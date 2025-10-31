Apple ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานผลประกอบการ 🗽 ยอดขายในจีนต่ำกว่าที่คาดการณ์

- รายงานผลประกอบการของ Apple สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย
- ยอดขายในจีนและอเมริกาทำให้ Wall Street ผิดหวัง
- รายงานผลประกอบการของ Apple สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย
- ยอดขายในจีนและอเมริกาทำให้ Wall Street ผิดหวัง
หุ้น Apple ปรับตัวแทบไม่ตอบสนองต่อผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง เนื่องจากสัญญาณบวกถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบ โดยเฉพาะยอดขายในจีนที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มผู้บริโภคชาตินิยมที่สนใจสินค้าภายในประเทศมากกว่าสินค้าจากสหรัฐฯ ยอดขายในอเมริกาก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์เช่นกัน หุ้นปรับตัวลดลงในช่วงหลังปิดตลาด แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจนเพิ่มขึ้น 1.5%
EPS (กำไรต่อหุ้น): $1.85 เทียบกับคาดการณ์ $1.77
รายได้: $102.47 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $102.19 พันล้าน
รายได้จาก iPhone: $49.03 พันล้าน (+6.1% เมื่อเทียบปีต่อปี)
รายได้จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: $73.72 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $73.49 พันล้าน
รายได้จากบริการ: $28.75 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $28.18 พันล้าน
รายได้จาก Mac: $8.73 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $8.55 พันล้าน
รายได้จาก iPad: $6.95 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $6.97 พันล้าน
รายได้จาก Wearables, Home & Accessories: $9.01 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $8.64 พันล้าน
รายได้ในอเมริกา: $44.19 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $44.45 พันล้าน
รายได้ Greater China: $14.49 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $16.43 พันล้าน
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวม: $15.91 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ $15.75 พันล้าน
Apple ประกาศจ่ายเงินปันผล $0.26 ต่อหุ้น ยอดขายในอเมริกาเพิ่มขึ้น 6% ต่อปี, ในยุโรป 15%, ญี่ปุ่น 12% และเอเชีย (ไม่รวมจีน) 14% กำไร EBIT เพิ่มขึ้นแบบสองหลัก ขณะที่ EPS เกือบเพิ่มขึ้นสองเท่าต่อปี
CEO Tim Cook ระบุว่ายอดขายที่ลดลงในภูมิภาค Greater China เกิดจากข้อจำกัดด้านอุปทาน และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะคลี่คลายเมื่อใด คาดว่าจะกลับมาเติบโตในไตรมาสแรกในจีนจากยอดขาย iPhone โดยหลายรุ่นของ iPhone 17 ยังขาดแคลนอุปทาน
บริษัทคาดว่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีศุลกากร $1.4 พันล้านในไตรมาสธันวาคม และประมาณอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 47–48% ขณะที่ CFO ของบริษัทรายงานว่าในไตรมาสกันยายน Apple ได้รับภาระค่าใช้จ่ายภาษีศุลกากรแล้ว $1.1 พันล้าน บริษัทกำลังเพิ่มการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation5
Amazon พรีวิว: ทุกสายตาจับจ้องที่ AWS และกลยุทธ์ AI 🔎
Amazon และ Apple ทำผลงานเหนือความคาดหมาย จะช่วยพา Wall Street ปรับตัวขึ้นได้หรือไม่?
หุ้น Chipotle ร่วงแรงหลังประกาศผลประกอบการ ปรับตัวลดลงแบบเลขสองหลัก 📉
Amazon ปรับตัวขึ้นเกือบ 10% หลังเผยผลประกอบการ 📈 ขณะที่ US100 พยายามฟื้นตัว