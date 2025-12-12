อ่านเพิ่มเติม
16:44 · 12 ธันวาคม 2025

Broadcom (AVGO.US) หุ้นร่วง 5% แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งและความต้องการ AI สูง 🗽

Broadcom
หุ้น
AVGO.US, Broadcom Ltd
-
-

Broadcom (AVGO.US) รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดแข็งแกร่ง แต่หุ้นร่วง 5% จากความกังวลเรื่องมาร์จิ้น 🗽

ผลประกอบการและตัวเลขสำคัญ

  • รายได้: 18.02 พันล้านดอลลาร์ (คาด 17.49 พันล้าน)

  • EPS: 1.95 ดอลลาร์ (คาด 1.87 ดอลลาร์)

  • คำแนะนำไตรมาสแรกปีงบประมาณ: 19.1 พันล้านดอลลาร์ (คาด 18.3 พันล้าน) → เติบโต 28% YoY

  • รายได้จาก AI: เพิ่มขึ้น 74% YoY, คาดไตรมาสนี้จะเพิ่มเป็นสองเท่า (8.2 พันล้านดอลลาร์)

ประเด็นสำคัญ

  1. AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต

    • ชิป AI แบบกำหนดเอง (XPUs) และชิปเครือข่าย AI กำลังเป็นที่ต้องการสูง

    • Broadcom กลายเป็นผู้เล่นสำคัญรองจาก Nvidia ในตลาด AI semiconductors

  2. โมเมนตัมชิปกำหนดเองกำลังเร่งตัว

    • บริษัทได้ลูกค้า hyperscale รายที่ 5 สำหรับชิป AI แบบกำหนดเอง

    • Anthropic เป็นลูกค้าหลังคำสั่งซื้อ Google TPU มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์

    • คำสั่งซื้อค้างชำระ AI-related มูลค่า 73 พันล้านดอลลาร์ใน 18 เดือนข้างหน้า → ความมั่นใจในรายได้อนาคตสูงมาก

  3. Broadcom เป็นทางเลือกหลักต่อ Nvidia

    • ชิปกำหนดเอง เช่น Google Ironwood TPUs ยังคงได้รับความนิยม

    • ลูกค้าต้องการพัฒนา accelerators ของตัวเอง → เทรนด์นี้เป็นประโยชน์ต่อ Broadcom

  4. ผลประกอบการหลักแข็งแกร่งทุกเซกเมนต์

    • Semiconductor Solutions: 11.07 พันล้านดอลลาร์ (+22% YoY)

    • Infrastructure Software: 6.94 พันล้านดอลลาร์ (+26% YoY, ได้ประโยชน์จาก VMware integration)

    • กำไรสุทธิ: 8.51 พันล้านดอลลาร์ (~+97% YoY)

  5. เงินปันผล: เพิ่มเป็น 0.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น → แสดงความมั่นใจในกระแสเงินสด

ข้อสังเกต

  • หุ้นปรับตัวลดลง 5% แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง → ส่วนใหญ่เป็น profit-taking

  • AI backlog และคำสั่งซื้อค้างชำระทำลายสถิติ

  • Broadcom พร้อมเข้าสู่ปี 2026 ด้วย โปรไฟล์การเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

 

Source: xStation5

 

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

 

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

12 ธันวาคม 2025, 16:53

หุ้นเด่นรายสัปดาห์ – Jabil Inc
12 ธันวาคม 2025, 16:42

สรุปข่าวเช้า
12 ธันวาคม 2025, 15:44

ข่าวเด่นวันนี้
12 ธันวาคม 2025, 15:41

ริเวียน (Rivian) กำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเองสำหรับการขับขี่อัตโนมัติ 💡

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก