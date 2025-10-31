Apple Preview: ตลาดเอเชียจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการหรือไม่?

หลังจบการซื้อขายวันพฤหัสบดีในสหรัฐฯ Apple จะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม เทคโนโลยี Apple ยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่หลายคนยกย่อง แต่ในหลายไตรมาสที่ผ่านมา ความน่าสนใจต่อผู้ลงทุนดูเหมือนลดลง เนื่องจากปัจจัยลบจากปรากฏการณ์โลกหลายด้าน
📌 ภาพรวมการเงิน:
สถานะการเงินของ Apple ยังแข็งแกร่ง แต่ P/E ที่ใกล้ 40 ทำให้ผู้ลงทุนคาดหวังมากกว่าแค่ผลลัพธ์ตามตัวเลขพื้นฐาน
ตลาดคาดการณ์:
-
EPS: 1.76 ดอลลาร์
-
รายได้: 101 พันล้านดอลลาร์
-
กำไรสุทธิ: 26 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ตลาดให้ความสนใจมากกว่าตัวเลขเชิงคุณภาพและการเติบโต
iPhone 17:
-
รายได้จาก iPhone คาดประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์
-
ตลาดคาดยอดขายเติบโต 7–12% ทั้งมูลค่าและปริมาณ
-
การรอคอยสินค้าใหม่ใกล้ศูนย์ อาจสื่อถึงยอดขายจำกัดหรือการปรับปรุงซัพพลายเชน
Services Segment:
-
รายได้คาด 26 พันล้านดอลลาร์
-
อัตรากำไรสูงกว่า hardware มาก (>70%)
-
การแก้ข้อพิพาทกับ Google และ Epic Games รวมถึงราคาของ Apple TV ที่สูงขึ้น สนับสนุนการเติบโตแบบตัวเลขสองหลัก
ความเสี่ยงตลาดเอเชีย:
-
จีน: ประมาณหลายเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม แต่ตลาดยากขึ้นจากการแข่งขันท้องถิ่น กฎระเบียบ และผลกระทบจากภาษีและสงครามการค้า
-
อินเดีย: การขยายสงครามการค้าเพิ่มความเสี่ยงต่อมาร์จิ้น แม้บริษัทจะย้ายการผลิตมาช่วยกระจายความเสี่ยงจากจีน
สิ่งที่นักลงทุนจับตามอง:
-
การเติบโตของยอดขาย iPhone และ บริการ
-
กลยุทธ์แก้ปัญหาในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะ Apple Intelligence ในจีน
-
ผลกระทบจาก ภาษีและวัฏจักรตลาด iPhone
-
แผนสำหรับ AR/VR และ Wearables – จะทำกำไรหรือยุติการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า
AAPL.US (D1) – ราคาหุ้นและเทรนด์ตลาดยังต้องจับตาหลังการประกาศ เน้นที่ปัจจัยเชิงกลยุทธ์มากกว่าตัวเลขพื้นฐาน
ถ้าต้องการ ผมสามารถทำ สรุปสั้นเวอร์ชันภาษาไทยสำหรับโพสต์ตลาดหุ้น ให้เข้าใจง่ายภายใน 3–4 ประโยคได้ด้วย
Source: xStation5
US OPEN: Powell, MAG7 และ Trump ผสมความรู้สึกนักลงทุน
Microsoft รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 โดยตัวเลขทางการเงินยังแข็งแกร่ง
Alphabet พุ่งแรงหลังรายงานผลประกอบการขับเคลื่อนด้วย AI หุ้นปรับตัวเพิ่ม 7% หลังปิดตลาด
พรีวิว Microsoft: คาดหวังอะไรจากผลประกอบการไตรมาส 3?