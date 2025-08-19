Applied Digital ประกาศลงทุนสูงสุด หุ้นแตะ ATH 🚀

Applied Digital (APLD.US) พุ่ง 15% สู่ $16.35/หุ้น หลังประกาศเริ่มก่อสร้าง AI Data Center มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ โครงการ Polaris Forge 2 ที่ Harwood, North Dakota เริ่มเดือนกันยายนนี้
-
กำลังการผลิตเริ่มต้น: 280 MW, ขยายเพิ่มได้, เปิดใช้งาน 2026, เต็มกำลัง 2027
-
พื้นที่และพลังงาน: ได้รับที่ดิน 900+ เอเคอร์ และไฟฟ้าจาก Cass County Electric Cooperative
-
การจ้างงาน: วางแผนกว่า 200 ตำแหน่งงานเต็มเวลา
โครงการนี้ ขยายจาก Polaris Forge 1 และสะท้อน ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจาก hyperscalers และสถาบันวิจัย
-
CEO Wes Cummins ระบุว่าอยู่ระหว่างเจรจาขั้นสูงกับ hyperscaler สัญชาติสหรัฐ
-
ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานท้องถิ่นและสหกรณ์ เน้น ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
บริษัทก่อตั้ง 2001, สำนักงานใหญ่ Dallas, ออกแบบและดำเนินงาน AI-optimized data centers สำหรับ AI, blockchain, cloud และ networking
-
ใช้ เทคโนโลยีระบายความร้อนแบบไม่ใช้น้ำ
-
หุ้นแตะ จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (ATH) หลังประกาศลงทุนครั้งนี้