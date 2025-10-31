Eli Lilly หลังประกาศผลประกอบการ: ความคาดหวังสูง ผลลัพธ์ยิ่งสูงกว่าอีก

Eli Lilly เป็นบริษัทเภสัชกรรมสัญชาติอเมริกันที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี มุ่งเน้นการรักษาโรคเมตาบอลิซึม มะเร็ง และภูมิคุ้มกัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทกลายเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรักษาโรคอ้วนและเบาหวาน
แกนหลักของการเติบโตของ Lilly มาจากความต้องการ ยา Incretin และการขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถแปลงความต้องการเป็นยอดขายได้ ความต้องการนี้สูงมากในช่วงที่หลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาโรคอ้วนอย่างรุนแรง อีกทั้งยังมีตัวขับเคลื่อนเพิ่มเติมจาก โมเลกุลใหม่ เช่น Orforglipron (GLP-1 แบบรับประทาน) ที่ทำผลลัพธ์ใน Phase 3 ได้ดี และเตรียมนำไปขึ้นทะเบียนใช้รักษาเบาหวานและโรคอ้วน ซึ่งจะช่วยขยายพอร์ตโฟลิโอ การเข้าถึง และขอบเขตการรักษา ทำให้สามารถรักษาการเติบโตของรายได้ในระดับสูงในปีต่อ ๆ ไป
ตลาดคาดหวังไตรมาสที่แข็งแกร่ง แต่บริษัททำผลงาน เหนือความคาดหมาย ทั้ง EPS ที่ปรับแล้วเกินคาดของนักวิเคราะห์ และยังปรับเพิ่มประมาณการรายได้และกำไรทั้งปี
ตัวเลขสำคัญไตรมาส 3:
-
รายได้เพิ่มขึ้น 54% เป็น 17.60 พันล้านดอลลาร์
-
EPS $6.21, Adjusted EPS $7.02
-
ยา Mounjaro ขายได้เพิ่ม 109% เป็น 6.52 พันล้านดอลลาร์
-
ยา Zepbound ขายได้เพิ่ม 185% เป็น 3.59 พันล้านดอลลาร์
-
ประมาณการรายได้ทั้งปี 2025 จะมากกว่า 63 พันล้านดอลลาร์ และ EPS คาดเกิน $23
ข้อมูลไตรมาสและการปรับประมาณการมาจากคำแถลงของบริษัท การเกินคาดอย่างชัดเจนและรายละเอียดการขายยาเด่นยืนยันความเชื่อของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะที่ดีของบริษัท
ในขณะเดียวกัน Novo Nordisk คู่แข่งหลักกำลังเผชิญช่วงยากลำบาก ออกประกาศเตือนกำไร ประกาศเปลี่ยน CEO และทำโครงการลดต้นทุนและปรับโครงสร้าง ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก ซึ่งสวนทางกับปฏิกิริยาตลาดต่อผลลัพธ์ของ Lilly และการปรับเพิ่มแผนทั้งปี
ความแตกต่างของผลตอบแทนสะท้อนถึง ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบผลลัพธ์และเรื่องราว (narrative) Lilly ปรับเพิ่มประมาณการและแสดงการเติบโตยอดขายผลิตภัณฑ์หลักอย่างแข็งแกร่ง ทำให้ลดส่วนลดความเสี่ยงและสนับสนุนมูลค่าหุ้น แม้ตัวเลข P/E จะสูง
Novo Nordisk เผชิญทั้งแรงกดดันจากการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทำให้ความไม่แน่นอนสูง นักลงทุนมักเลือกบริษัทที่สามารถเพิ่มปริมาณได้จริงและยืนยันมาร์จิ้น สื่อรายงานว่าหุ้นสหรัฐของ Novo ลดลงประมาณ 1 ใน 3 ปีนี้ ขณะที่ Lilly หลังประกาศผลลัพธ์ดีและปรับเพิ่มประมาณการ ยังคงเติบโตต่อเนื่องและบันทึกการเพิ่มขึ้นรายปี 10%
วันนี้ Eli Lilly มีเรื่องราวการเติบโตชัดเจน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของยา Incretin และการขยายผลิตภัณฑ์รวมถึงแบบรับประทาน ผลประกอบการไตรมาส 3 และการปรับเพิ่มประมาณการยืนยันความเป็นไปได้ในการรักษาอัตราการเติบโตสูง ตราบใดที่บริษัทสามารถขยายการส่งมอบและปกป้องราคาได้
Novo Nordisk ยังคงมีผลิตภัณฑ์แข็งแกร่งและเครือข่ายทั่วโลก แต่ระยะสั้นยังตามไม่ทัน
LLY.US (D1)
Source: xStation5
