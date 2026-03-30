Anthropic รั่วไหลข้อมูลกระทบตลาด และเกิดแรงขายในกลุ่มไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 🚨

ผู้นำตลาดด้านโซลูชันความปลอดภัยไซเบอร์ ได้แก่ CrowdStrike, Zscaler และ Palo Alto Networks ปรับตัวลดลงในวันนี้หลายเปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ยราว 6%
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากกระแสข่าวรั่วไหลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Anthropic ซึ่งเป็นบริษัท AI ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกทั้งในแง่มูลค่าและขนาดการดำเนินงาน
“Claude Code Security” เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา โดยมีเป้าหมายช่วยให้นักวิศวกรออกแบบระบบและแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจำนวนมากมองว่านี่เป็นจุดอ่อนของเครื่องมือ AI ในปัจจุบัน รวมถึง Claude Code ด้วย นักลงทุนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าการที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการรักษาความปลอดภัยของระบบ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ อาจทำให้ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ลดลง
ในขณะเดียวกันก็เกิดคำถามว่า หาก AI สามารถปรับตัวเพื่อค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วความพยายามของบริษัทเหล่านี้ในการปกป้องผู้ใช้จากอาชญากรรมไซเบอร์จะยังมีประสิทธิภาพเพียงใด และความกังวลของตลาดต่อบริษัทเหล่านี้สมเหตุสมผลหรือไม่
มุมมองที่แตกต่างถูกนำเสนอโดยนักวิเคราะห์จาก World Economic Forum ในรายงานปี 2026 โดยระบุอย่างชัดเจนว่า AI ไม่ได้ลด แต่กลับเพิ่มความต้องการบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์จากภาคธุรกิจ ลักษณะของภัยคุกคามกำลังเปลี่ยนไป โดยเน้นไปที่โซลูชันแบบ agent-based การยืนยันตัวตน และระบบอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทอย่าง Palo Alto และ Zscaler ถือเป็นผู้นำในด้านนี้ จึงไม่มีเหตุผลชัดเจนที่จะประเมินผลกระทบเชิงลบต่อพวกเขา
อีกมิติหนึ่งของแรงขายรอบนี้มาจากการคาดเดาและเก็งกำไร มากกว่าการประเมินผลกระทบต่อโมเดลธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยเกี่ยวข้องกับข่าวรั่วของ “Claude Mythos” เครื่องมือใหม่จาก Anthropic ที่ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน แต่ถูกกล่าวว่า “ไม่เคยมีมาก่อน”
ในจุดนี้ควรตั้งคำถามว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไร เพราะบริษัทด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้กำลังถูกเทขายเพียงเพราะมีข่าวว่า Anthropic อาจพัฒนาเครื่องมือที่ทรงพลังจนทำให้โมเดลธุรกิจของพวกเขาถูกตั้งคำถาม ทั้งที่แทบไม่มีใครสงสัยเลยว่าทำไมเราถึงได้รับข้อมูลเหล่านี้ผ่านการรั่วไหลตั้งแต่แรก
ข้อสรุปที่เป็นไปได้คือ: ไม่ว่าบริษัทจะไม่สามารถใช้เครื่องมือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมืออาจไม่ได้ทรงพลังอย่างที่ถูกกล่าวอ้าง หรือการรั่วไหลอาจเป็นความตั้งใจเพื่อสร้างอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ AI ซึ่งในช่วงหลังดูเหมือนกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นจากตลาดทุนและการลงทุนใน “การปฏิวัติ” ครั้งนี้ ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายแรงขายรุนแรงระดับนี้ในอุตสาหกรรมไซเบอร์ซีเคียวริตี้
