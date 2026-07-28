  
15:18 · 28 กรกฎาคม 2026

สรุปตลาดเช้าวันนี้: ตลาดสหรัฐฯ ทรงตัว หลังยุติการโจมตี แต่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์กดดันตลาด (28.07.2026)

Morning Wrap: สหรัฐฯ ระงับการโจมตี แต่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์กดดันตลาด (28.07.2026)

สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการระงับการสู้รบระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และหนุนบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์

คืนวันพฤหัสบดีต่อเนื่องถึงเช้าวันศุกร์ถือเป็นช่วงสุดท้ายของการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐฯ ในขณะนี้ โดยมีรายงานว่าการระงับปฏิบัติการเกิดจากคำเตือนของที่ปรึกษาสหรัฐฯ เกี่ยวกับจำนวนเป้าหมายที่ลดลงและคลังอาวุธที่เริ่มร่อยหรอ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Mike Waltz เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ ยืนยันว่าการหยุดโจมตีมีเป้าหมายเพื่อ "เปิดโอกาสให้การทูตได้ทำงาน"

ด้านประธานาธิบดี Donald Trump เปิดเผยว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ โดยกล่าวว่า

"เรากำลังพูดคุยกับพวกเขาอยู่ในขณะนี้ และผมคิดว่าพวกเขาเริ่มจริงจังมากขึ้นทุกวัน เราพร้อมดำเนินการทุกเมื่อ แต่เรากำลังเจรจากัน"

ในเวลาต่อมา ทรัมป์ยังระบุว่าการเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่เตือนว่าหากการเจรจาล้มเหลว สหรัฐฯ ก็พร้อมกลับไปดำเนินมาตรการทางทหารอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม Esmail Baghaei โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศ แต่ยืนยันว่าอิหร่านกำลังหารือกับโอมาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำคัญ เพื่อกำหนดกลไกการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมย้ำว่าสถานะการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อิหร่านยังประกาศว่าจะระงับการตอบโต้ตราบใดที่สหรัฐฯ ยังคงหยุดปฏิบัติการโจมตี

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน

แม้การโจมตีจะหยุดลง แต่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีข้อจำกัดด้านการเดินเรือ โดยข้อมูลจาก Kpler ระบุว่าปัจจุบันมีเรือผ่านเพียงประมาณ 10–12 ลำต่อวัน จากระดับปกติราว 80–140 ลำ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังห่างไกลจากการบรรลุข้อตกลงเรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากความตึงเครียดที่ผ่อนคลายลง

  • Brent อยู่ที่ประมาณ 88 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • WTI อยู่ที่ประมาณ 82 ดอลลาร์/บาร์เรล

ลดลงราว 15% และ 12% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับระดับสูงสุดเมื่อวันพฤหัสบดี

ด้านก๊าซธรรมชาติ สัญญา Dutch TTF ส่งมอบเดือนกันยายนปรับลงมาอยู่ที่ประมาณ 58 ดอลลาร์ต่อ MWh ขณะที่ NATGAS อยู่ที่ 2.75 ดอลลาร์ต่อ MMBtu

📈 ตลาดหุ้น

การปรับตัวลงอย่างมากของราคาพลังงานช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ โดย

  • DAX เยอรมนี +1.0%
  • Ibex 35 สเปน +0.8%

ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีภาพที่แตกต่างกัน

  • Dow Jones +0.5%
  • S&P 500 ปิดทรงตัว
  • Nasdaq 100 -0.2%

แรงกดดันหลักมาจากหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่เผชิญแรงขายทำกำไร หลังปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้

หุ้นที่ปรับตัวลงโดดเด่น ได้แก่

  • Sandisk -11.3%
  • ASML -5.4%
  • Nvidia -5.0%
  • Seagate -4.0%

การปรับตัวลงต่อเนื่องของ Nvidia ส่งผลให้ Apple กลับขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุดของโลกอีกครั้ง ที่ประมาณ 4.95 ล้านล้านดอลลาร์

ภาพที่ 1: หุ้นที่ปรับตัวขึ้นและลงมากที่สุดในดัชนี Nasdaq 100 (27.07.2026)

Source: XTB Research, 28.07.2026

การปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากแรงขายทำกำไรก่อนที่บริษัท Hyperscaler รายใหญ่จะทยอยประกาศผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม อีกปัจจัยที่กดดันตลาดคือรายงานความคืบหน้าของผู้ผลิตจีนในการพัฒนาเครื่องจักรผลิตชิปของตนเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยี DUV (Deep Ultraviolet Lithography) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการผลิตชิปประสิทธิภาพสูง

🌏 ตลาดเอเชีย

แรงขายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ลุกลามมายังตลาดเอเชียเช่นกัน

ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงกว่า 10% โดยมีแรงกดดันหลักจาก

  • Samsung -13.2%
  • SK Hynix -7.5%

ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคก็เคลื่อนไหวในแดนลบเช่นกัน

  • Nikkei 225 (ญี่ปุ่น) -4.3%
  • Shanghai SE Composite (จีน) -1.3%
  • Hang Seng (ฮ่องกง) +0.2%

🧈 โลหะมีค่า

ราคาทองคำและโลหะมีค่ายังคงเคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจน

แม้ในช่วงเปิดตลาดวันจันทร์ ทั้งทองคำและโลหะเงินจะปรับตัวขึ้น แต่แรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงท้ายวัน แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของหลายประเทศจะปรับลดลงก็ตาม

ในวันนี้ ทั้งสองสินทรัพย์ยังคงอ่อนตัวต่อ

  • ทองคำอยู่ที่ประมาณ 4,045 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ (-0.8% จากช่วงเปิดวัน)
  • โลหะเงินอยู่ที่ประมาณ 57.2 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ (-2.1%)

📈 ข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน

เมื่อวานนี้มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างจำกัด แต่ตลาดจะกลับมาคึกคักในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ จากการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปและสหรัฐฯ โดยเฉพาะ ดัชนี PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่สุดของสัปดาห์คือการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางรายใหญ่

  • วันอังคาร: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
  • วันพฤหัสบดี: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
  • คืนวันพฤหัสบดีต่อเช้าวันศุกร์: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)

ตลาดคาดว่าทั้งสามธนาคารกลางจะ คงอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมครั้งนี้ แต่มีแนวโน้มส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (Hawkish) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งยังคงเป็นสมมติฐานหลักของตลาดในปัจจุบัน

🇩🇪 เยอรมนี

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ Ifo Business Climate Index ปรับตัวขึ้นสู่ 86.6 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 86.7

อย่างไรก็ตาม การประเมินภาวะธุรกิจปัจจุบันยังไม่ปรับดีขึ้นมากนัก โดยภาพรวมข้อมูลสอดคล้องกับดัชนี PMI ล่าสุดที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจเยอรมนีเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม

🇺🇸 สหรัฐฯ

ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.5% หลังจากหดตัว 4% ในเดือนพฤษภาคม

สาเหตุหลักมาจากความต้องการในภาคการขนส่งที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐาน (Core Capital Goods) ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความกังวลของนักลงทุน

ขณะเดียวกัน การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหมวดที่ขยายตัวโดดเด่น ได้แก่

  • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ +3.1% MoM
  • โลหะพื้นฐาน +1.1% MoM
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า +0.9% MoM
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