อ่านเพิ่มเติม
08:35 · 16 ตุลาคม 2025

DE40: ผลประกอบการดี หนุนความเชื่อมั่นแบบระมัดระวัง

ประเด็นหลัก
DE40
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • หุ้นยุโรปเปิดตลาดพุ่งขึ้นแต่ปรับตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวัง
  • ASML และ Louis Vuitton รายงานการเติบโตแข็งแกร่ง หนุนดัชนีหลัก
  • ดัชนี CPI ของสเปนเพิ่มขึ้น 3% ต่อปี
  • รัฐบาลฝรั่งเศสหาจุดร่วมทางนโยบายได้
  • BASF ประกาศราคาเป้าหมายใหม่

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดวันพุธด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเชิงบวกจากตลาดต่างประเทศและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทต่าง ๆ นักลงทุนตอบสนองเชิงบวกต่อสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันดำเนินไป ความตื่นตัวค่อย ๆ ลดลง และดัชนีหลักปรับลดส่วนหนึ่งของกำไรช่วงเช้า สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนที่ยังคงอยู่
ส่วนนัยสำคัญในระดับบริษัท เน้นไปที่ผลประกอบการของ ASML และ Louis Vuitton ซึ่งรายงานตัวเลขแข็งแกร่ง แสดงถึงการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลัก ช่วยหนุนดัชนียุโรปในช่วงต้นวัน นอกจากนี้ ความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายจาก Jerome Powell เมื่อวานหลังปิดตลาดสหรัฐฯ ช่วยลดความตึงเครียดของตลาด และผลบวกจากคำกล่าวดังกล่าวถูกสะท้อนเต็มที่ในเช้าวันนี้
ในด้านการเมือง วิกฤติในฝรั่งเศสซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดูเหมือนกำลังเข้าสู่ช่วงเสถียร หลังนายกรัฐมนตรีคนใหม่สามารถได้รับการสนับสนุนจากพรรคสังคมนิยม

 

แหล่งที่มา: Bloomberg Finance Lp

ในดัชนีเยอรมัน (DE40) กลุ่มวัสดุและเคมี รวมถึง IT เป็นตัวนำการปรับตัวขึ้น หุ้นกลุ่มเภสัชกรรมและค้าปลีกก็ยังคงเติบโต ส่วนบริษัทสื่อและโทรคมนาคมส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:
ข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของสเปนเผยว่า ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 3% ต่อปี และเพิ่มขึ้น 0.2% ต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ระดับเงินเฟ้อเช่นนี้อาจเป็นเรื่องน่ากังวลต่อความมั่นคงด้านราคาและนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) แต่ในเวลาเดียวกันก็สะท้อนว่าการบริโภคยังค่อนข้างสูง แม้แรงกดดันในตลาดแรงงานจะเพิ่มขึ้น

DE40 (D1)

 

แหล่งที่มา: xStation5

ภาพทางเทคนิค DE40:
ราคากำลังปรับตัวลดลงอย่างช้า ๆ ไปยังแนวรับที่ประมาณ 24,350 จุด ซึ่งสอดคล้องกับจุดต่ำสุดล่าสุดและเส้นแนวโน้มระยะยาว ผู้ซื้อไม่สามารถปกป้องระดับ FIBO 23.6 ได้ สะท้อนถึงความต้องการที่อ่อนแอ การปรับตัวลดลงเพิ่มเติมอาจนำไปสู่การแก้ไขราคาที่แนวรับแข็งแรงที่ระดับ FIBO 50 ซึ่งอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ย EMA100 หากผู้ซื้ออยากกลับมาควบคุมตลาด จำเป็นต้องฝ่าแนวต้านที่ 24,550 จุด ซึ่งอาจเปิดทางไปยังจุดสูงสุดใหม่ (ATH)

ข่าวบริษัท:

  • LVMH (MC.FR) – บริษัทแฟชั่นและสินค้าหรูปรับตัวขึ้น 13% หลังเผยผลประกอบการสุดยอด ทำรายได้เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ โดยเฉพาะยอดขายในตลาดสำคัญอย่างจีนเพิ่มขึ้น 2%

  • ASML (ASML.NL) – บริษัทดัตช์ซึ่งเป็นหัวใจของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ รายงานผลประกอบการดีเยี่ยม แม้ EPS ไม่เกินคาด แต่รายได้เกินความคาดหมาย มียอดสั่งซื้อ 5.4 พันล้านยูโร สูงกว่าที่คาดไว้ หุ้นปรับขึ้น 3%

  • BASF (BAS.DE) – บริษัทเคมี ปรับตัวขึ้น 1% หลัง City ปรับราคาเป้าหมายใหม่

  • BMW (BMW.DE) – บริษัทยักษ์ใหญ่เยอรมัน ถูก Jefferies ลดเรตติ้งเป็น "ถือ" ชี้ว่า Mercedes เป็นการลงทุนที่ดีกว่า การเคลื่อนไหวของหุ้นจึงจำกัด

  • Stellantis (STELA.IT) – กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประกาศลงทุน 13 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ เพื่อเลี่ยงภาษีหุ้นปรับขึ้นกว่า 2%

  • Lufthansa (LHA.DE) – Morgan Stanley ลดคำแนะนำเป็น "underweight" ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงราว 0.5%

16 ตุลาคม 2025, 08:29

IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลก หนุนโดยกระแสการลงทุนจากเทคโนโลยี AI 🔎
15 ตุลาคม 2025, 09:10

ข่าวเด่นวันนี้: พาวเวลล์ดึงตลาดฟื้นตัว! EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น
15 ตุลาคม 2025, 09:05

EURUSD พุ่งหลังคำกล่าวของ Jerome Powell! 💶📈
15 ตุลาคม 2025, 08:49

US OPEN: Wall Street ขยายการปรับตัวลง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก