AMD ท้าชน Nvidia ในเกาหลีใต้ ด้วยดีลชิป 10,000 ตัว

Advanced Micro Devices กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ Upstage สตาร์ทอัปด้านปัญญาประดิษฐ์จากเกาหลีใต้ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายชิปเร่งประมวลผล Instinct MI355 จำนวน 10,000 ตัว แม้ว่าสัญญายังไม่ได้ข้อสรุป แต่ขนาดและความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของดีลดังกล่าวถือเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI ในเอเชีย
คำสั่งซื้อที่อาจเกิดขึ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างพลังประมวลผลสำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ของ Upstage และสนับสนุนการพัฒนาโครงการ AI ภายในประเทศของเกาหลีใต้ โดย Upstage เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ AI ของภาครัฐ ซึ่งมี 4 ทีมแข่งขันกันเพื่อเป็นโมเดลแห่งชาติ ก่อนหน้านี้ โครงการเหล่านี้ถูกครองโดย GPU ของ NVIDIA และบทบาทที่อาจเกิดขึ้นของ AMD ในคลัสเตอร์ระดับ 10,000 ชิป สะท้อนถึงความพยายามในการเพิ่มการแข่งขันและเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานในภูมิภาค
สำหรับ AMD ดีลนี้อาจมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์หลายประการ
ประการแรก คลัสเตอร์ขนาด 10,000 ชิปถือเป็นระดับที่มีนัยสำคัญสำหรับสตาร์ทอัปและโครงการภาครัฐในระดับท้องถิ่น และอาจกลายเป็นกรณีอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายอื่นในภูมิภาค
ประการที่สอง ดีลนี้แสดงให้เห็นว่า AMD สามารถเข้าถึงโครงการ AI ระดับชาติ ซึ่งปัจจัยด้านการเมืองและแนวคิด “เทคโนโลยีเพื่อชาติ” อาจมีน้ำหนักมากกว่าสเปกผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
ประการที่สาม ทุกดีลขนาดใหญ่ของ AMD เป็นการตอกย้ำต่อนักลงทุนว่าตลาด GPU และ AI ไม่ได้ถูกครอบครองโดยผู้เล่นรายเดียวอีกต่อไป และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Instinct กำลังได้รับการยอมรับมากขึ้นในกลุ่มองค์กรที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานประสิทธิภาพสูง
ในขณะนี้ การเจรจายังคงดำเนินอยู่ ดังนั้นผลกระทบต่อตลาดจะขึ้นอยู่กับการสรุปสัญญาและเงื่อนไขการส่งมอบ ในอดีต การประกาศดีล AI ขนาดใหญ่มักส่งผลเชิงบวกต่อราคาหุ้นของ AMD แต่ตราบใดที่ข้อตกลงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ควรถูกมองว่าเป็น “สัญญาณของรายได้ในอนาคต” มากกว่าการรับประกันผลตอบแทนทางการเงินในทันที
การเจรจากับ Upstage ยังสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันและความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นในเอเชีย บริษัทต่าง ๆ เริ่มมองหาซัพพลายเออร์ชิปทางเลือกมากขึ้น เพื่อเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี accelerator รุ่นใหม่
สำหรับ AMD นี่คือโอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และเสริมความแข็งแกร่งในเซกเมนต์เชิงกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนรายได้และมาร์จิ้นหลักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
Source: xStation5
