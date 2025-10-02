ArcelorMittal พุ่ง 5% หลังมีข่าวเตรียมเข้าซื้อกิจการในแอฟริกาใต้ 📈

ArcelorMittal พุ่งแรงกว่า 5% – ข่าว IDC แอฟริกาใต้เตรียมเข้าซื้อกิจการ
หุ้น ArcelorMittal (MT.NL) กระโดดขึ้นกว่า 5% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 หลังมีรายงานว่า Industrial Development Corp. (IDC) ของแอฟริกาใต้กำลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการของ ArcelorMittal South Africa มูลค่า 8.5 พันล้านแรนด์ (491 ล้านดอลลาร์) หลังเจรจายาวนานกว่า 2 ปี
ArcelorMittal ยังคงเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในโลก มีโรงงานใน 18 ประเทศ และขายในกว่า 160 ประเทศ
IDC เป็นสถาบันการเงินของรัฐ มีพันธกิจสนับสนุนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมในประเทศ
หากดีลผ่านหน่วยงานกำกับดูแล IDC มีแผนดึงผู้ผลิตเหล็กต่างชาติเข้ามาเป็นพันธมิตร โดย Networth Investments ถูกกล่าวถึงเป็นหนึ่งในรายแรก
ความสำคัญเชิงอุตสาหกรรม:
ปี 2023 ArcelorMittal SA เคยเตือนว่าจะปิดโรงงาน Newcastle และ Vereeniging ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และเหมืองแร่ จ้างงานกว่า 3,500 คน และซัพพลายเชนอีก 100,000 ราย
ต้นทุนพลังงานสูง ระบบรางอ่อนแอ และการนำเข้าเหล็กราคาถูก กดดันให้บริษัทต้องพิจารณาปิดโรงงาน
IDC มองว่าการเข้าซื้อจะช่วยรักษาเสถียรภาพและเดินเครื่องใหม่
แผนการเงิน:
IDC พร้อมชำระหนี้ให้ ArcelorMittal และอัดฉีดเงินทุนใหม่
นักลงทุนหลายรายแสดงความสนใจเข้าร่วมลงทุนหรือจัดตั้ง JV กับ IDC
📊 มุมมองทางเทคนิค (กราฟ D1): หุ้น MT.NL พุ่งแรงทะลุแนวต้านสำคัญ สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดต่อความคืบหน้าดีลใหญ่ครั้งนี้
Source: xStation5
