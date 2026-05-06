15:31 · 6 พฤษภาคม 2026

การเริ่มต้นปีที่ยอดเยี่ยมอย่างมากของ AMD!

ผลประกอบการของ AMD ในไตรมาสแรกของปี 2026 สะท้อนให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของบริษัทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นี่ไม่ใช่เรื่องของการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปอีกต่อไป แต่เป็นภาพของบริษัทที่กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สำคัญจากการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลก

AMD ทำผลงานได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างชัดเจน โดยมีรายได้ 10.25 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.37 ดอลลาร์

โมเมนตัมการเติบโตยังคงแข็งแกร่ง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือคุณภาพของธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทไม่ได้เติบโตเร็วขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำกำไรได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนจากอัตรากำไรที่ขยายตัวและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

ไฮไลต์ทางการเงินไตรมาส 1

  • รายได้: 10.25 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด ~9.9 พันล้านดอลลาร์) เติบโต +38% YoY
  • กำไรต่อหุ้น (EPS): 1.37 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ตลาด
  • ธุรกิจ Data Center: 5.78 พันล้านดอลลาร์ เติบโต +57% YoY
  • อัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin): ~55% พร้อมแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating margin): 25% ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบรายปี
  • กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow): 2.57 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนหน้า

สรุป:
ผลประกอบการครั้งนี้ตอกย้ำว่า AMD กำลังก้าวจาก “ผู้ฟื้นตัว” ไปสู่ “ผู้เล่นหลักในยุค AI” อย่างเต็มตัว ทั้งในด้านรายได้ กำไร และคุณภาพของกระแสเงินสด

 

หัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่กลุ่มธุรกิจ Data Center ของ AMD ซึ่งไม่เพียงเป็นส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดของบริษัท แต่ยังกำลังกำหนดภาพลักษณ์ใหม่ของทั้งองค์กรด้วย

การเติบโตถึง +57% เมื่อเทียบรายปี ไม่สามารถมองว่าเป็นเพียงการพุ่งขึ้นชั่วคราวได้ แต่สะท้อนถึงแนวโน้มเชิงโครงสร้าง ที่ความต้องการพลังประมวลผลสำหรับ AI เติบโตเร็วกว่าที่ตลาดเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้

AMD ได้รับประโยชน์ทั้งจากการขยายตัวของ AI accelerators และจากสถานะที่แข็งแกร่งในตลาด CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งกำลังกลับมาเติบโตอย่างชัดเจน

แนวโน้มข้างหน้า

ในบริบทนี้ แนวโน้มอนาคตมีความสำคัญอย่างมาก

บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาส 2 ประมาณ 11.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดของตลาด

📌 สิ่งนี้สะท้อนว่า:

  • อุปสงค์ยังคงแข็งแกร่ง
  • pipeline การขายในช่วงถัดไปยังได้รับการสนับสนุนดี

ในเวลาเดียวกัน AMD คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมาร์จิ้นสูงกว่าเดิม

มุมมองตลาดกำลังเปลี่ยนไป

ภาพลักษณ์ของ AMD ในสายตานักลงทุนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

AMD ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียง “ทางเลือกแทน Nvidia” อีกต่อไป

แต่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของยุค AI

สรุป:
ขนาดและอัตราการเติบโตของตลาด AI เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นรายใหญ่หลายรายสามารถเติบโตพร้อมกันได้ และ AMD กำลังค่อย ๆ สร้างระบบนิเวศที่ครบถ้วนและแข่งขันได้มากขึ้นในสมรภูมินี้

 

ประเด็นที่น่าสนใจและมักถูกมองข้ามในเรื่องนี้คือบทบาทของ CPU ซึ่งกำลังกลับมาอยู่ในจุดสนใจอีกครั้งควบคู่ไปกับการเติบโตของแอปพลิเคชัน AI รุ่นใหม่ เมื่อโมเดลแบบ agent และสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่ซับซ้อนมากขึ้นเริ่มได้รับความนิยม การพึ่งพาเพียง accelerators อย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง CPU และ GPU การจัดการ workload รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

นี่คือจุดที่ AMD มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกและความได้เปรียบในการแข่งขันที่สั่งสมมายาวนาน ในทางปฏิบัติ หมายความว่าบริษัทไม่ได้รับประโยชน์เพียงจากความต้องการ AI โดยตรงเท่านั้น แต่ยังได้อานิสงส์จากความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของระบบที่รองรับ AI อีกด้วย

สรุปภาพรวม

โดยรวม รายงานฉบับนี้ยืนยันว่า AMD ได้เข้าสู่ “เฟสใหม่ของการเติบโต” แล้ว

  • รายได้เติบโตแข็งแกร่ง
  • อัตรากำไรปรับตัวดีขึ้น
  • การคาดการณ์อนาคตถูกปรับขึ้น (raised guidance)

ทั้งหมดสะท้อนภาพของธุรกิจที่กำลังใช้ประโยชน์จากหนึ่งในเทรนด์เทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

คำถามสำคัญต่อจากนี้

ประเด็นหลักในอนาคตไม่ใช่ว่า “AMD กำลังเติบโตหรือไม่” อีกต่อไป แต่คือ:

  • บริษัทจะรักษาอัตราการเติบโตนี้ได้นานแค่ไหน
  • และสามารถแปลงการเติบโตนี้ไปสู่การขยายอัตรากำไรได้มากเพียงใด
 

แหล่งที่มา: xStation5

 

6 พฤษภาคม 2026, 19:18

