AMD พุ่งแรงรับข่าวดีจากดีลกับ OpenAI 🚀

- บริษัท AMD ประกาศลงนามข้อตกลงกับ OpenAI เพื่อจัดหาชิป Instinct MI450 ซึ่งจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของ AMD ในภาคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างมีนัยสำคัญ
- ข้อตกลงนี้ยังเปิดโอกาสให้ OpenAI สามารถเข้าซื้อหุ้น AMD ได้สูงสุดถึง 160 ล้านหุ้น สะท้อนถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวระหว่างทั้งสองบริษัท และตอกย้ำบทบาทของ AMD ในฐานะคู่แข่งสำคัญในสนาม AI ที่กำลังร้อนแรง
ข้อตกลงระหว่าง AMD และ OpenAI ถือเป็นหมุดหมายสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับบริษัทเท่านั้น แต่ยังสำหรับ ทั้งอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย AMD จะจัดหาชิป Instinct MI450 ที่มีกำลังรวมถึง 6 กิกะวัตต์ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ระดับโลก
ดีลดังกล่าวตอกย้ำว่า AMD พร้อมท้าชนกับ Nvidia ผู้นำตลาดชิป AI ในปัจจุบัน และจะช่วยให้ AMD ขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเร่งพัฒนาโซลูชัน AI ขั้นสูงในระดับโลก
นอกจากนี้ AMD ยังได้ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) ให้กับ OpenAI สำหรับการซื้อหุ้นสูงสุด 160 ล้านหุ้น ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้เมื่อบรรลุ เงื่อนไขทางเทคนิคและการเงิน ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง — สะท้อนความร่วมมือเชิงลึกและระยะยาวระหว่างสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยี
ความเป็นไปได้ที่ OpenAI จะได้สิทธิ์เข้าซื้อหุ้น AMD ในราคาพิเศษ บ่งชี้อย่างชัดเจนว่านี่คือ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างมหาศาล สำหรับ AMD นี่คือโอกาสในการสร้าง รายได้ระดับหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี พร้อมตอกย้ำศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แซม อัลท์แมน (Sam Altman) ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ OpenAI เน้นย้ำว่า ความร่วมมือกับ AMD เป็นกุญแจสำคัญในการ เพิ่มขีดความสามารถด้านการประมวลผล (computing power) เพื่อปลดล็อกศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มที่ ดีลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลกที่หลายบริษัทกำลัง เร่งขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี Generative AI
ตัวอย่างเช่น Nvidia เพิ่งประกาศแผนลงทุนมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ ร่วมกับ OpenAI เพื่อพัฒนา ศูนย์ข้อมูล (data centers) ที่ใช้ระบบของตนเอง
ในบริบทของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ ดีลนี้อาจ เปลี่ยนสมดุลอำนาจของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อความต้องการชิป AI พุ่งสูงจากการเติบโตของ Generative AI และการนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายภาคเศรษฐกิจทั่วโลก สำหรับนักลงทุน นี่คือสัญญาณชัดเจนว่า AMD กำลังขยายพอร์ตโฟลิโออย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลบวกต่อผลประกอบการในอีกหลายปีข้างหน้า
นับตั้งแต่ต้นปี หุ้น AMD ปรับตัวขึ้นราว 20% แซงหน้าดัชนีหลักอย่าง S&P 500 และ NASDAQ และยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง สะท้อนความเชื่อมั่นและความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกต่ออนาคตของบริษัท
ข้อตกลงนี้ไม่เพียงเป็น ชัยชนะของ AMD แต่ยังถือเป็น ก้าวสำคัญสู่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการแข่งขันสูงและเต็มไปด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม
นักลงทุนและผู้ติดตามเทคโนโลยีควรจับตา การพัฒนาของความร่วมมือครั้งนี้ เพราะมีศักยภาพที่จะ เปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรม AI และกำหนดอนาคตของตลาดชิปทั่วโลก
