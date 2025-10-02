AST SpaceMobile พุ่งกว่า 12% หลังความคืบหน้าสำคัญ

AST SpaceMobile พุ่งกว่า 12% หลังความคืบหน้าสำคัญในโครงการดาวเทียม BlueBird
หุ้นพุ่งหลังประกาศ เสร็จสิ้นการประกอบและทดสอบ BlueBird 6 พร้อมจัดส่งไปยังอินเดียวันที่ 12 ต.ค.
BlueBird 7 อยู่ในขั้นตอนเตรียมสุดท้าย เตรียมส่งไปยังไซต์ปล่อย Cape Canaveral ภายในเดือนนี้
บริษัทวางแผนมี 45–60 ดาวเทียม BlueBird ในวงโคจรต่ำโลกภายในสิ้นปี 2026 → ขยายเครือข่ายและความสามารถให้บริการทั่วโลก
การปล่อยดาวเทียมต่อเนื่องทุก 1–2 เดือนใน 2 ปีข้างหน้า แสดงถึงความรวดเร็วและขนาดโครงการ
นักวิเคราะห์ Barclays ปรับ ราคาเป้าหมายหุ้นขึ้นเป็น 60 ดอลลาร์ สะท้อนความมั่นใจในความสามารถแข่งขันของ AST
เทคโนโลยีเด่นของบริษัท: เชื่อมต่อ ดาวเทียมตรงถึงมือถือ ครอบคลุมตั้งแต่โทรศัพท์ ข้อความ ไปจนถึงอินเทอร์เน็ต → แข่งขันกับ Starlink
แม้ว่าตลาดดาวเทียมมีความท้าทายสูง ราคาหุ้นวันนี้สะท้อน ความเชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเป้าหมายโครงการและศักยภาพสร้างนวัตกรรมเครือข่ายไร้สายทั่วโลก
Source: xStation5
