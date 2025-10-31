อ่านเพิ่มเติม
09:06 · 31 ตุลาคม 2025

อัตราเงินเฟ้อในสเปนกลับมาปรับตัวขึ้น แม้ตลาดคาดว่าจะชะลอตัว

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก
  • อัตราเงินเฟ้อ CPI ของสเปนสูงกว่าครั้งก่อน เพิ่มขึ้นสวนทางกับความคาดหวังว่าจะลดลง

อัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนตุลาคมอยู่ที่ 3.1% YoY (คาดการณ์: 2.9% YoY; ครั้งก่อน: 3.0% YoY)

อัตราเงินเฟ้อ CPI รายเดือนอยู่ที่ 0.7% MoM (คาดการณ์: 0.5% MoM; ครั้งก่อน: -0.3% MoM)

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) อยู่ที่ 2.5% YoY (คาดการณ์: 2.5% YoY; ครั้งก่อน: 2.4% YoY)

ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ สนับสนุนมุมมองของ ECB ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด ขณะที่ค่าเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวฟื้นขึ้นต่อเนื่อง หลังจากได้รับแรงหนุนจากผลการเจรจาระหว่าง ทรัมป์–สี จิ้นผิง ที่ออกมาแบบ “ผสม” และหลังจากที่ตลาดรับรู้กำไรจากการร่วงแรงเมื่อวานหลังการประชุมเฟด

 

 

