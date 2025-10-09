ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดส่วนใหญ่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โลหะมีค่าพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ (ATH) อีกครั้ง

-
FOMC ยังคงนโยบายเดิมตามรายงานประชุม
-
NATGAS ร่วง 5%
-
Wall Street และตลาดยุโรป ปรับตัวขึ้น
-
โลหะมีค่าทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH) อีกครั้ง
-
FOMC ยังคงนโยบายเดิมตามรายงานประชุม
-
NATGAS ร่วง 5%
-
Wall Street และตลาดยุโรป ปรับตัวขึ้น
-
โลหะมีค่าทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH) อีกครั้ง
สรุปตลาดประจำวัน:
-
สหรัฐฯ – รายงาน FOMC
รายงานการประชุมล่าสุดเผยว่า สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า แม้เงินเฟ้อยังเป็นความเสี่ยงอยู่ แต่การผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอาจจำเป็นในช่วงปลายปีนี้ คณะกรรมการสังเกตเห็นการชะลอตัวของตลาดแรงงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเน้นความสำคัญของการติดตามระดับเงินสำรองของธนาคารและสภาพการเงินโดยรวม นโยบายปัจจุบันยังไม่เข้มงวดเกินไป ทำให้สามารถสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมแรงกดดันเงินเฟ้อได้
-
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
-
Nasdaq +0.9%
-
Russell 2000 +1%
-
S&P 500 +0.5%
-
Dow Jones +0.2%
แม้จะเกิด การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ และความพยายามผ่านร่างงบประมาณล้มเหลวสองครั้ง ราคาหุ้นส่วนใหญ่ยังปรับตัวขึ้น
-
-
ตลาดหุ้นยุโรป
เกือบทุกดัชนีหลักปิดบวก แรงซื้อเข้าตลาดชัดเจนโดยเฉพาะใน กลุ่มอุตสาหกรรมและการเงิน
-
DAX +0.9%
-
CAC +1.1%
แม้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเยอรมันในเดือนสิงหาคมลดลงกว่า 4% ต่ำกว่าคาดการณ์
-
-
คริปโตเคอร์เรนซี
ตลาดยังคงเป็นบวกโดยรวม ZCash โดดเด่น +30%
-
Bitcoin ~123,940 USD
-
Ethereum ~4,530 USD
-
-
โลหะมีค่า
นักลงทุนได้เห็น จุดสูงสุดใหม่
-
ทองคำ >4,040 USD/ออนซ์
-
เงิน แพลเลเดียม และแพลทินัม ก็ทำกำไรสูง สะท้อนแรงซื้อเข้าทรัพย์สินปลอดภัย
-
-
พลังงาน
-
Natural Gas ร่วง ~5% จากความกังวลเรื่องฤดูทำความร้อนและอุปทานล้น
-
น้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นในสต็อก → อาจสะท้อนความต้องการอ่อนตัวหรือการผลิตเพิ่ม
-
น้ำมันเบนซินและดีเซล ลดลง → อาจสะท้อนการใช้เชื้อเพลิงตามฤดูกาล
-
-
Micron
-
UBS ปรับราคาเป้าหมายจาก 195 → 225 USD พร้อมคำแนะนำ “ซื้อ (Buy)”
-
หุ้นปรับตัวขึ้น ~5% หลังข่าวนี้ โดยแรงหนุนหลักมาจาก ความต้องการชิป HBM สำหรับ AI และระบบประมวลผลขั้นสูง
-
สรุปได้ว่า ตลาดวันนี้ขยายตัวในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ โลหะมีค่าและหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่ แก๊สธรรมชาติ เป็นสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเด่นชัด
⏫🔝Silver พุ่ง 4%
DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีรายเดือน: -2.4% (คาดการณ์ -0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)
การเทรดเด่นวันนี้ - US100