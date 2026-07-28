สรุปตลาดเช้าวันนี้: ตลาดสหรัฐฯ ทรงตัว หลังยุติการโจมตี แต่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์กดดันตลาด (28.07.2026)

Morning Wrap: สหรัฐฯ ระงับการโจมตี แต่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์กดดันตลาด (28.07.2026)
สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการระงับการสู้รบระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และหนุนบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
คืนวันพฤหัสบดีต่อเนื่องถึงเช้าวันศุกร์ถือเป็นช่วงสุดท้ายของการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐฯ ในขณะนี้ โดยมีรายงานว่าการระงับปฏิบัติการเกิดจากคำเตือนของที่ปรึกษาสหรัฐฯ เกี่ยวกับจำนวนเป้าหมายที่ลดลงและคลังอาวุธที่เริ่มร่อยหรอ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Mike Waltz เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ ยืนยันว่าการหยุดโจมตีมีเป้าหมายเพื่อ "เปิดโอกาสให้การทูตได้ทำงาน"
ด้านประธานาธิบดี Donald Trump เปิดเผยว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ โดยกล่าวว่า
"เรากำลังพูดคุยกับพวกเขาอยู่ในขณะนี้ และผมคิดว่าพวกเขาเริ่มจริงจังมากขึ้นทุกวัน เราพร้อมดำเนินการทุกเมื่อ แต่เรากำลังเจรจากัน"
ในเวลาต่อมา ทรัมป์ยังระบุว่าการเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่เตือนว่าหากการเจรจาล้มเหลว สหรัฐฯ ก็พร้อมกลับไปดำเนินมาตรการทางทหารอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม Esmail Baghaei โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศ แต่ยืนยันว่าอิหร่านกำลังหารือกับโอมาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำคัญ เพื่อกำหนดกลไกการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมย้ำว่าสถานะการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อิหร่านยังประกาศว่าจะระงับการตอบโต้ตราบใดที่สหรัฐฯ ยังคงหยุดปฏิบัติการโจมตี
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน
แม้การโจมตีจะหยุดลง แต่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีข้อจำกัดด้านการเดินเรือ โดยข้อมูลจาก Kpler ระบุว่าปัจจุบันมีเรือผ่านเพียงประมาณ 10–12 ลำต่อวัน จากระดับปกติราว 80–140 ลำ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังห่างไกลจากการบรรลุข้อตกลงเรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากความตึงเครียดที่ผ่อนคลายลง
- Brent อยู่ที่ประมาณ 88 ดอลลาร์/บาร์เรล
- WTI อยู่ที่ประมาณ 82 ดอลลาร์/บาร์เรล
ลดลงราว 15% และ 12% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดเมื่อวันพฤหัสบดี
ด้านก๊าซธรรมชาติ สัญญา Dutch TTF ส่งมอบเดือนกันยายนปรับลงมาอยู่ที่ประมาณ 58 ดอลลาร์ต่อ MWh ขณะที่ NATGAS อยู่ที่ 2.75 ดอลลาร์ต่อ MMBtu
📈 ตลาดหุ้น
การปรับตัวลงอย่างมากของราคาพลังงานช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ โดย
- DAX เยอรมนี +1.0%
- Ibex 35 สเปน +0.8%
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีภาพที่แตกต่างกัน
- Dow Jones +0.5%
- S&P 500 ปิดทรงตัว
- Nasdaq 100 -0.2%
แรงกดดันหลักมาจากหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่เผชิญแรงขายทำกำไร หลังปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้
หุ้นที่ปรับตัวลงโดดเด่น ได้แก่
- Sandisk -11.3%
- ASML -5.4%
- Nvidia -5.0%
- Seagate -4.0%
การปรับตัวลงต่อเนื่องของ Nvidia ส่งผลให้ Apple กลับขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุดของโลกอีกครั้ง ที่ประมาณ 4.95 ล้านล้านดอลลาร์
ภาพที่ 1: หุ้นที่ปรับตัวขึ้นและลงมากที่สุดในดัชนี Nasdaq 100 (27.07.2026)
Source: XTB Research, 28.07.2026
การปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากแรงขายทำกำไรก่อนที่บริษัท Hyperscaler รายใหญ่จะทยอยประกาศผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม อีกปัจจัยที่กดดันตลาดคือรายงานความคืบหน้าของผู้ผลิตจีนในการพัฒนาเครื่องจักรผลิตชิปของตนเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยี DUV (Deep Ultraviolet Lithography) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการผลิตชิปประสิทธิภาพสูง
🌏 ตลาดเอเชีย
แรงขายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ลุกลามมายังตลาดเอเชียเช่นกัน
ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงกว่า 10% โดยมีแรงกดดันหลักจาก
- Samsung -13.2%
- SK Hynix -7.5%
ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคก็เคลื่อนไหวในแดนลบเช่นกัน
- Nikkei 225 (ญี่ปุ่น) -4.3%
- Shanghai SE Composite (จีน) -1.3%
- Hang Seng (ฮ่องกง) +0.2%
🧈 โลหะมีค่า
ราคาทองคำและโลหะมีค่ายังคงเคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจน
แม้ในช่วงเปิดตลาดวันจันทร์ ทั้งทองคำและโลหะเงินจะปรับตัวขึ้น แต่แรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงท้ายวัน แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของหลายประเทศจะปรับลดลงก็ตาม
ในวันนี้ ทั้งสองสินทรัพย์ยังคงอ่อนตัวต่อ
- ทองคำอยู่ที่ประมาณ 4,045 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ (-0.8% จากช่วงเปิดวัน)
- โลหะเงินอยู่ที่ประมาณ 57.2 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ (-2.1%)
📈 ข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน
เมื่อวานนี้มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างจำกัด แต่ตลาดจะกลับมาคึกคักในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ จากการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปและสหรัฐฯ โดยเฉพาะ ดัชนี PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่สุดของสัปดาห์คือการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางรายใหญ่
- วันอังคาร: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
- วันพฤหัสบดี: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
- คืนวันพฤหัสบดีต่อเช้าวันศุกร์: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
ตลาดคาดว่าทั้งสามธนาคารกลางจะ คงอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมครั้งนี้ แต่มีแนวโน้มส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (Hawkish) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งยังคงเป็นสมมติฐานหลักของตลาดในปัจจุบัน
🇩🇪 เยอรมนี
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ Ifo Business Climate Index ปรับตัวขึ้นสู่ 86.6 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 86.7
อย่างไรก็ตาม การประเมินภาวะธุรกิจปัจจุบันยังไม่ปรับดีขึ้นมากนัก โดยภาพรวมข้อมูลสอดคล้องกับดัชนี PMI ล่าสุดที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจเยอรมนีเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
🇺🇸 สหรัฐฯ
ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.5% หลังจากหดตัว 4% ในเดือนพฤษภาคม
สาเหตุหลักมาจากความต้องการในภาคการขนส่งที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐาน (Core Capital Goods) ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความกังวลของนักลงทุน
ขณะเดียวกัน การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหมวดที่ขยายตัวโดดเด่น ได้แก่
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ +3.1% MoM
- โลหะพื้นฐาน +1.1% MoM
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า +0.9% MoM
BREAKING: เศรษฐกิจยูโรโซนฟื้นตัว? PMI สดใส แต่ราคาน้ำมันและก๊าซสูงยังเป็นแรงกดดัน
ผลประกอบการ Texas Instruments: เติบโต แต่กระแสเงินสดยังไม่ฟื้น
Oil rises over 3% 🛢️
สรุปก่อนประกาศผลประกอบการ: ภาคอุตสาหกรรมกลาโหม