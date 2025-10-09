อ่านเพิ่มเติม
17:07 · 9 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดส่วนใหญ่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โลหะมีค่าพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ (ATH) อีกครั้ง

ประเด็นหลัก

 

US100
ดัชนี
-
-
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
NATGAS
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก

  • FOMC ยังคงนโยบายเดิมตามรายงานประชุม

  • NATGAS ร่วง 5%

  • Wall Street และตลาดยุโรป ปรับตัวขึ้น

  • โลหะมีค่าทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH) อีกครั้ง

 

สรุปตลาดประจำวัน:

  • สหรัฐฯ – รายงาน FOMC
    รายงานการประชุมล่าสุดเผยว่า สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า แม้เงินเฟ้อยังเป็นความเสี่ยงอยู่ แต่การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอาจจำเป็นในช่วงปลายปีนี้ คณะกรรมการสังเกตเห็นการชะลอตัวของตลาดแรงงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเน้นความสำคัญของการติดตามระดับเงินสำรองของธนาคารและสภาพการเงินโดยรวม นโยบายปัจจุบันยังไม่เข้มงวดเกินไป ทำให้สามารถสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมแรงกดดันเงินเฟ้อได้

  • ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

    • Nasdaq +0.9%

    • Russell 2000 +1%

    • S&P 500 +0.5%

    • Dow Jones +0.2%
      แม้จะเกิด การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ และความพยายามผ่านร่างงบประมาณล้มเหลวสองครั้ง ราคาหุ้นส่วนใหญ่ยังปรับตัวขึ้น

  • ตลาดหุ้นยุโรป
    เกือบทุกดัชนีหลักปิดบวก แรงซื้อเข้าตลาดชัดเจนโดยเฉพาะใน กลุ่มอุตสาหกรรมและการเงิน

    • DAX +0.9%

    • CAC +1.1%
      แม้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเยอรมันในเดือนสิงหาคมลดลงกว่า 4% ต่ำกว่าคาดการณ์

  • คริปโตเคอร์เรนซี
    ตลาดยังคงเป็นบวกโดยรวม ZCash โดดเด่น +30%

    • Bitcoin ~123,940 USD

    • Ethereum ~4,530 USD

  • โลหะมีค่า
    นักลงทุนได้เห็น จุดสูงสุดใหม่

    • ทองคำ >4,040 USD/ออนซ์

    • เงิน แพลเลเดียม และแพลทินัม ก็ทำกำไรสูง สะท้อนแรงซื้อเข้าทรัพย์สินปลอดภัย

  • พลังงาน

    • Natural Gas ร่วง ~5% จากความกังวลเรื่องฤดูทำความร้อนและอุปทานล้น

    • น้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นในสต็อก → อาจสะท้อนความต้องการอ่อนตัวหรือการผลิตเพิ่ม

    • น้ำมันเบนซินและดีเซล ลดลง → อาจสะท้อนการใช้เชื้อเพลิงตามฤดูกาล

  • Micron

    • UBS ปรับราคาเป้าหมายจาก 195 → 225 USD พร้อมคำแนะนำ “ซื้อ (Buy)”

    • หุ้นปรับตัวขึ้น ~5% หลังข่าวนี้ โดยแรงหนุนหลักมาจาก ความต้องการชิป HBM สำหรับ AI และระบบประมวลผลขั้นสูง

สรุปได้ว่า ตลาดวันนี้ขยายตัวในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ โลหะมีค่าและหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่ แก๊สธรรมชาติ เป็นสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเด่นชัด

10 ตุลาคม 2025, 16:23

⏫🔝Silver พุ่ง 4%
10 ตุลาคม 2025, 16:20

DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
10 ตุลาคม 2025, 15:35

การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
10 ตุลาคม 2025, 15:17

การเทรดเด่นวันนี้ - US100

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก