หุ้นประจำสัปดาห์ – ASML: ผู้ผูกขาดเงียบเบื้องหลัง AI

การแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มักถูกเชื่อมโยงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เช่น NVIDIA, Microsoft และ Alphabet บริษัทเหล่านี้เป็นผู้ที่ออกแบบชิป พัฒนาโมเดล สร้างศูนย์ข้อมูล และแข่งขันเพื่อครองความเป็นผู้นำในยุคเทคโนโลยีใหม่
อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือ ไม่มีบริษัทใดในกลุ่มนี้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้แต่ก้าวเดียว หากขาดอีกหนึ่งบริษัทที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนัก
เรากำลังพูดถึง ASML ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ “เบื้องหลัง” การปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งใหญ่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่กลับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของทั้งหมด
ASML เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่จำเป็นต่อการผลิตชิปขั้นสูงที่สุด หากไม่มีเครื่องเหล่านี้ ก็จะไม่สามารถผลิตชิปยุคใหม่ได้ และหากไม่มีชิปเหล่านี้ ก็จะไม่มี AI ไม่มีดาต้าเซ็นเตอร์ และไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
ยิ่งไปกว่านั้น ASML ไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นทั่วไปในตลาด
บริษัทนี้แทบจะเป็น “ผู้ผูกขาด” ในเทคโนโลยีการพิมพ์ลายวงจร (lithography) ขั้นสูงที่สุด และเครื่องจักรแต่ละเครื่องของพวกเขามีราคาสูงกว่า 200 ล้านยูโร โดยประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายแสนชิ้น
ในโลกของเซมิคอนดักเตอร์ มีบริษัทสำคัญมากมาย แต่มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ “ขาดไม่ได้จริง ๆ”
และนั่นคือเหตุผลที่นักลงทุนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่า:
ASML คือบริษัทที่สำคัญที่สุดในยุค AI หรือไม่?
ASML คืออะไรกันแน่?
เมื่อพูดถึงตลาดเซมิคอนดักเตอร์ นักลงทุนมักให้ความสนใจกับบริษัทที่ออกแบบหรือผลิตชิป แต่ในความเป็นจริง ทั้งระบบนี้ล้วนพึ่งพา “เสาหลัก” ที่มองไม่ค่อยเห็นอยู่เบื้องหลัง
เสาหลักนั้นก็คือ ASML
บริษัทนี้ไม่ได้ออกแบบโปรเซสเซอร์ และไม่ได้ผลิตวงจรรวม (integrated circuits) เอง แต่บทบาทของบริษัทกลับมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีที่ทำให้การผลิตชิป “เป็นไปได้” เครื่องจักรของ ASML ถูกใช้งานอยู่ในโรงงานของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก เช่น TSMC, Intel และ Samsung Electronics
เพื่อเข้าใจความสำคัญของบริษัทนี้ ควรย้อนกลับมามองกระบวนการผลิตชิปอย่างคร่าว ๆ
ในเชิงพื้นฐาน มันคือกระบวนการสร้างลวดลายที่มีความละเอียดสูงมากบนพื้นผิวของแผ่นซิลิคอน (silicon wafer) โครงสร้างเหล่านี้จะกลายเป็นทรานซิสเตอร์นับพันล้านตัว ซึ่งเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพและความสามารถของชิปสมัยใหม่
หนึ่งในกระบวนการสำคัญที่สุดคือ “ลิโธกราฟี (lithography)”
เทคโนโลยีนี้ทำหน้าที่ถ่ายโอนลวดลายลงบนซิลิคอนด้วยแสง ยิ่งความยาวคลื่นสั้นเท่าไร ความแม่นยำก็ยิ่งสูงขึ้น และสามารถออกแบบชิปที่ล้ำหน้ามากขึ้นได้
รูปแบบที่ล้ำที่สุดของเทคโนโลยีนี้คือ EUV lithography (Extreme Ultraviolet) ซึ่งในด้านนี้ ASML ถือครองตำแหน่งที่โดดเด่นและแทบจะไม่มีคู่แข่งในตลาด
นอกจากระบบ EUV แล้ว บริษัทยังพัฒนาเทคโนโลยี DUV ซึ่งถูกใช้ทั้งในกระบวนการผลิตขั้นสูงและขั้นพื้นฐาน รวมถึงยังมีระบบวัดค่า ซอฟต์แวร์ และบริการหลังการขายที่ครอบคลุม
ในทางปฏิบัติ หมายความว่า ASML ไม่ได้ขายเพียง “สินค้าเดียว” แต่เป็นการให้ “โซลูชันครบวงจร” ที่สนับสนุนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในทุกระดับของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
แม้การดำเนินงานของบริษัทจะไม่ถูกมองเห็นโดยผู้ใช้งานทั่วไป แต่หากไม่มี ASML ก็จะไม่มีชิปสมัยใหม่ใด ๆ เกิดขึ้นได้เลย
การผูกขาดที่แทบไม่มีใครท้าทายได้
ในโลกเทคโนโลยี คำว่า “ผูกขาด” มักถูกใช้กันบ่อย แต่ไม่ค่อยมีความหมายในเชิงสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพียงการบ่งบอกถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันเท่านั้น
แต่สำหรับ ASML สถานการณ์แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
บริษัทนี้เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ EUV lithography เพียงรายเดียวในโลก ไม่มีซัพพลายเออร์รายที่สอง ไม่มีทางเลือกอื่น และที่สำคัญคือ ยังไม่มีสัญญาณว่าความจริงข้อนี้จะเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้
เพื่อเข้าใจระดับความได้เปรียบนี้ จำเป็นต้องมองลึกลงไปในตัวเทคโนโลยี
EUV lithography ใช้แสงที่มีความยาวคลื่นเพียง 13.5 นาโนเมตร ซึ่งสามารถสร้างโครงสร้างในระดับนาโนเมตรได้ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือ แสงชนิดนี้ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยเลนส์ทั่วไปเหมือนในระบบออปติกปกติ ดังนั้นระบบทั้งหมดจึงต้องอาศัยกระจกที่มีความแม่นยำสูงมากเป็นพิเศษ
และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
แหล่งที่มา: ASML.COM - เครื่องจักรจากซีรีส์ TWINSCAN EXE
แหล่งกำเนิดแสง EUV ถูกสร้างขึ้นโดยการยิงเลเซอร์พลังงานสูงไปยังหยดดีบุกขนาดจิ๋ว (microscopic tin droplets) เพื่อสร้างพลาสมา ซึ่งจะปล่อยแสงที่มีความยาวคลื่นตามต้องการ กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องถูกควบคุมด้วยความแม่นยำเกือบสมบูรณ์แบบ เพราะแม้แต่ความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการผลิตชิปได้
แหล่งที่มา: ASML.COM - เครื่องจักรจากซีรีส์ TWINSCAN NXT
ผลลัพธ์คือหนึ่งในเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้น
ระบบ EUV ที่ผลิตโดย ASML ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายแสนชิ้น การพัฒนานี้เป็นผลลัพธ์ของการวิจัยยาวนานหลายทศวรรษ การลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ และความร่วมมือกับพันธมิตรเฉพาะทาง เช่น Carl Zeiss ซึ่งรับผิดชอบด้านชิ้นส่วนออปติกที่สำคัญ
ทำไมคู่แข่งจึงไล่ตามไม่ทัน
มีหลายเหตุผลประกอบกัน
ประการแรก: อุปสรรคทางเทคโนโลยีสูงมาก
การสร้างระบบ EUV ที่ใช้งานได้จริงไม่ได้ต้องการเพียงเงินทุน แต่ต้องอาศัยองค์ความรู้เฉพาะทางที่ ASML สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี
ประการที่สอง: ห่วงโซ่อุปทานซับซ้อนมาก
ระบบทั้งหมดพึ่งพาซัพพลายเชนที่ละเอียดและเฉพาะทาง ซึ่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย หลายชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องจักรของ ASML ไม่มีสินค้าทดแทนในตลาดทั่วไป
ประการที่สาม: ลูกค้ามีการผูกกับเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง
ผู้ผลิตชิประดับโลก เช่น TSMC และ Samsung Electronics ได้ปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบของ ASML แล้ว ทำให้เกิด “lock-in effect” ที่แข็งแกร่งมากขึ้น
ในเชิงปฏิบัติ หมายความว่าความได้เปรียบของ ASML ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก “ทั้งระบบนิเวศ” ที่สร้างขึ้นรอบตัวบริษัท
นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราไม่ได้พูดถึงแค่บริษัทที่มีตำแหน่งแข็งแกร่งในตลาด แต่เป็นหนึ่งใน “การผูกขาด” ที่ยากจะท้าทายที่สุดในเศรษฐกิจยุคใหม่
เครื่องจักรทำเงิน: วิเคราะห์ทางการเงินของ ASML
ASML เป็นบริษัทที่สามารถเพิ่มรายได้ได้อย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของยอดขายเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการทำกำไร ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารต้นทุนที่ยอดเยี่ยมและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูงมาก
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (operating margin) และอัตรากำไรสุทธิ (net margin) ยังคงอยู่ในระดับที่น่าดึงดูดอย่างมาก หมายความว่า รายได้ทุก 1 ยูโรที่บริษัทสร้างขึ้น สามารถแปลงเป็นกำไรได้ในระดับที่แข็งแกร่ง
ความสามารถในการสร้างมาร์จิ้นสูงเช่นนี้ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างชัดเจน และเป็นการยืนยันสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทในเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง
บริษัท ASML ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ แม้ว่าธุรกิจของบริษัทจะมีลักษณะเป็นวัฏจักร (cyclical) ตามธรรมชาติ
การดำเนินงานของบริษัทอาศัยคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้น แต่ในระยะยาวยังคงมีความแข็งแกร่งและมั่นคง
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของกระแสเงินสดอิสระ (free cash flow) สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น และความสามารถในการแปลงความต้องการของตลาดให้กลายเป็นกำไรที่แท้จริง
แม้จะมีการลงทุนขนาดใหญ่ ASML ยังคงรักษาสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการสนับสนุนการเติบโตในอนาคต และรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีเหนือคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง
ในเชิงการเงิน ASML ถือเป็นตัวอย่างของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งอย่างมาก บริษัทมีหนี้สินสุทธิเกือบเป็นศูนย์ มีสภาพคล่องสูง และสามารถบริหารการใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุนที่ลงทุน (Return on Invested Capital: ROIC) อยู่ในระดับที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนหลายเท่า ซึ่งหมายความว่าบริษัทไม่ได้เติบโตเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ASML ยังสามารถบริหารความเสี่ยงจากวัฏจักรของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถรักษาความเสถียรได้แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวน
ในขณะเดียวกัน มูลค่าหุ้นในตลาดของ ASML ยังคงมีความผันผวนและอ่อนไหวต่อความคาดหวังการเติบโตในอนาคต การที่อัตราคูณมูลค่า (valuation multiples) ปรับตัวลดลงเป็นระยะ สะท้อนว่าตลาดมีการปรับลดความคาดหวังที่เคยสูงเกินไปในบางช่วง
อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้ยังคงได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำตลาดที่มีศักยภาพสูงกว่าค่าเฉลี่ย พร้อมทั้งมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
ASML สามารถผสานการเติบโตเข้ากับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดระดับสูง และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถลงทุนต่อเนื่องในนวัตกรรม และขยายธุรกิจในระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง
ASML เป็นบริษัทที่ไม่เพียงกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถผสานประสิทธิภาพการดำเนินงานเข้ากับความสามารถในการทำกำไรและเสถียรภาพทางการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม ความสามารถในการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น รักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน และดำเนินกลยุทธ์ระยะยาว ทำให้บริษัทนี้เป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว
ภาพรวมการประเมินมูลค่า (Valuation Overview)
เรานำเสนอการประเมินมูลค่าของ ASML โดยใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) ทั้งนี้ควรเน้นย้ำว่านี่เป็นข้อมูลเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการประเมินมูลค่าที่แม่นยำ
ASML เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ โดยให้โซลูชันขั้นสูงแก่ผู้ผลิตชิปทั่วโลก บริษัทได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้มีรากฐานการเติบโตที่แข็งแกร่ง
การประเมินมูลค่านี้อ้างอิงจากสถานการณ์ฐาน (base-case scenario) ของการคาดการณ์รายได้และผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยสมมติอัตราต้นทุนเงินทุน (WACC) เพื่อสะท้อนภาพที่สมจริงของสถานการณ์ ขณะเดียวกันการตั้งสมมติฐานแบบอนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับมูลค่าปลายทาง (terminal value) ก็ช่วยสะท้อนแนวทางที่ระมัดระวังต่อแนวโน้มในอนาคตอย่างเหมาะสม
เมื่อพิจารณาราคาหุ้นปัจจุบันของ ASML ที่ระดับ €1,227 เทียบกับมูลค่าประเมิน DCF ที่ €1,408.25 จะเห็นว่ามีศักยภาพการปรับตัวขึ้น (upside potential) ประมาณ 15% ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องของบริษัท และการรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ภาพรวมกราฟ (Chart Overview)
เมื่อวิเคราะห์กราฟราคาหุ้นของ ASML ตั้งแต่ต้นปี จะเห็นภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจนและค่อนข้างเสถียร ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้น (ascending channel) ที่ค่อนข้างกว้าง และการปรับฐานแต่ละครั้งมีลักษณะสั้นและตื้น สะท้อนถึงแรงซื้อที่ยังคงแข็งแกร่งและความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นตัวนี้อย่างต่อเนื่อง
ในมุมของปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มขาขึ้นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก
- ความต้องการเทคโนโลยีของ ASML ที่เพิ่มขึ้น
- ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่อยู่ในระดับสูง
- ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด (cash generation) ที่แข็งแกร่ง
คำสั่งซื้อระดับ record, การลงทุนด้านการพัฒนา และสถานะการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ล้วนส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
การผสานกันระหว่างปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงกับ sentiment เชิงบวกของตลาด ได้สร้างแรงขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในกราฟราคาหุ้น
Source: xStation5
