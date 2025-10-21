อุตสาหกรรมป้องกันประเทศสหรัฐฯ: ถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยัง?

- อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศสหรัฐฯ กำลังก้าวเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการอีกครั้ง โดยยังคงมี พอร์ตคำสั่งซื้อระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ถูกจำกัดด้วย ความสามารถในการผลิต
- ความต้องการจากทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงมาก แต่ปัญหาในซัพพลายเชนและต้นทุนวัตถุดิบ กำลังกดดันอัตรากำไรของบริษัท
- ในขณะเดียวกัน ยุโรปและตะวันออกกลาง กำลังเริ่มกระจายแหล่งจัดหายุทโธปกรณ์ของตนอย่างช้า ๆ
- ผลประกอบการที่สูงหรือต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ อาจสะท้อน การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ และแนวทางด้านงบประมาณหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ
ความต้องการยังแข็งแกร่ง แต่ไม่ไร้ข้อจำกัด
อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในช่วง บูมพิเศษ ซึ่งขับเคลื่อนโดย เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่เกิด สงครามในยูเครนในปี 2022 ราคาหุ้นของบริษัทอย่าง Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, GE Aerospace และบางส่วนของ Texas Instruments ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนถึง ความต้องการอุปกรณ์ทางทหารทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าบริษัทอเมริกันจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นรวดเร็วเท่าคู่แข่งในยุโรป แต่พวกเขายังคง มีฐานะการเงินแข็งแกร่งมาก และถือ พอร์ตคำสั่งซื้อระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
สถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทดี แต่ยังไม่เต็มศักยภาพ
ตลาดยังคงอยู่ใน ความไม่สมดุลเชิงโครงสร้าง
ความต้องการยังคงสูงกว่ากำลังผลิต เนื่องจากความสามารถในการผลิตของหลายบริษัทยังถูกจำกัดจาก ปัญหาซัพพลายเชน ขาดแคลนชิ้นส่วน และปัญหาการจัดหาพนักงาน
ตัวอย่างเช่น RTX ที่ต่อสู้กับปัญหาเครื่องยนต์ GTF สำหรับเครื่องบินโดยสารของ Airbus มาหลายเดือน
ข้อจำกัดคล้ายกันเกิดขึ้นกับ GE Aerospace แม้ว่าจะได้ประโยชน์จากจำนวนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ LEAP ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสายการบินและผู้ผลิตได้เต็มที่
ในขณะเดียวกัน โครงการปรับปรุงยุทโธปกรณ์ทางทหาร กำลังใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
-
Lockheed Martin มีพอร์ตคำสั่งซื้อสูงสุดราว 170 พันล้านดอลลาร์
-
RTX มากกว่า 230 พันล้านดอลลาร์
-
Northrop Grumman เพิ่มการลงทุนในการพัฒนา B-21 Raider เครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์
ความต้องการจาก ประเทศสมาชิก NATO, ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์
GE Aerospace และ RTX มีส่วนแบ่งสำคัญใน ภาคพลเรือนด้านการบินพาณิชย์
ส่วน Texas Instruments เป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนแอนะล็อกและเซมิคอนดักเตอร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และระบบป้องกันประเทศ แต่ไม่ได้พึ่งพาคำสั่งซื้อทางทหารโดยตรง
ซึ่งหมายความว่าผลประกอบการของพวกเขา ไม่สะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งหมดโดยตรง แต่สะท้อน สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในสหรัฐฯ
Erosion of credibility
Additionally, the political factor cannot be overlooked. The inept and unreliable foreign policy of the United States in recent years, especially during Donald Trump's presidency, has weakened the trust of some allies. Europe is openly discussing the need to become independent of American equipment and build its own defense industry. The European Union has adopted a plan according to which at least half of arms purchases should be made within the Community by the end of the decade.
However, this does not mean a sudden reversal of the trend. In export data, the United States' share in global arms deliveries has increased to over forty percent in recent years. European arms imports have increased by more than half, and most of them still come from the USA. This shows that we are talking about a process of slow but determined diversification, not a sudden and total retreat. It is very likely that this is the last year in which the USA can boast such a large dominance in the sector.
Growing inventories, higher capital, and resource constraints
ใน รายงานผลประกอบการไตรมาสที่กำลังจะมาถึง นักลงทุนควรให้ความสนใจกับ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างงบดุล
บริษัทต่าง ๆ อาจแสดง ระดับสินค้าคงคลังสูงขึ้น และ การลงทุนเพิ่มขึ้น
สาเหตุหลักมาจาก ปัญหาการเข้าถึงโลหะหายาก (rare earth metals) ซึ่งมีความสำคัญต่อการผลิตเครื่องยนต์, เรดาร์ และระบบควบคุมการยิง
สหรัฐฯ ยังคงพึ่งพาวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในจีนเป็นหลัก
กระทรวงกลาโหมพยายามเปลี่ยนสถานการณ์นี้โดยสนับสนุนการพัฒนาที่มาและโรงงานภายในประเทศ แต่กระบวนการนี้ต้องใช้ เวลาและเงินทุน
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในสินค้าคงคลังและการลงทุนในทุนหมุนเวียน อาจทำให้ อัตรากำไรและกระแสเงินสดปัจจุบันลดลง
โดยเฉพาะโครงการที่ราคาตายตัว เช่น B-21 ของ Northrop Grumman หรือสัญญาขีปนาวุธบางรายการ ซึ่งอ่อนไหวต่อ ต้นทุนวัตถุดิบและแรงงานที่สูงขึ้น
ในการประชุมประกาศผลประกอบการ นักลงทุนจะจับตาไม่เพียงตัวเลข แต่ยัง น้ำเสียงและคำพูดของ CEO และ CFO
สัญญาณเตือนอาจปรากฏผ่านคำเช่น “ปัญหากำลังการผลิต”, “คอขวด”, หรือ “รอบการส่งมอบยาวขึ้น”
ในทางกลับกัน การกล่าวถึง ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น, เพิ่มกำลังการผลิต, และ เร่งการส่งคำสั่งซื้อ จะได้รับการตอบรับเชิงบวก
นอกจากนี้ยังควรสังเกต ตัวชี้วัด Backlog, อัตราส่วนคำสั่งซื้อใหม่ต่อการส่งมอบ, และ การแปลงกระแสเงินสด
งบประมาณ “วัวศักดิ์สิทธิ์” จะลดลงหรือไม่?
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรื่อง หนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นและสถานะงบประมาณตึงตัวของสหรัฐฯ กลับมาเป็นประเด็นมากขึ้น
แม้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศถูกมองว่าเป็น “วัวศักดิ์สิทธิ์” ของงบประมาณสหรัฐฯ แต่ในระยะยาว ก็อาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ รัฐสภายังคงอนุมัติเงินทุนระดับสูงสุด และ งบประมาณป้องกันประเทศปี 2026 คาดว่าจะเกิน 900 พันล้านดอลลาร์
หากผลประกอบการของทั้งอุตสาหกรรมต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ อาจเป็น สัญญาณแรกของความเหนื่อยล้าทางการคลัง และสะท้อนถึง การแยกตัวของสหรัฐฯ ในเวทีระหว่างประเทศ
ในกรณีนี้ การคาดการณ์ยอดขายในไตรมาสต่อไป จะมีความสำคัญเทียบเท่าหรือมากกว่าผลประกอบการจริง
ในทางกลับกัน ผลประกอบการสูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ อาจสะท้อนมากกว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ถ้าบริษัทป้องกันประเทศสหรัฐฯ เริ่มรายงาน ยอดขายและการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, รอบการส่งมอบสั้นลง, ขยายกำลังผลิตกระสุนและการบิน นั่นอาจเป็น สัญญาณว่าประเทศเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมทางทหารที่เพิ่มขึ้น
ภาพเช่นนี้อาจบ่งชี้ถึง การเตรียมตัวสำหรับการแทรกแซงหรือความขัดแย้งทางกายภาพ (kinetic confrontation)
อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศสหรัฐฯ ยังคงอยู่ใน สภาพดีเยี่ยม แม้สถานะการเงินและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะน่ากังวลมากขึ้นเรื่อย ๆ
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้กำลังดำเนินงาน ใกล้ขีดความสามารถสูงสุด
พอร์ตคำสั่งซื้อระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์, ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร, และ ซัพพลายเชนที่ตึงตัว สร้างสภาพแวดล้อมที่ รายได้เติบโตบนกระดาษ แต่กำไรยังถูกกดดัน
ตลาดยังคงเชื่อมั่นใน ความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ที่จะทุ่มเงินมหาศาลให้กับกองทัพ
แต่ในขณะเดียวกัน ก็เริ่มเห็น ความไร้ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมและระบบการเมืองของสหรัฐฯ
ผลประกอบการที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้จะเป็นตัวชี้วัดว่า
-
บริษัทอเมริกันสามารถเปลี่ยนความต้องการให้เป็นกำไรและการเติบโตที่ยั่งยืนได้หรือไม่
หรือ
-
จะติดอยู่ในกับดักของซัพพลายเชนที่ไร้ประสิทธิภาพ, งบประมาณไม่มั่นคง, และการบริหารจัดการที่ไร้แนวทางชัดเจน
