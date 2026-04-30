Apple ไตรมาส 2 ปี 2026: ผลประกอบการทรงตัว หรือจุดเริ่มต้นของรอบการเติบโตใหม่?

Apple Inc. กำลังเข้าสู่การรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่ได้ประเมินบริษัทเพียงในฐานะธุรกิจฮาร์ดแวร์และบริการที่มีความเสถียรอีกต่อไป แต่เริ่มมองว่า Apple เป็นผู้เล่นที่ “ตามหลัง” ในวัฏจักรปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับโลกมากขึ้น ซึ่งทำให้กรอบการตีความผลประกอบการเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ จากคำถามเดิมว่า “Apple ทำได้ตามคาดหรือไม่” ไปสู่คำถามว่า “Apple กำลังกลับเข้าสู่ช่วงการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือไม่”
ในขณะเดียวกัน ไตรมาสนี้ยังถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งในเชิงผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ Apple กำลังอยู่ระหว่างโมเดลธุรกิจแบบเดิมที่อิง iPhone และบริการ กับโครงสร้างการเติบโตใหม่ที่ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นรอบ AI ฮาร์ดแวร์ที่ถูกปรับปรุงใหม่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ในอนาคต
ความคาดหวังของตลาดสำหรับ Q2 2026
- รายได้: ประมาณ 109.7 พันล้านดอลลาร์
- EPS: ประมาณ 1.96 ดอลลาร์
- iPhone: ประมาณ 57 พันล้านดอลลาร์
- Mac: ประมาณ 8.1 พันล้านดอลลาร์ จากรอบสินค้าใหม่
- Services: ประมาณ 30.4 พันล้านดอลลาร์ เป็นธุรกิจมาร์จิ้นสูงที่มีความเสถียร
- จีน: ประมาณ 18.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่อ่อนไหวต่อดีมานด์
- มาร์จิ้น: ได้แรงหนุนจาก mix ของสินค้า แต่ถูกกดดันจากต้นทุนหน่วยความจำ
- CapEx: ระดับปานกลาง แต่เริ่มเพิ่มขึ้นจากการลงทุนด้าน AI และฮาร์ดแวร์
มุมมองตลาดและการจัดสถานะ
ตลาดกำลังคาดหวังผลประกอบการที่ยังแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากรอบสินค้าใหม่ เช่น iPhone 17e, Mac รุ่นใหม่ และ iPad ที่ได้รับการปรับปรุง
MacBook Neo มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วยให้ Apple ขยายเข้าสู่ตลาดระดับราคาที่เข้าถึงผู้บริโภควงกว้างมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มปริมาณการขายนอกฐานลูกค้าพรีเมียมเดิม
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคาดว่าบริษัทจะเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนหน่วยความจำ ซึ่งอาจจำกัดการขยายตัวของอัตรากำไร แม้โครงสร้างสินค้าจะเอื้อก็ตาม
ดังนั้น ตลาดไม่ได้ประเมิน Apple แบบ “ชนะหรือพลาด” อีกต่อไป แต่ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพและความยั่งยืนของรอบสินค้า”
AI: องค์ประกอบที่ยังขาดของเรื่องราวการเติบโต
ปัญญาประดิษฐ์ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญ แต่ยังไม่สมบูรณ์ใน narrative ของ Apple บริษัทเริ่มทยอยนำ AI มาใช้ใน iOS และระบบนิเวศ แต่ตลาดยังมองว่าเป็นการปรับปรุงเชิงค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าการเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ
ในเชิงปฏิบัติ AI ถูกมองว่าเป็นตัวช่วยเพิ่มรอบการอัปเกรดอุปกรณ์ เพิ่มความเหนียวแน่นของ ecosystem และเป็นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น wearable, smart home และอุปกรณ์ AI ในอนาคต แต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า AI สร้างรายได้ใหม่โดยตรง
แรงกดดันจากต้นทุนหน่วยความจำ
ปัจจัยระยะสั้นที่สำคัญคือแรงกดดันจาก supply chain โดยเฉพาะต้นทุน memory ซึ่งเริ่มส่งผลต่อทั้งราคาและกำลังการผลิต
สิ่งนี้ทำให้ Apple มีข้อจำกัดในการขยาย gross margin เพิ่มขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างสินค้าและธุรกิจ Services มีบทบาทมากขึ้นในฐานะตัวช่วยรักษาเสถียรภาพกำไร
Services: ตัว stabilizer ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนหลัก
ธุรกิจ Services ยังคงเป็นเสาหลักสำคัญที่สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอและมี margin สูง แต่บทบาทในรอบนี้คือ “ช่วยพยุงความเสถียร” มากกว่าการเป็นแรงผลักดันการ re-rating
แตกต่างจากในอดีต Services ไม่ได้เป็นตัวหลักของการปรับมูลค่าอีกต่อไป แต่ปัจจัยหลักตอนนี้คือรอบฮาร์ดแวร์ AI และผลิตภัณฑ์ใหม่
การเปลี่ยนผ่านผู้นำและทิศทางกลยุทธ์
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงผู้นำ โดย John Ternus เข้ามารับตำแหน่ง CEO ขณะที่ Tim Cook เปลี่ยนบทบาทเป็นประธานบริษัท
John Ternus ถูกมองว่าเป็นผู้นำที่เน้นด้านผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมมากกว่า ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่เร็วขึ้นและความกล้าในการเสี่ยงด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ขณะที่ Tim Cook ยังคงมีบทบาทสำคัญด้านการบริหารและความมั่นคงเชิงกลยุทธ์
ความคาดหวังสูงและพื้นที่ผิดพลาดที่จำกัด
Apple เป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีการประเมินมูลค่าสูง ทำให้ตลาดไม่ได้คาดหวังเพียงความเสถียร แต่คาดหวัง “การกลับมาของการเติบโต”
ดังนั้น แม้ผลประกอบการจะดี แต่หากไม่มีสัญญาณชัดเจนของการเร่งตัวของการเติบโต ก็อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงบวกในระยะยาว
สรุป
- Apple อยู่ในช่วงที่ “รักษาการเติบโตไม่เพียงพอ ต้องเร่งตัวใหม่”
- รอบผลิตภัณฑ์ช่วยพยุงผลประกอบการ แต่ยังไม่เปลี่ยนโครงสร้างการเติบโตระยะยาว
- AI คือองค์ประกอบสำคัญที่ยังขาดใน narrative
- ต้นทุน memory จำกัดการขยาย margin
- ตลาดต้องการเห็น Apple กลับสู่การเติบโตเชิงคุณภาพ ไม่ใช่แค่ความเสถียร
Source: xStation5
