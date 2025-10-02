อ่านเพิ่มเติม
ArcelorMittal พุ่ง 5% หลังมีข่าวเตรียมเข้าซื้อกิจการในแอฟริกาใต้ 📈

ArcelorMittal
หุ้น
MT.NL, ArcelorMittal
-
-

ArcelorMittal พุ่งแรงกว่า 5% – ข่าว IDC แอฟริกาใต้เตรียมเข้าซื้อกิจการ

หุ้น ArcelorMittal (MT.NL) กระโดดขึ้นกว่า 5% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 หลังมีรายงานว่า Industrial Development Corp. (IDC) ของแอฟริกาใต้กำลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการของ ArcelorMittal South Africa มูลค่า 8.5 พันล้านแรนด์ (491 ล้านดอลลาร์) หลังเจรจายาวนานกว่า 2 ปี

  • ArcelorMittal ยังคงเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในโลก มีโรงงานใน 18 ประเทศ และขายในกว่า 160 ประเทศ

  • IDC เป็นสถาบันการเงินของรัฐ มีพันธกิจสนับสนุนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมในประเทศ

  • หากดีลผ่านหน่วยงานกำกับดูแล IDC มีแผนดึงผู้ผลิตเหล็กต่างชาติเข้ามาเป็นพันธมิตร โดย Networth Investments ถูกกล่าวถึงเป็นหนึ่งในรายแรก

ความสำคัญเชิงอุตสาหกรรม:

  • ปี 2023 ArcelorMittal SA เคยเตือนว่าจะปิดโรงงาน Newcastle และ Vereeniging ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และเหมืองแร่ จ้างงานกว่า 3,500 คน และซัพพลายเชนอีก 100,000 ราย

  • ต้นทุนพลังงานสูง ระบบรางอ่อนแอ และการนำเข้าเหล็กราคาถูก กดดันให้บริษัทต้องพิจารณาปิดโรงงาน

  • IDC มองว่าการเข้าซื้อจะช่วยรักษาเสถียรภาพและเดินเครื่องใหม่

แผนการเงิน:

  • IDC พร้อมชำระหนี้ให้ ArcelorMittal และอัดฉีดเงินทุนใหม่

  • นักลงทุนหลายรายแสดงความสนใจเข้าร่วมลงทุนหรือจัดตั้ง JV กับ IDC

📊 มุมมองทางเทคนิค (กราฟ D1): หุ้น MT.NL พุ่งแรงทะลุแนวต้านสำคัญ สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดต่อความคืบหน้าดีลใหญ่ครั้งนี้

 

Source: xStation5

3 ตุลาคม 2025, 08:21

