจาก AI จะสามารถ “เร่งตัว” ได้ชัดเจนในไตรมาสถัดไปหรือไม่

 

Source: xStation5

30 เมษายน 2026, 09:09

Amazon เปิดปี 2026 ด้วยผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ตลาดโฟกัสไปที่ความเร็วในการทำเงินจาก AI
30 เมษายน 2026, 09:07

AI และ Cloud ดัน Alphabet เข้าสู่ “เฟสใหม่ของการเติบโต”
30 เมษายน 2026, 09:04

🤳 Meta รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง: แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับตลาดหรือไม่?
30 เมษายน 2026, 09:03

💻 Microsoft ทำให้กลุ่มนักวิเคราะห์ที่เคยสงสัยต้องเงียบลง ด้วยกระแสเงินสดจำนวนมหาศาล: ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดแข็งแกร่งอย่างมาก
หุ้น
