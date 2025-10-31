Amazon และ Apple ทำผลงานเหนือความคาดหมาย จะช่วยพา Wall Street ปรับตัวขึ้นได้หรือไม่?

- Apple และ Amazon รายงานผลประกอบการไตรมาสสูงกว่าที่คาด
- หุ้นของทั้งสองบริษัทปรับตัวขึ้นในตลาดหลังปิดการซื้อขาย
- นักลงทุนมองบวกต่อไตรมาสคริสต์มาสที่แข็งแกร่งของ Amazon และชื่นชมรายได้จากบริการของ Apple ที่สูง
Apple และ Amazon เผยผลประกอบการไตรมาสหลังปิดตลาดสหรัฐวันนี้ โดยทั้งสองบริษัทดูเหมือนอยู่บนเส้นทางที่จะทำระดับสูงสุดใหม่
สำหรับหลายไตรมาสที่ผ่านมา ตลาดมองว่า Amazon เป็นบริษัทที่เติบโตช้า ส่วนหนึ่งเกิดจากรายได้ Amazon Web Services ที่ชะลอเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Google Cloud และ Microsoft Azure รวมถึงความอ่อนไหวต่อผู้บริโภคชาวอเมริกันที่ระมัดระวังมากขึ้น แต่ตอนนี้บริษัทคาดว่าการเติบโตของรายได้คลาวด์จะเร่งตัวขึ้นเป็น 22% เมื่อเทียบรายปี และรายงานผลบวกจากการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์
มูลค่าตลาดของ Amazon พุ่งขึ้นเกือบ 240 พันล้านดอลลาร์ หลังรายงานผล Q3 ขับเคลื่อนโดย EPS ที่เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบรายปี และรายได้เพิ่ม 13% EPS ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 1.95 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ 1.58 ดอลลาร์มากกว่า 25% รายได้รวม 180.17 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาด 177.82 พันล้าน ดอลลาร์ ส่วนรายได้ AWS อยู่ที่ 33 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด 32.39 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาสถัดไป 213 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 208 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้น Amazon ปรับขึ้นเกือบ 10% ในตลาดหลังปิด
Apple: ภาพผสมหลังรายงานผลประกอบการ
หุ้น Apple ปรับลดเกือบ 5% ในช่วงแรก แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ปิดตลาดหลังปิดการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นราว 3% สัญญาณบวกถูกถ่วงด้วยข่าวลบ โดยเฉพาะยอดขายในอเมริกาที่ต่ำกว่าคาดการณ์ เมื่อเทียบรายปี EPS ของ Apple เพิ่มขึ้น 13% และรายได้เพิ่ม 8% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส EPS เพิ่ม 18% และรายได้เพิ่ม 9%
EPS ของ Apple อยู่ที่ 1.85 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาด 1.77 ดอลลาร์ รายได้รวม 102.47 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาด 102.19 พันล้านดอลลาร์ รายได้จาก iPhone เพิ่มขึ้น 6.1% รายได้จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ที่ 73.72 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาด 73.49 พันล้าน ดอลลาร์ ส่วนรายได้จากบริการเติบโตเป็น 28.75 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 28.18 พันล้านดอลลาร์
รายได้ iPad ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย แต่รายได้ Mac เกินคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม รายได้จากจีนลดลง 4% เมื่อเทียบรายปี อาจเป็นผลจากผู้บริโภคจีนหันไปสนับสนุนแบรนด์ในประเทศ CEO Tim Cook ชี้ว่าการลดลงในจีนเกิดจากข้อจำกัดด้านอุปทาน และคาดว่าจะกลับมาเติบโตใน Q1/2026 ขับเคลื่อนโดยยอดขาย iPhone 17 ที่ยังมีข้อจำกัดด้านอุปทาน
ประเด็นการประเมินมูลค่า
แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่การประเมินมูลค่าของ Apple ดูสูงเกินไป นักลงทุนจ่ายเกือบ 40 เท่าของรายได้ประจำปี สำหรับบริษัทที่ EPS TTM สี่ไตรมาสที่ผ่านมาแทบไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2021 แสดงให้เห็นถึงความอิ่มตัวบางส่วน แต่ในสภาพตลาดปัจจุบัน การจ่ายพรีเมียมอาจยังสมเหตุสมผลจากผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของ Apple
สำหรับ Wall Street การฟื้นตัวของ Apple อาจต้องการมากกว่าผลประกอบการแข็งแกร่ง อาจต้องมีหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการรวมระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นในผลิตภัณฑ์เดิม ขณะนี้ตลาดยังคงตีราคาในสถานการณ์เชิงบวกนี้ล่วงหน้า
— Eryk Szmyd, นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
