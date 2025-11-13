อ่านเพิ่มเติม
08:19 · 13 พฤศจิกายน 2025

หุ้น AMD พุ่ง 5% ในช่วง premarket หลังคาดการณ์ธุรกิจ AI ในอนาคตออกมาสดใส 📈

AMD หุ้นพุ่ง 5% ในช่วง premarket หลัง CEO คาดตลาด AI data center โตถึง $1 ล้านล้านในปี 2030 📈

ไฮไลต์สำคัญจากวันนักวิเคราะห์ของ AMD:

  • CEO Dr. Lisa Su ระบุความต้องการ AI compute “เร็วที่สุดเท่าที่เคยเห็น” และวางแผนขยายรายได้ data center เป็นหลายสิบพันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 ผ่าน GPU ใหม่ และ Helios rack-scale systems

  • AMD ตั้งเป้า รายได้ data center $100 พันล้านต่อปีใน 5 ปี แม้ Nvidia ยังนำตลาดอยู่

แนวโน้มทางการเงิน 3–5 ปีจาก CFO Jean Hu:

  • เติบโตรวมบริษัทปีละ 35%

  • รายได้ data center โตปีละ 60%

  • EPS สูงถึง $20 ภายใน 5 ปี (เทียบกับ $2.68 ใน 2025)

  • Gross margin คาด 55–58% สูงกว่าที่ตลาดคาด

ความแข็งแกร่งสินค้าและส่วนแบ่งตลาด:

  • Instinct AI chips ใช้ใน 7 จาก 10 บริษัท AI ชั้นนำ

  • EPYC processors ครอง 40% ของรายได้ CPU server โลก

  • ส่งสินค้าใหม่ MI450 GPU และ Helios rack ใน 2026–2027

  • รายได้ data center Q3 2025: $4.3 พันล้าน (+22% YoY)

  • รายได้รวม Q3 2025: $9.25 พันล้าน (+36% YoY, สูงสุดเป็นประวัติการณ์)

  • EPS Q3 2025: $1.20 (สูงกว่าคาด $1.12)

การแข่งขันตลาด CPU:

  • AMD ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม 1.08% เป็น 22.1%

  • ARM CPU เพิ่ม 0.49% เป็น 13.7%

  • Intel ลดลง 1.57% เป็น 64.2%

ภาพรวม:
AMD กำลังขยายธุรกิจ AI และ data center อย่างรวดเร็ว หุ้นตอบสนองเชิงบวกต่อ วิสัยทัศน์การเติบโตในอนาคต แม้ความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI หลังตลาดปิดหุ้นลดลงเล็กน้อย แต่ยังขึ้นกว่า 100% YTD นักลงทุนจับตาว่าบริษัทจะเปลี่ยนโมเมนตัมสินค้าสู่ผลกำไรอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจาก Nvidia, Intel และผู้ผลิตชิปเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น Broadcom

 

Source: xStation5

14 พฤศจิกายน 2025, 08:55

