การเริ่มต้นปีที่ยอดเยี่ยมอย่างมากของ AMD!

ผลประกอบการของ AMD ในไตรมาสแรกของปี 2026 สะท้อนให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของบริษัทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นี่ไม่ใช่เรื่องของการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปอีกต่อไป แต่เป็นภาพของบริษัทที่กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สำคัญจากการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลก
AMD ทำผลงานได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างชัดเจน โดยมีรายได้ 10.25 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.37 ดอลลาร์
โมเมนตัมการเติบโตยังคงแข็งแกร่ง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือคุณภาพของธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทไม่ได้เติบโตเร็วขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำกำไรได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนจากอัตรากำไรที่ขยายตัวและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
ไฮไลต์ทางการเงินไตรมาส 1
- รายได้: 10.25 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด ~9.9 พันล้านดอลลาร์) เติบโต +38% YoY
- กำไรต่อหุ้น (EPS): 1.37 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ตลาด
- ธุรกิจ Data Center: 5.78 พันล้านดอลลาร์ เติบโต +57% YoY
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin): ~55% พร้อมแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating margin): 25% ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบรายปี
- กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow): 2.57 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนหน้า
สรุป:
ผลประกอบการครั้งนี้ตอกย้ำว่า AMD กำลังก้าวจาก “ผู้ฟื้นตัว” ไปสู่ “ผู้เล่นหลักในยุค AI” อย่างเต็มตัว ทั้งในด้านรายได้ กำไร และคุณภาพของกระแสเงินสด
หัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่กลุ่มธุรกิจ Data Center ของ AMD ซึ่งไม่เพียงเป็นส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัท แต่ยังกำลังกำหนดภาพลักษณ์ใหม่ของทั้งองค์กรด้วย
การเติบโตถึง +57% เมื่อเทียบรายปี ไม่สามารถมองว่าเป็นเพียงการพุ่งขึ้นชั่วคราวได้ แต่สะท้อนถึงแนวโน้มเชิงโครงสร้าง ที่ความต้องการพลังประมวลผลสำหรับ AI เติบโตเร็วกว่าที่ตลาดเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้
AMD ได้รับประโยชน์ทั้งจากการขยายตัวของ AI accelerators และจากสถานะที่แข็งแกร่งในตลาด CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งกำลังกลับมาเติบโตอย่างชัดเจน
แนวโน้มข้างหน้า
ในบริบทนี้ แนวโน้มอนาคตมีความสำคัญอย่างมาก
บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาส 2 ประมาณ 11.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดของตลาด
📌 สิ่งนี้สะท้อนว่า:
- อุปสงค์ยังคงแข็งแกร่ง
- pipeline การขายในช่วงถัดไปยังได้รับการสนับสนุนดี
ในเวลาเดียวกัน AMD คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมาร์จิ้นสูงกว่าเดิม
มุมมองตลาดกำลังเปลี่ยนไป
ภาพลักษณ์ของ AMD ในสายตานักลงทุนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
AMD ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียง “ทางเลือกแทน Nvidia” อีกต่อไป
แต่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของยุค AI
สรุป:
ขนาดและอัตราการเติบโตของตลาด AI เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นรายใหญ่หลายรายสามารถเติบโตพร้อมกันได้ และ AMD กำลังค่อย ๆ สร้างระบบนิเวศที่ครบถ้วนและแข่งขันได้มากขึ้นในสมรภูมินี้
ประเด็นที่น่าสนใจและมักถูกมองข้ามในเรื่องนี้คือบทบาทของ CPU ซึ่งกำลังกลับมาอยู่ในจุดสนใจอีกครั้งควบคู่ไปกับการเติบโตของแอปพลิเคชัน AI รุ่นใหม่ เมื่อโมเดลแบบ agent และสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่ซับซ้อนมากขึ้นเริ่มได้รับความนิยม การพึ่งพาเพียง accelerators อย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป
การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง CPU และ GPU การจัดการ workload รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
นี่คือจุดที่ AMD มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกและความได้เปรียบในการแข่งขันที่สั่งสมมายาวนาน ในทางปฏิบัติ หมายความว่าบริษัทไม่ได้รับประโยชน์เพียงจากความต้องการ AI โดยตรงเท่านั้น แต่ยังได้อานิสงส์จากความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของระบบที่รองรับ AI อีกด้วย
สรุปภาพรวม
โดยรวม รายงานฉบับนี้ยืนยันว่า AMD ได้เข้าสู่ “เฟสใหม่ของการเติบโต” แล้ว
- รายได้เติบโตแข็งแกร่ง
- อัตรากำไรปรับตัวดีขึ้น
- การคาดการณ์อนาคตถูกปรับขึ้น (raised guidance)
ทั้งหมดสะท้อนภาพของธุรกิจที่กำลังใช้ประโยชน์จากหนึ่งในเทรนด์เทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
คำถามสำคัญต่อจากนี้
ประเด็นหลักในอนาคตไม่ใช่ว่า “AMD กำลังเติบโตหรือไม่” อีกต่อไป แต่คือ:
- บริษัทจะรักษาอัตราการเติบโตนี้ได้นานแค่ไหน
- และสามารถแปลงการเติบโตนี้ไปสู่การขยายอัตรากำไรได้มากเพียงใด
แหล่งที่มา: xStation5
