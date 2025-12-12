Broadcom (AVGO.US) หุ้นร่วง 5% แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งและความต้องการ AI สูง 🗽

Broadcom (AVGO.US) รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดแข็งแกร่ง แต่หุ้นร่วง 5% จากความกังวลเรื่องมาร์จิ้น 🗽
ผลประกอบการและตัวเลขสำคัญ
รายได้: 18.02 พันล้านดอลลาร์ (คาด 17.49 พันล้าน)
EPS: 1.95 ดอลลาร์ (คาด 1.87 ดอลลาร์)
คำแนะนำไตรมาสแรกปีงบประมาณ: 19.1 พันล้านดอลลาร์ (คาด 18.3 พันล้าน) → เติบโต 28% YoY
รายได้จาก AI: เพิ่มขึ้น 74% YoY, คาดไตรมาสนี้จะเพิ่มเป็นสองเท่า (8.2 พันล้านดอลลาร์)
ประเด็นสำคัญ
AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต
ชิป AI แบบกำหนดเอง (XPUs) และชิปเครือข่าย AI กำลังเป็นที่ต้องการสูง
Broadcom กลายเป็นผู้เล่นสำคัญรองจาก Nvidia ในตลาด AI semiconductors
โมเมนตัมชิปกำหนดเองกำลังเร่งตัว
บริษัทได้ลูกค้า hyperscale รายที่ 5 สำหรับชิป AI แบบกำหนดเอง
Anthropic เป็นลูกค้าหลังคำสั่งซื้อ Google TPU มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์
คำสั่งซื้อค้างชำระ AI-related มูลค่า 73 พันล้านดอลลาร์ใน 18 เดือนข้างหน้า → ความมั่นใจในรายได้อนาคตสูงมาก
Broadcom เป็นทางเลือกหลักต่อ Nvidia
ชิปกำหนดเอง เช่น Google Ironwood TPUs ยังคงได้รับความนิยม
ลูกค้าต้องการพัฒนา accelerators ของตัวเอง → เทรนด์นี้เป็นประโยชน์ต่อ Broadcom
ผลประกอบการหลักแข็งแกร่งทุกเซกเมนต์
Semiconductor Solutions: 11.07 พันล้านดอลลาร์ (+22% YoY)
Infrastructure Software: 6.94 พันล้านดอลลาร์ (+26% YoY, ได้ประโยชน์จาก VMware integration)
กำไรสุทธิ: 8.51 พันล้านดอลลาร์ (~+97% YoY)
เงินปันผล: เพิ่มเป็น 0.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น → แสดงความมั่นใจในกระแสเงินสด
ข้อสังเกต
หุ้นปรับตัวลดลง 5% แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง → ส่วนใหญ่เป็น profit-taking
AI backlog และคำสั่งซื้อค้างชำระทำลายสถิติ
Broadcom พร้อมเข้าสู่ปี 2026 ด้วย โปรไฟล์การเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
Source: xStation5
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
