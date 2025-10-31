Amazon ปรับตัวขึ้นเกือบ 10% หลังเผยผลประกอบการ 📈 ขณะที่ US100 พยายามฟื้นตัว

- Amazon surprised Wall Street with very strong Q3 earnings report; stock is up almost 10% after-market
- EPS came in up 36% YoY, revenues up 13% YoY
- US100 tries to recover loses ahead of the Apple earnings report
Amazon ทำตลาดเซอร์ไพรส์ด้วยผลประกอบการแข็งแกร่งและแนวทางในอนาคตที่มองบวก บริษัทยังมั่นใจว่าการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ (AWS) จะกลับมาอยู่ที่ 22% ในปีหน้า และชี้ถึงผลบวกจากการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์
ตัวเลขสำคัญ:
-
EPS: $1.95 เทียบกับคาดการณ์ $1.58
-
รายได้: $180.17 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $177.82 พันล้าน
-
รายได้คลาวด์ (AWS): $33.01 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $32.39 พันล้าน
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 9.7% เทียบกับคาดการณ์ 11.1%
-
Guidance ไตรมาสถัดไป: $213 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $208 พันล้าน
มูลค่าตลาดของ Amazon เพิ่มขึ้นเกือบ 240 พันล้านดอลลาร์หลังรายงาน Q3 สะท้อนให้เห็นการเติบโต EPS ปีต่อปี 36% (สูงกว่าคาดการณ์ตลาด 26%) และรายได้ปีต่อปีเพิ่มขึ้น 13% (สูงกว่าคาดการณ์ตลาด 1%) ไตรมาสต่อไตรมาส EPS เพิ่มขึ้น 16% ขณะที่รายได้เพิ่ม 7% ผลลัพธ์แข็งแกร่งนี้ยังช่วยหนุน Nasdaq 100 ที่ตอนนี้รอรายงานผลประกอบการของ Apple ต่อไป
Source: xStation5
Source: xStation5
