Intel พุ่ง 10% หลังมีรายงานเจรจากับ Google และ Nvidia

หุ้น Intel พุ่งแรงในการเปิดตลาดวันจันทร์ หลังมีรายงานว่า Google และ Nvidia กำลังพิจารณาใช้ผู้ผลิตชิปสัญชาติสหรัฐฯ รายนี้เป็นซัพพลายเออร์ทางเลือกสำหรับชิปขั้นสูง
ตามรายงานของ Reuters การเจรจาครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อสำรองกำลังการผลิตนอกเหนือจาก TSMC ซึ่งสายการผลิตและระบบ advanced packaging ของบริษัทกำลังเผชิญภาระงานสูงอย่างต่อเนื่อง ผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเริ่มกังวลมากขึ้นว่า ระยะเวลาการส่งมอบจากโรงงานในไต้หวันอาจแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ประเด็นสำคัญของการเจรจาคือรายงานที่ระบุว่า Google ได้สั่งผลิตชิป TPU (Tensor Processing Unit) กับ Intel มากกว่า 3 ล้านชิ้นสำหรับปี 2028
TPU คือชิปที่ Google ออกแบบมาเพื่อใช้ในการฝึกและประมวลผลโมเดล AI โดยคำสั่งซื้อดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ Google ใช้เวลาหลายเดือนในการทดสอบเทคโนโลยี advanced packaging ของ Intel ขณะที่ Morgan Stanley ประเมินว่า Google อาจผลิต TPU รวมมากกว่า 6 ล้านชิ้นในช่วงปี 2027–2028 ซึ่งสะท้อนความพยายามอย่างต่อเนื่องของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีในการกระจายความเสี่ยงด้านซัพพลายเชน และลดการพึ่งพา Nvidia
ในกรณีของ Nvidia ท่าทีมีความระมัดระวังมากกว่า โดยรายงานระบุว่าบริษัทยังไม่ได้สั่งผลิตอย่างเป็นทางการ แต่กำลังทดสอบศักยภาพของ Intel สำหรับการผลิตชิปรุ่นอนาคต หนึ่งในเทคโนโลยีที่ Nvidia กำลังประเมินคือการรวมชิปกราฟิก 4 ตัวเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียว ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม Feynman ที่มีแผนเปิดตัวในปี 2028
นอกจากนี้ Nvidia ยังอยู่ระหว่างการทดลองเบื้องต้นกับกระบวนการผลิต “18A” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าที่สุดของ Intel ในปัจจุบัน
สำหรับ Intel รายงานเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยบวก เพราะช่วยสนับสนุนมุมมองว่าบริษัทกำลังฟื้นฟูสถานะทางการตลาด และอาจขยายธุรกิจได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นแรงไปมากแล้ว และตลาดไม่ควรมองข่าวนี้ว่า Intel จะเข้ามาแทนที่ TSMC โดยตรง
Intel ถูกมองว่าอาจเป็นแหล่งกำลังการผลิตเพิ่มเติม หรือเป็นตัวสำรองเพื่อเสริมความมั่นคงของซัพพลายเชนมากกว่า ขณะที่ศักยภาพการผลิตของ Intel ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และในเชิงบัญชี ธุรกิจดังกล่าวยังคงขาดทุนอยู่
INTC.US (D1)
ในช่วงการปรับฐานล่าสุด ราคาหยุดลงบริเวณระดับ Fibonacci 50% ก่อนดีดตัวกลับขึ้นมา และขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปทดสอบโซนแนวต้านระหว่างระดับ Fibonacci 61.8% ถึง 76.4%
ที่มา: xStation 5
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