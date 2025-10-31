อ่านเพิ่มเติม
09:36 · 31 ตุลาคม 2025

Amazon ปรับตัวขึ้นเกือบ 10% หลังเผยผลประกอบการ 📈 ขณะที่ US100 พยายามฟื้นตัว

ประเด็นหลัก
Amazon
หุ้น
AMZN.US, Amazon.com Inc
-
-
ประเด็นหลัก
  • Amazon surprised Wall Street with very strong Q3 earnings report; stock is up almost 10% after-market
  • EPS came in up 36% YoY, revenues up 13% YoY
  • US100 tries to recover loses ahead of the Apple earnings report

Amazon ทำตลาดเซอร์ไพรส์ด้วยผลประกอบการแข็งแกร่งและแนวทางในอนาคตที่มองบวก บริษัทยังมั่นใจว่าการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ (AWS) จะกลับมาอยู่ที่ 22% ในปีหน้า และชี้ถึงผลบวกจากการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์

ตัวเลขสำคัญ:

  • EPS: $1.95 เทียบกับคาดการณ์ $1.58

  • รายได้: $180.17 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $177.82 พันล้าน

  • รายได้คลาวด์ (AWS): $33.01 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $32.39 พันล้าน

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 9.7% เทียบกับคาดการณ์ 11.1%

  • Guidance ไตรมาสถัดไป: $213 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $208 พันล้าน

มูลค่าตลาดของ Amazon เพิ่มขึ้นเกือบ 240 พันล้านดอลลาร์หลังรายงาน Q3 สะท้อนให้เห็นการเติบโต EPS ปีต่อปี 36% (สูงกว่าคาดการณ์ตลาด 26%) และรายได้ปีต่อปีเพิ่มขึ้น 13% (สูงกว่าคาดการณ์ตลาด 1%) ไตรมาสต่อไตรมาส EPS เพิ่มขึ้น 16% ขณะที่รายได้เพิ่ม 7% ผลลัพธ์แข็งแกร่งนี้ยังช่วยหนุน Nasdaq 100 ที่ตอนนี้รอรายงานผลประกอบการของ Apple ต่อไป

Source: xStation5

Source: xStation5

31 ตุลาคม 2025, 09:42

Amazon พรีวิว: ทุกสายตาจับจ้องที่ AWS และกลยุทธ์ AI 🔎
31 ตุลาคม 2025, 09:40

Amazon และ Apple ทำผลงานเหนือความคาดหมาย จะช่วยพา Wall Street ปรับตัวขึ้นได้หรือไม่?
31 ตุลาคม 2025, 09:39

หุ้น Chipotle ร่วงแรงหลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวลดลงแบบเลขสองหลัก 📉
31 ตุลาคม 2025, 09:38

Apple ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานผลประกอบการ 🗽 ยอดขายในจีนต่ำกว่าที่คาดการณ์

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก