อ่านเพิ่มเติม
09:42 · 31 ตุลาคม 2025

Amazon พรีวิว: ทุกสายตาจับจ้องที่ AWS และกลยุทธ์ AI 🔎

Amazon
หุ้น
AMZN.US, Amazon.com Inc
-
-

Amazon (AMZN.US) จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 วันนี้หลังปิดตลาดสหรัฐ นักลงทุนคาดว่าจะเห็นไตรมาสที่แข็งแกร่งอีกครั้ง แม้ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของคลาวด์และตำแหน่งของบริษัทในตลาด AI คาดการณ์โดยรวมชี้รายได้ที่ 177.8 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ 1.58 ดอลลาร์ เติบโต 12% และ 10% เมื่อเทียบปีต่อปีตามลำดับ ซึ่งถือว่าเติบโตอย่างมั่นคง แต่ช้ากว่าช่วงปีแพนเดมิกชัดเจน

จุดสนใจหลักอยู่ที่ AWS เครื่องจักรสร้างกำไรของ Amazon ปัจจุบัน ถึงแม้จะคิดเป็นเพียงประมาณ 20% ของรายได้รวม แต่สร้างรายได้จากการดำเนินงานประมาณ 40% กำไรจากการดำเนินงานของ AWS ไตรมาสก่อนลดลงจาก 36% เป็น 33% และส่วนแบ่งตลาดลดลงราว 2% zuging Microsoft Azure และ Google Cloud สัญญาณการฟื้นตัวของมาร์จิ้นหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดที่เกี่ยวข้องกับ AI จะมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ความคาดหวังหลัก

  • รายได้รวม: 177.8 พันล้านดอลลาร์ (+12% y/y)

  • รายได้ AWS: 32.3 พันล้านดอลลาร์ (+18% y/y)

  • รายได้บริการโฆษณา: 17.3 พันล้านดอลลาร์ (+21% y/y)

  • ร้านค้าออนไลน์: 66.5 พันล้านดอลลาร์ (+8% y/y)

  • บริการผู้ขายบุคคลที่สาม: 41.9 พันล้านดอลลาร์ (+11% y/y)

  • EPS: 1.57–1.58 ดอลลาร์ (+10% y/y)

  • กำไรจากการดำเนินงาน: 23.7 พันล้านดอลลาร์ (+4% y/y)

AI ambitions under scrutiny

Artificial intelligence remains the key growth driver for the entire tech sector. Investors expect management to explain how record-high capital expenditures will translate into future revenue growth. Currently, high CAPEX is weighing on free cash flow. Recent comments from Jeff Bezos emphasize that AI is the company’s “top priority,” spanning everything from logistics and automation to personalized shopping experiences.

Amazon’s stock remains below its all-time highs, unlike other Big Tech peers such as Apple, Microsoft, Alphabet, and Nvidia. Given the strong results from Microsoft and Alphabet yesterday, investors are likely to scrutinize Amazon’s report even more closely.

31 ตุลาคม 2025, 09:40

Amazon และ Apple ทำผลงานเหนือความคาดหมาย จะช่วยพา Wall Street ปรับตัวขึ้นได้หรือไม่?
31 ตุลาคม 2025, 09:39

หุ้น Chipotle ร่วงแรงหลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวลดลงแบบเลขสองหลัก 📉
31 ตุลาคม 2025, 09:38

Apple ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานผลประกอบการ 🗽 ยอดขายในจีนต่ำกว่าที่คาดการณ์
31 ตุลาคม 2025, 09:36

Amazon ปรับตัวขึ้นเกือบ 10% หลังเผยผลประกอบการ 📈 ขณะที่ US100 พยายามฟื้นตัว

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก