Apple Preview: ตลาดเอเชียจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการหรือไม่?

หลังจบการซื้อขายวันพฤหัสบดีในสหรัฐฯ Apple จะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม เทคโนโลยี Apple ยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่หลายคนยกย่อง แต่ในหลายไตรมาสที่ผ่านมา ความน่าสนใจต่อผู้ลงทุนดูเหมือนลดลง เนื่องจากปัจจัยลบจากปรากฏการณ์โลกหลายด้าน

📌 ภาพรวมการเงิน:
สถานะการเงินของ Apple ยังแข็งแกร่ง แต่ P/E ที่ใกล้ 40 ทำให้ผู้ลงทุนคาดหวังมากกว่าแค่ผลลัพธ์ตามตัวเลขพื้นฐาน

ตลาดคาดการณ์:

  • EPS: 1.76 ดอลลาร์

  • รายได้: 101 พันล้านดอลลาร์

  • กำไรสุทธิ: 26 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ตลาดให้ความสนใจมากกว่าตัวเลขเชิงคุณภาพและการเติบโต

iPhone 17:

  • รายได้จาก iPhone คาดประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์

  • ตลาดคาดยอดขายเติบโต 7–12% ทั้งมูลค่าและปริมาณ

  • การรอคอยสินค้าใหม่ใกล้ศูนย์ อาจสื่อถึงยอดขายจำกัดหรือการปรับปรุงซัพพลายเชน

Services Segment:

  • รายได้คาด 26 พันล้านดอลลาร์

  • อัตรากำไรสูงกว่า hardware มาก (>70%)

  • การแก้ข้อพิพาทกับ Google และ Epic Games รวมถึงราคาของ Apple TV ที่สูงขึ้น สนับสนุนการเติบโตแบบตัวเลขสองหลัก

ความเสี่ยงตลาดเอเชีย:

  • จีน: ประมาณหลายเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม แต่ตลาดยากขึ้นจากการแข่งขันท้องถิ่น กฎระเบียบ และผลกระทบจากภาษีและสงครามการค้า

  • อินเดีย: การขยายสงครามการค้าเพิ่มความเสี่ยงต่อมาร์จิ้น แม้บริษัทจะย้ายการผลิตมาช่วยกระจายความเสี่ยงจากจีน

สิ่งที่นักลงทุนจับตามอง:

  1. การเติบโตของยอดขาย iPhone และ บริการ

  2. กลยุทธ์แก้ปัญหาในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะ Apple Intelligence ในจีน

  3. ผลกระทบจาก ภาษีและวัฏจักรตลาด iPhone

  4. แผนสำหรับ AR/VR และ Wearables – จะทำกำไรหรือยุติการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

AAPL.US (D1) – ราคาหุ้นและเทรนด์ตลาดยังต้องจับตาหลังการประกาศ เน้นที่ปัจจัยเชิงกลยุทธ์มากกว่าตัวเลขพื้นฐาน

ถ้าต้องการ ผมสามารถทำ สรุปสั้นเวอร์ชันภาษาไทยสำหรับโพสต์ตลาดหุ้น ให้เข้าใจง่ายภายใน 3–4 ประโยคได้ด้วย

 

